Conflictos político-electorales

Desde el portal

Ángel Soriano

La presencia de ex gobernadores del PRI y un aspirante a ser candidato a la gubernatura, Gustavo Madero, del PAN, en la toma de la presa La Boquilla, ha sido suficiente para distorsionar un movimiento social de inconformidad en Chihuahua derivada de la falta de abasto de agua para usos agrícolas, domésticos e industriales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido en innumerables ocasiones a que se tiene que cumplir con un tratado internacional en materia de agua o, de lo contrario, nuestro país sería sujeto a sanciones por el incumplimiento de acuerdos. Sin embargo, a los usuarios no les interesa esos tratos, lo que le urge es agua para sobrevivir y para vivir bien.

La presencia lamentable de la Guardia Nacional para someter la justa inconformidad social derivó en un muerto y un herido, lo cual da bandera a los inconformes para denunciar represión, persecución y uso de la violencia contra ciudadanos indefensos. En ningún sentido se justifica el uso de las armas en contra del pueblo de México y más si se trata de problemas vitales, como es el agua.

Sin duda que la inconformidad social tiene sesgo político: los partidos y sus políticos buscan abanderar las causas de la sociedad para acceder al poder bajo la promesa de que ellos sí resolverán sus problemas y no la autoridad actual. Eso ha ocurrido y ocurrirá siempre, los ciudadanos tienen líderes y organismos de acompañamiento, lo que se necesita es solución, no complicación de los problemas.

TURBULENCIAS

Hay diálogo pero no desalojan la CNDH

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que hay diálogo con las mujeres feministas que retienen el edificio de la CNDH en el Centro histórico de la Ciudad de México, por lo cual no se justifica que sigan en posesión del mismo, en tanto que las ocupantes han manifestado que se quedarán con el inmueble para alojar a las mujeres agredidas, mientras que la titular de la CNDH, Rosario Piedra, acude al Senado para informar de su lamentable situación personal –aunque bien comida-, y de la institución que penosamente encabeza… El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, al ser interrogado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional si conocía el documento con 14 recomendaciones para apaciguar la epidemia de coronavirus en 8 semanas, elaborado por seis ex secretarios de Salud, dijo que no se lo habían hecho llegar. Lo buscaré, dijo, para leerlo, espero que no sea muy largo, porque de lo contrario tendría que formar un equipo técnico que lo haga. Las recomendaciones de los ex titulares de Salud -a algunos de los cuales señaló como ligados a intereses farmacéuticos-, sólo tiene 14 líneas, menos de media cuartilla, con sus recomendaciones… El Laboratorio de Análisis Clínicos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma “Benito” Juárez de Oaxaca (FCQ-UABJO), brinda sus servicios a bajo costo a la comunidad estudiantil, trabajadoras, trabajadores y población en general, informó Juan Pablo Merino Villalobos, responsable del mismo e indicó que los estudios que se realizan son: cultivo faríngeo, coproparasitoscópico, biometría hemática completa, grupo sanguíneo, prueba química sanguínea para conocer los niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos, urea y creatinina. Además de exámenes generales de orina, pruebas de embarazo y estudios especiales como el perfil tiroideo, que evalúa la glándula que controla el metabolismo en nuestro organismo, perfil cardiovascular para detectar posibles infartos y enfermedades cardiacas, entre otros…

