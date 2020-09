Zacatecas, rumbo a la nueva campaña turística

José Antonio López Sosa

Zacatecas, Zacatecas.— Salimos muy temprano de la Ciudad de México, evidentemente bajaron las frecuencias aéreas entre la capital del país y la capital de Zacatecas, sólo Viva Aerobus y Aeromexico mantienen por ahora esta conectividad.

Viajamos por Aeromexico, con la sorpresa que como una trampa permitida, quienes tienen un nivel Elite Plus dentro de SkyTeam -el conglomerado internacional al que pertenece Aeroméxico- cuyas políticas indican que tienen acceso a los salones de las aerolíneas miembros a lo largo del mundo, en México y con Aeromexico no tienen tal privilegio, sólo cuando se toman vuelos internacionales. En síntesis, Aeromexico toma de SkyTeam lo que le conviene, el tener nivel platino en Flying Blue de Air France/KLM y por consecuencia, ser Elite Plus en SkyTeam tiene muchas restricciones en Aeromexico, cosa que sólo aclaran en sus letras chiquitas, como el subdesarrollo pues.

Llegamos a Zacatecas, una esplendorosa ciudad colonial, en cada calle y plazuela se deja ver el dinero que circuló durante la colonia gracias a la minería, cuando el Camino Real de Tierra Adentro, ese cuyo kilómetro cero está en la Iglesia de Santo Domingo en la Ciudad de México y cuyo final está en Santa Fe, de Nuevo México, pasaba por esta ciudad para llevar y traer el oro, la plata y los metales preciosos en los tiempos coloniales, para llevarlos hasta España.

Hoy, Zacatecas marca un parteaguas en el turismo nacional, sobre todo en esta complicada etapa de la pandemia del SARS-CoV-2, se firma un acuerdo interestatal de promoción turística. Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas, son desde hoy parte del “Pacto Centro Occidente por el Turismo”, que tendrá un nombre muy llamativo y se dará a conocer esta misma tarde.

En un escenario ideal, este acuerdo debiera estar respaldado institucional y económicamente por la secretaría de turismo federal, sin embargo, en aras de tener una inversión cero (como si eso demostrara eficacia en el gobierno) y dedicarse únicamente a las concesiones de OCESA-CIE-CREA, ni el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco, ni el gobierno de la Cuarta Transformación da un respaldo serio a este suceso.

Este acuerdo, puede ser la diferencia con relación al turismo en estas entidades en los próximos meses.

