Aumentan las protestas de organizaciones marginadas contra INE

Miguel Ángel Rivera

“Claro que iremos al TEPJF, porque se ha cometido una injusticia con nosotros. No iremos para defender personajes famosos, intereses personales o de grupo, ni para esclarecer manejos de dinero, afiliaciones corporativas o afinidades religiosas. No estamos en ninguna de esas hipótesis. Vamos a ir porque el INE se ha negado, sistemáticamente, a resolver nuestros reclamos, porque pareciera que sólo los escándalos motivan su interés y atención.

“Nuestro debate es muy sencillo. Necesitamos que alguien nos escuche para poder litigar la supuesta ausencia de seis ciudadanos, dos en una asamblea, cuatro en otra y que se niegan a escuchar porque tenemos razón. Es evidente que estos temas no les interesan en absoluto.

“Se trata de una obsesión de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) para sacarnos de la contienda y que hemos denunciado desde el mes de febrero en diversos comunicados a los señores consejeros del INE, que no les ha motivado a dignarse revisar nuestras demandas, simplemente insisten en que, la misma dirección que nos ataca, vuelva a analizar y concluya en lo mismo.

“Realizamos 463 intentos de asamblea en todo el país. El INE en febrero reconocía 212 válidas, aun cuando nosotros reclamamos 236. Cuando empezó la pandemia el sistema de la DEPPP registraba 212 asambleas, después 202 y más tarde 201. Sólo ellos saben cómo, de repente, el sistema registró 196 con un puñado de supuestos faltantes. La inconsistencia en los números llega al exceso el día 3 de septiembre, fecha en que sesionó la Comisión de Consejeros de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. En ese momento, el sistema reconocía 198 asambleas; en el anteproyecto de dictamen se señalaban 196 y, en la nerviosa intervención de Patricio Ballados de la DEPPP. Él distribuyó proyectos diferentes, que una consejera denunció. El mismo día 4 de septiembre, mientras el Consejo General sesionaba en su maratónica sesión, el sistema seguía marcando 198.

“El porqué de todas estas inconsistencias es evidente. Los consejeros, ausentes de los detalles y la operación cotidiana del procedimiento, confían absolutamente en una Dirección que hace y deshace a su antojo, con un sistema deficiente y obsoleto que los consejeros nunca se detienen a revisar en sus detalles. En nuestro caso, son muy educados, pero no remedian nada. La DEPPP norma, ejecuta, sanciona y persigue, a ciencia y paciencia de los consejeros”.

Lo anterior, es parte central del alegato de la Fundación Alternativa, una de las organizaciones que pretenden obtener el registro como partido político nacional y que aseguran haber cumplido con todos los requisitos exigidos por la legislación electoral, pero que se presumen víctimas de errores u omisiones de los consejeros electorales.

Alternativa es una organización encabezada por el ex priista chiapaneco César Augusto Santiago Ramírez y hasta los últimos días del reciente agosto aparecía como una de las que a los ojos de los observadores externos estaba a punto de convertirse en partido político nacional y, en consecuencia, estar en condición de participar en los concurridos comicios del año venidero.

También, como otras organizaciones que presumiblemente habían llegado a la meta, Alternativa se presume ilegalmente marginada y por lo mismo ya presentó su protesta ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF, también conocido como Trife), la única instancia que podría enmendar alguna falla, error u omisión del Consejo General del INE.

No es el único caso de inconformidad con los fallos del INE, El más conocido es el relativo a México Libre, la organización encabezada por Margarita Zavala, secundada por su esposo, el ex presidente Felipe Calderón, pero la relación incluye asimismo a Redes Sociales Progresistas, encabezadas por Fernando González, el yerno de “La Maestra” Elba Esther Gordillo Morales, la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

RSP también anunció que protestará ante el TEPJF la decisión del INE de no otorgarle el registro como partido político.

“El equipo jurídico prepara a conciencia la impugnación, rebatiendo uno por uno, los agravios de los que hemos sido objeto y tenemos la firme convicción, porque creemos en la ley y defendemos el Estado de derecho, que el Tribunal nos dará la razón”, dijo el presidente de la organización, Fernando González Sánchez.

A pesar de todo, optimismo del secretario de Hacienda

No obstante declaraciones previas en el sentido de que nuestro país enfrenta la peor crisis, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se manifestó optimista al presentar en la Cámara de Diputados el Paquete Económico.

“Vamos a salir de esta, juntos”, dijo el titular de Hacienda al entregar a la presidenta de la Cámara de Diputados, la priísta Dulce María Sauri Riancho, el llamado Paquete Económico 2021, que contiene la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En ese documento, en contra de previsiones previas que auguran una empinada caída de la economía nacional durante el resto del año y una parte de 2021, el gobierno federal prevé un crecimiento económico para el país de 4.6 por ciento.

En ceremonia encabezada por la presidenta de la Cámara, la mencionada Sauri Riancho, el funcionario federal, con el apoyo de diputados de Morena destacó que, a pesar de las recomendaciones de especialistas nacionales y de organizaciones internacionales, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador optó por no adquirir mayor endeudamiento, ni aumentar precio en los energéticos, ni crear nuevos impuestos.

El funcionario federal aseguró que en materia de ingresos se estima obtener cinco billones 538 mil 900 millones de pesos, de los cuales 828 mil millones de pesos serían de ingresos petroleros y cuatro mil 737 millones corresponden a ingresos no petroleros, entre los que se encuentran ingresos tributarios, IEPS a gasolinas y a organismos y empresas.

También reveló que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, propone un gasto de seis billones 295 mil 736 millones 200 mil pesos, de los cuales el 73.4 por ciento corresponde a gasto programable y el 26.6 por ciento a erogaciones de naturaleza no programable.

Explicó que el gasto programable concentra las acciones del gobierno de México para potenciar el desarrollo de largo plazo del país y que en este proyecto se prevé que sea por cuatro billones 618 mil 300 millones de pesos.

“De esta forma -indicó Herrera- los pilares del proyecto de presupuesto son los programas sociales prioritarios, que constituyen el eje de las políticas públicas orientadas a los sectores con mayores carencias; el gasto en salud, que permitirá reforzar la provisión de los servicios de salud para toda la población, en un contexto en que permanecerán los efectos prolongados de la pandemia; y el fortalecimiento de la inversión, mediante la ejecución de aquellos proyectos detonantes del desarrollo económico y social”.

El titular de Hacienda comentó que el presupuesto para el año venidero se basa en cuatro aspectos principales:

Uno, no aumentar impuestos, sino solamente ajustarlos por inflación, fortaleciendo las fuentes de ingresos y los mecanismos de fiscalización

Dos, garantizar el uso prudente de la deuda pública, con un nivel de endeudamiento responsable que favorezca la estabilidad macroeconómica

Tres, aumentar la eficiencia y la efectividad del gasto público, priorizando inversión pública en salud e infraestructura, y blindando la red social de protección, la seguridad pública y otros conceptos como educación y cultura.

Y, cuatro, promover un gasto público austero, efectivo y eficiente.

Al recibir el Paquete Económico, Sauri advirtió que, hoy más que nunca, la propuesta del Ejecutivo puede representar la estabilidad en la tormenta.

Señaló que para mantener sanas las cifras macroeconómicas, se requiere que adecuadas decisiones, así como dar certeza en la cooperación entre el Ejecutivo y los órganos constitucionales autónomos, como el Banco de México, para avanzar conjuntamente.

A su vez, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, sostuvo que ante una crisis inédita en el mundo, se necesitaban respuestas inéditas y el gobierno mexicano ha enfrentado bajo su propia fórmula.

