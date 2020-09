Una vez más, López Obrador divide y polariza

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Senadores de Morena amenazan a Alianza Federalista

Si alguien dudaba que al presidente Andrés Manuel López Obrador todo se le va en dividir y polarizar porque así concibe el ejercicio de gobernar, ahí está como muestra la división que sufrió la Conferencia Nacional de Gobernadores, cuando diez mandatarios estatales prefirieron salirse de la Conago, porque no se respeta el federalismo ni la soberanía y consideran que el Ejecutivo amenaza la democracia. Definitivamente, de esto ha dado sobradas muestras el Presidente, baste con ver que en todo mete la mano, sobre todo, luego de que se enteró que de acuerdo a algunas encuestas de cara a las elecciones de 2021, el partido que fundó se llevaría -se supone- el mayor número de gubernaturas, algo así como 12. ¿Será?

Habría también que tomar en cuenta lo dicho por los senadores de Morena al respecto, que opinaron que esta escisión en la Conago no es más que un “berrinche electoral” y demandaron que dichos mandatarios estatales, transparenten y rindan cuentas sobre los recursos y deuda pública que han adquirido. Los legisladores morenistas que coordina el senador Ricardo Monreal, estimaron que esta salida de gobernadores, es una estrategia para obtener más recursos en los comicios de 2021.

Y no pudo dejar de tocar el punto el tabasqueño ayer, en su gustadísima conferencia de prensa mañanera, donde señaló que los mandatarios estatales son libres de disentir, en suma, con esta llamada Cuarta Transformación: “Están en libertad, somos libres, no veo yo nada extraño, es una asociación de los Gobernadores y no es obligatorio, los que se salen es porque están ejerciendo su derecho, su libertad”. Muy demócrata y toda la cosa López Obrador pero el detalle está en que ya “se las apuntó” a los gobernadores que dejaron la Conago y sólo está a la espera del momento en que pueda cobrárselas. Eso de que el macuspano no es un hombre de rencores, no es cierto y si no, que le pregunten al ex presidente Felipe Calderón.

Lo que no deja de llamar poderosamente la atención es que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, primero se haya sumado al grupo de lo que podríamos considerar mandatarios estatales disidentes para luego “bajarse”.

En anterior entrega se consignó en este mismo espacio que probablemente, al queretano le mostraron algún abultado expediente, por lo que optó no sumarse a este nuevo bloque de gobernadores, que ahora se dan a la tarea de trazar su propio camino bajo una Alianza Federalista, aunque no hay que soslayar que en una reciente visita que hiciera el presidente López Obrador al estado una vez declarada la guerra a los panistas por el caso Emilio Lozoya Austin y Odebrecht, Domínguez Servién puso “los puntos sobre las íes” frente a López Obrador, que no dejó de mirarlo con unos ojos que si fueran pistola, habrían cosido a balazos al panista.

En fin, ahora la Alianza Federalista emprende su propio camino y lo hacen nadando contra corriente y en eso influye de manera importante los rencores de López Obrador.

Municiones

*** Ante los efectos causados por la pandemia en la economía de pequeñas y medianas empresas del país, el Partido Verde impulsará desde el Congreso de la Unión, la creación de estímulos e incentivos que ayuden a resolver compromisos de impuestos para el próximo año. Esto lo anunció el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona. En su calidad de secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Gallardo propondrá hacer énfasis para que en el nuevo presupuesto, se incluyan beneficios a las empresas afectadas y que cerraron varios meses, muchas de las cuales, por cierto, ya no podrán volver a abrir. “Vamos a ir al rescate de esas empresas, que generan miles de empleos en el país y que son importantes para la economía nacional”, señaló el diputado del PVEM, quien conoce las perjuicios de la pandemia en los ramos alimenticio, comercial, automotriz y agropecuario. Asimismo, indicó que dichos beneficios fiscales los sumarán a créditos a la palabra que entregarán a microempresarios para reactivar negocios, por el orden del 10% del Presupuesto y que ya aprobaron los diputados. “La economía en México fue duramente afectada por la pandemia, hemos perdido empleos por el cierre de empresas, de ahí la importancia de dar impulso al sector que genera la mayor cantidad de empleos en el país”, concluyó Gallardo Cardona.

*** Por cierto ayer, las y los senadores de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el PRD se reunieron en el Senado de la República para intercambiar visiones y refrendar su unidad como bloque de contención, de cara al tercer y último año de la LXIV Legislatura. Los coordinadores de los Grupos Parlamentarios que conforman el Bloque de Contención fijaron posiciones en común de cara a los temas de la agenda en el nuevo periodo de sesiones ordinarias y ratificaron su compromiso de seguir ejerciendo la función de contrapeso al interior del Senado. Enfatizaron la unidad de convicciones para contener cualquier intento de concentrar el poder, de vulnerar el Estado de derecho, el sistema de contrapesos institucionales y la independencia de los órganos autónomos. En el marco de este encuentro, las y los legisladores recapitularon los logros que se han alcanzado gracias al diálogo respetuoso y el trabajo colaborativo entre las diversas fuerzas políticas de oposición en la Cámara Alta. Reconocieron algunos de los resultados del Bloque de Contención, como haber garantizado el mando civil en la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional; asegurar que la revocación de mandato y la consulta popular fueran verdaderos instrumentos ciudadanos de democracia participativa; así como evitar que el Ejecutivo Federal invadiera la facultad exclusiva del Congreso de la Unión en la definición del Presupuesto de Egresos de la Federación. Ojalá y los legisladores de oposición esta vez sí “se pongan las pilas”, urge.

*** Igualmente sin medidas de sana distancia ni el cubrebocas, que debería de ser obligatorio, otros aspirantes a dirigir Morena, acudieron a registrarse. Tal fue el caso del diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien lleva como “mancuerna” a la secretaría general a la senadora Citlali Hernández, que fue objeto de muchas críticas sobre todo, comparándola con Muñoz Ledo, la diferencia entre uno y otra es abismal en todos los sentidos. El caso es que el diputado morenista que tiene 87 años de edad y ya no debería andar arriesgándose así, sobre todo, en tiempos de pandemia, pedirá que quienes resulten ser candidatos entreguen sus declaraciones patrimoniales, al tiempo que pidió piso parejo.

