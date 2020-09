Rusia enviará a México 32 millones de dosis de vacunas contra Covid

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Su distribución dependerá de la aprobación de la Cofepris

El Fondo Ruso de Inversión Directa confirmó que Rusia y México firmaron un acuerdo para enviar 32 millones de vacunas contra Covid-19 (Sputnik V) a nuestro país, tentativamente en noviembre de 2020, esto a reserva de “la aprobación por parte de las autoridades reguladoras gubernamentales mexicanas”, escribieron en un comunicado.

El 11 de agosto pasado, el gobierno ruso registró oficialmente la primera vacuna contra coronavirus, misma que se administraría inicialmente a grupos de riesgo, es decir, personas de la tercera edad o con enfermedades crónico degenerativas como diabetes, hipertensión y obesidad. La noticia fue celebrada por muchos en el mundo, pero entonces no existía ningún acuerdo entre México y Rusia, aunque según el Secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, sí habían tenido acercamientos.

Posteriormente y pese a que el anuncio de la vacuna provocó polémica en la comunidad internacional, por la presunta falta de ensayos, así como el bajo perfil que tuvo el gobierno de Vladimir Putin con ella, el gobierno mexicano no descartó adquirir el fármaco y a través de su canciller, se informó que Rusia enviaría a México dos mil dosis de vacunas Sputnik V para ser aplicadas en fase III de prueba.

Lo anterior se concretó apenas la semana pasada, cuando la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, dio a conocer la colaboración de las autoridades rusas para compartir los resultados de las fases experimentales uno y dos, asimismo de autorizarse la eventual fase tres, México podría colaborar con la aplicación de la vacuna a entre 500 y mil voluntarios.

Se explicó que se trata de una vacuna de dos dosis. Tras aplicar la primera, se dejan pasar 21 días para aplicar, de manera intramuscular, la segunda.

Finalmente, este miércoles fue el mismo gobierno ruso, quien ha anunciado la disposición para enviar 32 millones de dosis de vacunas contra Covid-19 a nuestro país.

AstraZeneca suspende ensayos de su vacuna

La farmaceútica AstraZeneca informó el martes pasado que suspendió las pruebas en el desarrollo de la vacuna en la que colaboran los gobiernos mexicano y argentino, además de la Universidad de Oxford y la fundación Carlos Slim, luego de detectarse que un paciente desarrollo una enfermedad “potencialmente inexplicable”.

El sitio web de noticias de salud Stat News, citó a un portavoz de la empresa farmacéutica diciendo en un comunicado que “el proceso de revisión estándar generó una pausa en la vacunación para permitir la revisión de los datos de seguridad”.

Aseveran que la naturaleza del problema y cuándo sucedió se desconocen y aunque se espera que el participante del estudio se recupere, es necesario pausar momentáneamente los ensayos de la vacuna “La suspensión de las pruebas está teniendo un impacto en otros ensayos de AstraZeneca, así como en los ensayos clínicos realizados por otros fabricantes de vacunas”, afirma Stat News.

Sobre lo anterior, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que dicho protocolo es común en el desarrollo de vacunas cuando se detecta una reacción no deseada y reconoce que no se sabe cuánto tiempo pueda durar la suspensión “No es un evento inusual, cuando se hace investigación clínica, es común, diría muy común, que al menos una vez, dos, tres, cinco, siete veces a lo largo de un estudio, se suspenda temporalmente, precisamente lo que demuestra que existe un mecanismo muy sensible de seguridad”.

Empresas de la Zona Sur confían recuperación económica a fin de año

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en la Ribera del Río Hondo dio a conocer que mantienen la esperanza de que en el ultimo trimestre del 2020 se logre un despegue en la reactivación económica que permeé en la zona rural. No obstante, esto no podrá ser posible sino hasta que el semáforo epidemiológico en esta zona avance de naranja a amarillo, igual que la Zona Norte.

Demetrio Carranza González, dirigente de la cámara, explicó que esta necesidad de reactivarse existe sobre todo en las empresas y el sector turístico, qué es lo más fuerte económicamente para la entidad, y donde trabajan la mayor parte de jóvenes de la zona rural. “Es una cadena, porque ellos se van a trabajar y mandan dinero a sus familias en las comunidades, donde el dinero gira en los comercios. Entonces los recursos que generan finalmente llegan a sus familias y se quedan en el pueblo”, comentó.

