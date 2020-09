Diálogo entre cúpulas empresariales y el Senado no necesita ya de AMLO

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Los huecos en política y el poder se llenan. Rápido. Muchas veces en forma insospechada. Pero se llenan.

Eso ocurrió con el maltrato, el engaño, las sobadas de lomo y el atole con el dedo aplicado hasta la indignidad por el presidente Andrés Manuel López Obrador a las cúpulas del sector privado. Casi nadie dentro de los hombres y pocas mujeres que lo forman se salvó.

Uno solo: Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, como El llanero solitario, nunca se dejó engatusar por las mieles tropicales, cheque sin fondo, del tabasqueño.

Y en ese tránsito de apenas un año y meses, inexplicablemente, López Obrador no sólo canceló el mayor proyecto económico de América Latina del momento al tirar a la basura miles y miles de millones no de pesos, de dólares, al parar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sino que también hundió quizá para siempre la confianza de los capitales todos, nacionales e internacionales, en su gobierno.

Bajo el principio de que, “pues ni modo, en el desastre hay que salvar lo que se pueda”, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, continuó al lado del mandatario quien ha echado a andar al menos tres grandes proyectos gobierno-IP que no han derivado en nada. Los hombres del capital no han invertido ni un peso en esos proyectos.

AMLO, en una de sus mañaneras recientes, acaba de anunciar que en días dará a conocer a todo México oootro gran plan con esos mismos empresarios.

Pero que les platico, el hueco obviamente ya se llenó. Ahora las cúpulas empresariales, despreciadas, vilipendiadas, acusadas de estar compuestas por puros transas que sólo saben hacer negocios mediante la corrupción y el compadrazgo, ya no dialogan más ni conviven con el huésped de Palacio Nacional.

Ahora su interlocución con el poder se da en el Senado, con Ricardo Monreal.

El zacatecano, sin duda uno de los poquísimos dentro de la 4T con sentido de Estado, con mano suave para operar la muleta de la política de altura, les abrió los brazos y los invitó a sentarse en la mesa del diálogo con el resto de las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Lo hizo luego de que Carlos Salazar Lomelín en marzo-abril llevó ante AMLO un plan de reactivación económica ante la pandemia y a López Obrador le salió lo tropical y lo acusó de querer colarle un plan similar al del Fobaproa de Ernesto Zedillo.

Salazar Lomelín no sólo fue vapuleado por AMLO, sino que su gremio por poco lo echa fuera de la presidencia del CCE. No pocos lo acusaron de ingenuo. De confiar en quien no debía confiar.

En esa deriva, Salazar Lomelín y su poderosísimo gremio encontró en Ricardo Monreal una luz que los llevó a otras alternativas.

Ya caminan juntos

El zacatecano, sin repudiar lo que AMLO representa en cuanto a inestabilidad y desconfianza, les ha mostrado otra cara de la 4T, la de reconocimiento a su importancia como constructores de empleo, bienestar y desarrollo dentro de un proyecto político-social en el que hay que ver por los más desprotegidos.

Y por supuesto, sin corrupción.

Ayer, cuidando no caer en un diálogo sólo entre él y los empresarios, sino de todos quienes integran el Senado con todos los organismos empresariales, Monreal abrió una mesa a la que acudieron los más importantes representantes del capital privado que opera en México.

El encuentro forma parte de una suerte de Parlamento Abierto en el cual los empresarios, inversionistas y centros e instituciones financieras, podrán participar en la discusión y reorientación del Presupuesto de Ingresos y la llamada miscelánea fiscal.

Nunca antes ningún otro líder cameral le había abierto esa mesa.

La recuperación del país sólo se logrará con un elemento: confianza y reglas claras

En su introducción, al darles la bienvenida, Monreal reconoció que sin ellos México no tiene salida.

Los hombres del capital y los negocios, les dijo, se requieren para: “promover el establecimiento rápido y sostenido del empleo y de la actividad económica y continuar reduciendo las brechas de desigualdad, sentando las bases para un desarrollo equilibrado y vigoroso en el largo plazo y mediano plazo; y para asegurar la sostenibilidad fiscal que urge en nuestro país”.

Que es también lo que buscan el Presupuesto de Ingresos y la miscelánea fiscal. Agregó.

Después hablarían prácticamente todos los dirigentes de las cámaras industriales y de los organismos empresariales quienes adelantaron sus dudas y sugerencias.

Un reclamo fue constante: se requieren reglas estables, claras, que generen y recuperen la confianza. Respeto al Estado de Derecho.

Salazar Lomelín, recuperado en su condición d vocero de todo el sector privado, indicó que es central que los senadores den paso a “propuestas claras para la recuperación económica” y recordó que, para crear empleos y desarrollo, la inversión privada requiere reglas que no cambien constantemente.

Directo, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Banqueros de México, afirmó que hoy en México no hace falta el dinero. Hay suficiente para lograr una rápida recuperación. Pero para que eso ocurra hace falta una sola condición, afirmó: que se recupere la confianza. Reglas claras, apegadas a derecho y definiciones de donde se puede invertir

Indicó que la banca privada está dispuesta a aumentar la cartera de crédito, “porque la cadena de producción está rota”.

“No… no falta dinero, sino claridad, permanencia y seguridad en la inversión”, así de sencillo..

Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, quien se niega a ir a Palacio Nacional a hablar con AMLO, pero que no se pierde un encuentro con Monreal y los otros senadores, pidió establecer un moderno sistema de recaudación fiscal, que agilice los trámites y evite la paralización de las empresas.

Se requiere de un mecanismo de revisión permanente de abusos fiscales, dijo.

Así, también hablaron, entre otros, José Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra; Francisco Cervantes, de Concamin; Juan Carlos Pérez, vicepresidente de la Concanaco; ingeniero José Enoc Castellanos, Edgar Nolasco Estudillo, ingeniero Bosco de la Vega y el doctor Guillermo Zozaya, entre otros muchos.

En este encuentro con “los sectores productivos”, por no decir con los del dinero, participaron también: Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal Federal; Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, Minerva Hernández Ramos, secretaria y las senadoras Nuvia Mayorga, Maribel Villegas, Claudia Anaya, y la maestra Ifigenia Martínez.

El diálogo cerrado con Palacio, fluye libre y alegre entre empresarios y el Senado.

Cristóbal Arias, a Michoacán

Arrancó el proceso electoral de 2021 y los aspirantes a alguno de sus cargos toman vuelo en sus estados. Así, Cristóbal Arias aumentará sus actividades en su natal Michoacán en vías de consolidar su candidatura dentro de Morena para suceder al perredista Silvano Aureoles, quien ha dicho que quiere construir su paso hacia la presidencial de 2024.

Las encuestas y sondeos más conocidos lo ubican como el de mayores preferencias en ese conflictivo y bello estado.

Ya sabe usted, “si las votaciones fueran hoy”, dicen todas las encuestas, los michoacanos votarían entre un 34 y 37 por ciento por Arias; entre un 15 y 17 por ciento por el PAN y entre un 10 y 11 por ciento por el PRI.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa