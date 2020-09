Confirman que Xavier Ortiz se quitó la vida; dicen que se colgó de una escalera de caracol

Escalofrío fue lo que ocasionó en el medio del espectáculo la noticia sobre la muerte de Xavier Ortiz, pero lo más doloroso fue que se quitó la vida colgándose con un cinutrón desde el barrote de una escalera de caracol en su casa de Guadalajara, Jalisco, así lo dio a conocer el periodista Enrique Osorio, por lo que el primo del ex Garibaldi llamó al 911 para reportar la tragedia.

El cuerpo de Xavier Ortiz, de 48 años de edad, fue trasladado al Semefo para iniciar con la investigación.

Asimismo, Olga, hermana del cantante y actor que participó en el fastuoso musical “Aventurera”, dando vida a “La Bugambilia”, confirmó la noticia que su hermano que su hermano se había suicidado en el programa De Primera Mano con el periodista Gustavo Adolfo Infante. Además lo informó en su cuenta de Twitter.

“Estamos en shock, sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa”, dijo su hermana Olga.

El primero en dar a conocer su deceso fue su amigo y compañero de Garibaldi, el diputado de Morena Sergio Mayer. “Con profunda tristeza y gran dolor informo del fallecimiento de mi querido hermano y gran compañero del grupo Garibaldi y actor Xavier Ortiz. Mis más sinceras condolencias a su familia, amigas y amigos”.

Ante la falta de trabajo, Ortiz se dedicó a la venta de cubrebocas y gel antibacterial, aunque desde años atrás ya atravesaba por una complicada situación económica, la cual se agravó por un accidente que sufrió en febrero de 2011 y que casi le cuesta la vida. La atención médica tuvo un costo cercano a los 60 mil dólares, por lo que diversos artistas, entre los que se encontraba Paty Manterola, su antigua ex esposa, se sumaron para recaudar fondos.

“Así te recordaré siempre querido Xavi, con esa sonrisa que contagiaba a todos los que tuvimos el gusto de cruzarnos en tu camino… Siempre con tu corazón tan noble y sensible, con esas ganas de ayudar a quien te lo pidiera, con esos ojos tan cristalinos que no podían esconder tus sentimientos, con ese amor tan inmenso por tu hijo… Ya estás en los brazos de tu mami hermosa a quien extrañabas tanto… Desde aquí abrazo muy muy fuerte a tu familia, Rafa, olguita, Lety, Dany, Xavi Jr y a todos… Lo siento muchísimo ¡BUEN VIAJE DE REGRESO A CASA QUERIDO A XAVI! Descanza en paz”, escribió en su cuenta de Twitter la ex pareja de Paty Manterola, quien sotuvo una relación con Xavier Ortiz, de 1998 a 2004.

Katia Llanos, quien tambié fue su compañera en Garibalid, manifestó sus tristeza en Instagram y dijo que su corazón lloraba la partida de “Javeriño”, pero se queda con recuerdos amorosos. En su mensaje compartió una serie de siete fotografías referentes al reencuentro de Garibaldi y donde ella bailó con Xavier Ortiz.

“Un día sin duda de los más triste de mi vida, mi corazón llora tu partida mi Javeriño do nascimento- me quedo con muchísimos recuerdos tuyos llenos de amor, alegría y sobretodo, agradecimiento. Gracias por formar parte de mi vida Javi, gracias por haber sido más que un compañero, fuimos hermanos. Pido porque tu trayecto hacia la fuente sea mágico. Te vamos a extrañar conejo”, publicó.

Xavier Ortiz nació en 1972 y formó parte del grupo Garibaldi, creado por Luis de Llano, desde 1989 hasta mediados de los años noventa. Fue uno de los miembros originales de la agrupación, junto a Sergio Mayer, Paty Manterola, Pilar Montenegro y Charlie López.

Junto a Garibaldi, así como sus compañeros, Ortiz incursionó en la actuación. En 1993, la banda protagonizó la cinta “¿Dónde quedó la bolita?”.

Asimismo, en 2004 debutó en el teatro en la producción de Carmen Salinas de “Aventurera”. En la puesta en escena intepretó a “La Bugambilia”, personaje que también fue encarnado por Alejandro Tommasi y Libertad.

No obstante, su primera incursión en escena fue desde que era niño, mucho antes de Garibaldi. Pues, a través de redes sociales, compartió el año pasado imágenes de la primera obra de teatro en la que actuó junto a Dolores del Río e Ignacio López Tarso.

Dentro de Garibaldi, Ortiz conoció a Paty Manterola, con quien se casó en 1999. Sin embargo, el matrimonio duró poco y en 2005 se divorciaron, así lo dio a conocer Grupo Fórmula.

En 2011, Xavier Ortiz viajaba en su moto en Jalisco, cuando una mujer, quien al parecer era alcaldesa de un municipio cercano lo atropelló. Por el golpe, el exmiembro de Garibaldi tuvo varias fracturas en la pierna y estuvo delicado de salud por algunos meses. Aquella ocasión, su amigo Sergio Mayer también lo apoyó para que saliera adelante.

Pero después del accidente Xavier volvió a conocer el amor con Clarisa de León, quien fue su esposa y mamá de su hijo, Xavi, de 8 años.

