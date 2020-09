La Boquilla y los Niños Héroes

Desde el portal

Ángel Soriano

La relación bilateral México-Estados Unidos ha sido compleja, derivada de los problemas comunes a lo largo de la frontera norte y de los afanes expansionistas de la otrora gran potencia, mismos que si bien en 1847 se dirimieron en el Castillo de Chapultepec, donde los cadetes del Heroico Colegio Militar hicieron frente al ejército invasor, hoy el problema del agua es un asunto contemporáneo.

Ambos países comparten el agua del río Bravo y sus afluentes que si bien se han litigado y llegado a un acuerdo internacional entre las partes que se disputan el recurso natural, al estar en vías de agotarse o ser insuficiente para la satisfacción de las necesidades crecientes de la población, hoy son motivo de conflicto y enfrentamiento que amenaza con expandirse.

Si bien en 1944 hubo un acuerdo de repartir el agua en partes iguales entre ambos países, hoy el acuerdo resulta insuficiente. Del lado mexicano poco interesa ese acuerdo, lo que les urge es resolver sus necesidades del vital líquido. Y en el pasado los gobernadores de Chihuahua cumplieron con la cuota, hoy están de parte de los afectados.

Desde luego que se tienen que respetar los acuerdos internacionales, pero hace falta otra visión, de acuerdo con la nueva realidad. Ya no han necesidad de una invasión armada ni de una gesta heroica de nuestros Niños Héroes. Los mecanismos de manipulación y control del mundo se han perfeccionado. Y la disputa por los recursos naturales es la nueva normalidad que enfrenta la vecindad México-EU.

TURBULENCIAS

No habrá vacuna, si no es eficaz

Pese a que se ha explicado repetidas veces que México no adquirirá ninguna vacuna -de una treintena de proyectos- que no cumpla con los protocolos sanitarios a nivel mundial y nacional, se insiste en afirmar que la pronto se aplicará la vacuna rusa. Este martes se definirá por cual se inclina nuestro país y con quien se hace el compromiso, aun cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene previsto un programa de apoyo y financiamiento a los países que por falta de recursos no puedan acceder a ella. México participa en éste, pero a la vez sostiene intercambios con gobiernos e instituciones científicas dedicados a la elaboración de una vacuna, para tener acceso temprano a ello… En tanto los ingenieros Cuauhtémoc Cárdenas y Jorge Arganis Leal se reportan afectados de Covid-19 y a quienes, al igual que al resto de los compatriotas víctimas del contagio, el presidente Andrés Manuel López Obrador les envío un abrazo fuerte desde Guadalajara, en donde inauguró un moderno sistema de transporte y en cuya realización tuvo decisiva intervención el gobierno federal que el rijoso gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, tuvo que reconocer… En tanto en Oaxaca se sigue con el pago de facturas a grupos políticos que colaboran en la estabilidad social de la entidad. El que se despacha con la cuchara grande es el ex senador y ex titular de Sedesol con el ex presidente Enrique Peña Nieto, Eviel Pérez Magaña que ha colocado a sus colaboradores en la actual administración. Ahora su hija Gabriela Pérez López asumió la titularidad del Instituto de la Juventud de Oaxaca, en sustitución de Armando López Mendicuti (a) “El Canelo” que de ser uno de los funcionarios de confianza del gobernador Alejandro Murat regresó ya a Toluca… En Oaxaca crece la inconformidad porque la mayoría de los colaboradores del mandatarios son políticos mexiquenses que sólo trabajan de lunes a viernes y se regresan de inmediato al Edomex o, en caso contrario, mandan a traer a sus familiares y amigos a pasar unos días en el estado con enorme sangría para el erario, desaprovechando talento y malgastando recursos que podrían ser utilizados para resolver los ancestrales problemas de la entidad.

