Ingobernabilidad

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Cunde en México la ingobernabilidad. Hay vacío de poder, por no poder. En el norte de México hay carreteras y vías férreas estranguladas desde hace un mes y el gobierno federal no aparece por ningún lado. Las instalaciones de la CNDH en la Calle de Cuba # 60, en el Centro Histórico de la Ciudad de México fueron tomadas desde hace una semana por radicales grupos feministas que exigen ¡justicia, justicia!. ¿Y el gobierno y el Estado de Derecho, on´tán?

La nación azteca se le deshace entre los dedos a AMLO. ¿Agoniza el federalismo? ¿México en vías de una balcanización por el divisionismo y confrontación que empuja rabiosamente Andrés Manuel López Obrador?

En 1824, la República Mexicana nació oficialmente con el nombre de Estados Unidos Mexicanos, que hoy podría llamarse Estados Desunidos Mexicanos, merced a la tozudez presidencial que motivó que 10 gobernadores, integrantes de la Conago, rompieran con el Pacto Fiscal Federal y pusieran su mundo aparte, lo que podría dar lugar a que el Pacto Federal pase a mejor vida.

Para los gobernadores de Chihuahua, Tamaulipas, Colima, Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, simplemente las políticas públicas del gobierno federal no existen y ya vomitan el ponzoñoso presidencialismo centralista que no se traduce en mayor bienestar para los de ciudadanos de a pie de esas entidades y de pilón, AMLO privilegia el divisionismo y la confrontación entre los mexicanos, pues no es capaz de reconocer que sus opositores políticos no piensan igual que él.

Claro que la ruptura de esos 10 gobernadores con la Federación es también una clarísima trampa de AMLO para justificar en el electorero 2021 que esos gobernadores rebeldes quieren más dinero en tiempos en que él ha decidido una “austeridad franciscana” y con el fin de hacerlos pasar como los malos de la película que les cobrarán más impuestos a sus gobernados, cuando él no ha querido aumentarlos. Estamos ante un asunto eminentemente político-electoral. ¿O acaso AMLO será capaz de arreglar el asunto, dándoles mayores presupuestos para sus entidades?

A su vez los gobernadores que dijeron ¡adiós a la Conago!, que por cierto de nada sirve se han declarado abiertamente contra el gobierno de AMLO al que quieren exhibir como el gran villano y desgastarlo políticamente, hasta que renuncie. ¿Quién ganará en ese pleito de caníbales políticos?, ¿ya adivino usted quién perderá? Claro, la República porque esos pleitos no son saludables para ninguna nación.

Por cierto, El Grito de AMLO con antorchas en el Zócalo de la Ciudad de México se tambalea, a menos que sea capaz de hilar fino, lo cual es de dudarse. Cientos de campamentos se instalan en la Plaza de la Constitución para presionar a AMLO para que renuncie lo más pronto posible y deje de hacerle más daño a la República, a la que ha sumido en una catástrofe de catástrofes y la ingobernabilidad, en la que ya ni los morenistas lo toman en cuenta, por tantos ridículos del Presidente como ese en que se burló desde su rancho de Felipe Calderón porque el INE no le autorizó su partido, México Libre. Ese ridículo de AMLO es la muestra más elocuente del exacerbado odio que AMLO siente por sus enemigos políticos.

Me pregunto: ¿A dónde nos llevará la ingobernabilidad, el vacío de poder, por no poder y la confrontación ciudadana atizada por AMLO?

