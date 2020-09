¿Nuevo etiquetado?

Todos los productos deben contener una etiqueta que diga: “exceso calorías”, “exceso azúcares”, “exceso grasas saturadas”, “exceso grasa trans” y “exceso en sodio”

La Secretaría de Salud determinó que con la etiqueta sabrás lo que consumes

Lo peor que he visto en mi vida, es muy importante tener una tabla nutrimental para saber que estamos consumiendo, pues no basta solo saber que ingredientes tiene, sino por porción qué estamos consumiendo. En los productos no es solo que este alto en calorías o sodio, es hasta si contiene vitaminas, taurina, cafeína, etcétera.

Los riesgos actuales al no contener con la información básica de un producto es comprar algo totalmente a ciegas y consumir exceso de calorías en cada alimento. La nueva norma que determina esto es la NOM-051-SCFI/SSA-2010, que dictaminó que a partir del 01 de octubre de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021, todos los productos deben contener una etiqueta fija o auto adherible que diga: “EXCESO CALORÍAS”, “EXCESO AZÚCARES”, “EXCESO GRASAS SATURADAS”, “EXCESO GRASA TRANS” y “EXCESO EN SODIO”.

La Secretaría de Salud determinó que así no será necesario obtener la cuenta calórica o de sodios pues con la etiqueta sabrás que consumes algo alto en calorías o sodio.

En mi opinión, es una referencia poco aceptable pues las personas que nos dedicamos a cuidarnos para competencias o recomendar productos a personas que quieren mantener su peso, bajar o subir de peso, se vuelve complicado para saber si es recomendable un producto o no.

De todos modos necesitaremos la tabla nutricional y seguir sacando los porcentajes. Considero que el etiquetado anterior era muchísimo más efectivo que el actual. Después del periodo señalado por la SS, tal vez regrese el etiquetado anterior. Finalmente algunos etiquetados contendrán frases como: “OBESIDAD”, “DIABETES”, “ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES”, etcétera; lo cual, me parece aceptable porque muchos productos tiene una mala información respecto a ser “saludables” y que una persona que no está acostumbrada a revisar el etiquetado lo consuma sin considerar lo que puede provocar en su organismo.

Lo único que te puedo recomendar es que te acerques a un especialista en caso de querer consumir productos nuevos en tu dieta y siempre revisar el etiquetado q no contenga demasiado sodio ni demasiadas grasas o azúcares. Como siempre te deseo un excelente día y te pido que te sigas cuidando y usando tu cubrebocas. ¡Nos vemos el siguiente viernes!

