Dos mil millones de vacunas, apartadas para los más ricos

Gobiernos velarán por sus propios intereses

Distribución de dosis no respetaría guía propuesta por la OMS

La nueva vacuna contra Covid-19, conforme a las guías publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), debería llegar primero al personal médico, posteriormente a los sectores más vulnerables, es decir, personas de la tercera edad y con enfermedades crónicas, seguidos por las poblaciones que habitan en focos de infección que no ceden, para finalmente aplicarse al resto de la población, no obstante, todo parece indicar que no será de esta manera y los primeros privilegiados serían los países más ricos.

Partiendo del principio, de que el objetivo esencial debe ser frenar la propagación del virus, la repartición debería tener como objetivo lograr un aro de protección en torno a los puntos con mayor número de brotes, posteriormente seguirían doctores y enfermeras, población vulnerable, y los demás.

No obstante, la carrera por la anhelada vacuna desembocará en una contienda en la que los gobiernos velarán por sus propios intereses y esto ya se refleja en los datos de instancias como la firma londinense Airfinity, los cuales revelaron que son los países ricos quienes encabezan la lista de pedidos a las farmacéuticas.

Las naciones más prósperas han apartado más de 2 mil millones de dosis con las farmacéuticas que tienen su vacunas en las fases más avanzadas. El pactar con varias compañías simultáneamente eleva las posibilidades de que serán los primeros en obtener el antídoto, puesto que se estima que sólo 10% de las vacunas pasará del laboratorio a la fase de aprobación final.

El gobierno del británico Boris Johnson encabezaría la lista de pedidos con 300 millones de dosis, es decir, cinco vacunas por habitante. Le sigue la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha firmado contratos por 800 millones de dosis.

El gobierno del premier canadiense Justin Trudeau, cerró acuerdos con dos compañías estadounidenses por hasta 114 millones de dosis, tres por habitante. Por su parte, la Unión Europea, en conjunto, ha sellado la compra de 300 millones de dosis con la farmacéutica AstraZeneca, con opción de adquirir 100 millones más.

Japón también ha amarrado millones de vacunas, casi dos por cada ciudadano, seguido por Vietnam, que ya tiene pedidos para cubrir la mitad de sus 95 millones de habitantes, pero con opción de triplicar la cifra.

“Los australianos estarán entre los primeros del mundo en recibir una vacuna Covid-19”, reza un comunicado de la oficina del primer ministro de ese país, Scott Morrison, divulgado tras suscribir un acuerdo con la compañía AstraZeneca.

Suiza, por su parte, firmó un acuerdo para la adquisición de 4.5 millones de dosis con Moderna y está en contacto con otras firmas para buscar mayores opciones.

En otros países de América Latina, Israel y China, también se han anunciado compras, no obstante, se encuentran lejos están de ofrecer una cobertura para toda su población.