Agregó, que aunque la economía se encuentra paralizada, “se mantienen las cargas fiscales por parte del gobierno municipal y estatal, que realizan un hostigamiento constante con los empresarios respecto al pago de impuestos. Esto ha provocado que muchos empresarios se vuelquen al comercio informal” manifestó.

En el caso de la Ribera del Río Hondo, esta falta de ingresos se compensa con los recursos que genera la temporada de cosecha de caña, pero ésta solo dura cinco o seis meses y no siempre deja utilidades en la zona.

Indicó que el avance en el semáforo epidemiológico para la Zona Sur que ahora se encuentra en naranja, se logre prontamente, a fin de que en el ultimo trimestre del año las empresas se hayan reactivado en su totalidad y tengan un ritmo que permita la recuperación de empleos y la consecuente recuperación económica.

Hoteleros prevén incremento de ocupación en Riviera Maya

La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya prevé que en las siguientes semanas la ocupación en los centros de hospedaje crecerá considerablemente, luego de la entrada en vigor del semáforo amarillo epidemiológico en la Zona Norte.

Conrad Bergwerf, presidente de la asociación, dio a conocer que en agosto pasado fueron 82 los hoteles que abrieron sus puertas con un porcentaje promedio de ocupación del 22%, ahora esperan que el resto de los complejos se reactiven para recibir mayor cantidad de paseantes.

“Este es un paso muy importante que estamos dando para lograr que la principal actividad económica del estado retome su liderazgo para abrir más fuentes de empleos y generar una mayor derrama económica en beneficio de todos”, dijo.

El presidente de la agrupación turística, confió en que los índices de ocupación y afluencia de visitantes crecerá paulatinamente en los próximos meses “con la reapertura gradual de las playas, el reinicio de más actividades turísticas y con el crecimiento de las conexiones aéreas nacionales e internacionales, seguramente la recuperación comenzará a ser más evidente”, manifestó.

A esto, agregó: “Si bien es loable el esfuerzo y participación de todos para lograr el cambio en el semáforo epidemiológico, es importante no bajar la guardia y seguir reforzando los protocolos de higiene en el sector turístico y entre la ciudadanía”, esto a fin de no provocar un retroceso.

El norte del estado de Quintana Roo pasó a semáforo epidemiológico color amarillo, lo que permite una reapertura en forma gradual y ordenada de restaurantes, sitios arqueológicos, parques temáticos, campos de golf, centros comerciales, playas y servicios turísticos puedan operar al 60%.

Recordemos que con el semáforo en color naranja, los hoteles del Caribe mexicano sólo podían operar con un máximo del 30%, ahora, por lo menos los de la Zona Norte se pueden ampliar hasta 60%.

Reconocen labor del gobierno estatal

Conrad Bergwerf reconoció la labor del gobierno del estado por promover la certificación de alrededor de 7 mil empresas turísticas con los nuevos protocolos de higiene y seguridad contra eCovid-19. “Estar en semáforo amarillo nos compromete a cuidarnos aún más para poder alcanzar en un corto plazo el color verde. Si nos descuidamos podríamos enfrentar situaciones delicadas como ha sucedido en otras partes del mundo que han tenido que volver al confinamiento”, comentó.

Hay que mencionar que a nivel nacional en junio el turismo extranjero se desplomó 74.8% y la capacitación de divisas 90% y ante este panorama, los mandatarios estatales arroparon al sector turístico, asumiendo el liderazgo, en un contexto en el que los empresarios no encuentran un espacio de interlocución ni apoyos o guías desde la Federación para rescatar la mayor cantidad de empleos posibles.

Las alianzas entre gobernadores han sido una respuesta, como en el caso de la firma de un convenio entre los gobiernos de Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Campeche y Tabasco, que tiene como objetivo colocar al mundo maya entre los favoritos de los visitantes que prefieren un turismo cultural, a pesar de que esta misma región es la que se ha visto más afectada con la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México y los 8 mil millones de pesos para la realización de campañas en el exterior.

montanezaguilar@gmail.com