“No importa que me digas chairo”

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

HE CONTADO EN VARIOS TEXTOS QUE PARA MÍ ES MUY FESTEJADO EL MES DE SEPTIEMBRE, cumple años una de mis hijas, muchos de mis amigos que son hermanos de vida, yo, que llegué a los 76 el día trece de septiembre y mi pequeña que cumple años este 14: Karisma. Muchos me felicitan y en verdad que yo me felicito en la vida por todas esas bendiciones, sí, son bendiciones de vida y hay que agradecerlas siempre, bueno, a pesar de que el tiempo vaya dejando heridas y marcas que se llevaran hasta el final, claro que no son del alma sólo son las del cuerpo, las del alma las superé y entendí muchas coas, las del cuerpo, pues son naturales y no se evitan, como que se termina la energía.

Hace algunos días me reuní con algunos extraordinarios amigos y como siempre la polémica y la plática se deriva a los acontecimientos diarios de la política, la economía, la inseguridad y algunos, demasiado dogmatizados y enojados, pues hablan de los chairos y critican el que algunos hayamos votado y sigamos creyendo en AMLO. En eso les comentaba que en realidad voté así porque finalmente al paso de muchos sexenios de ver las perversidades, las corruptelas, el cinismo, el entreguismo de los políticos en el gobierno, de su enriquecimiento y en su frialdad para tratar a la gente, en comprobar que sus dichos no corresponderían jamás a sus hechos, en ver las caras de cinismo y su permanente fiesta para mostrar sus riquezas y algo más, pues entendimos que estábamos en el momento ideal de alcanzar un cambio y coincidimos millones de gentes en esa idea. Esto, por supuesto que no fue casual, tuvo su origen en lo que les comento, votamos porque creímos en un cambio necesario, no pensamos que con ello se abrirían las puertas para que muchos de nosotros nos hiciéramos dueños de los contratos y corruptelas de los que dejarían el poder y la miseria del país para continuar haciendo eso que muchas veces se hizo: “cambiar para continuar igual”, no, por ello hasta el mismo AMLO se sorprendió en la respuesta, miembros de Morena hasta el momento parece que “nos les cae el veinte” y piensan que ellos son los dueños de los votos y votantes, cuando su organización solamente fue el manto protector de los votos para AMLO, el que ganó por necedad y constancia la confianza de todos y despertó la esperanza de los mexicanos, sí, por eso votamos, claro que veíamos a muchos oportunistas que siguen en Morena gozando de las mieles del poder sin haber aportado nada y su estar ahí fue porque se tenían que rellenar los puestos y datos para cumplir con las leyes electorales y el fenómeno fue tan real y sólido que nadie vio lo que esos oportunistas representaban, solamente votaron por AMLO, votamos por AMLO y así cruzamos todas las casillas para mostrar nuestro enojo, encabronamiento y lo cansados que estábamos de los burócratas, los tecnócratas, de los políticos, de los asesinos de mexicanos, de los rateros de presupuestos y bienes nacionales, de los entreguistas, de los corruptos, de los cínicos, de los demagogos, sí, porque estamos hartos y encabronados votamos así y seguimos convencidos de que al final el mejor cambio que vemos es que por vez primera AMLO nos muestra al verdadero México y a los millones de mexicanos pobres y nos convence de que debemos entender y conservar nuestros esfuerzos para ayudarles. Por eso: PRIMERO LOS POBRES porque son la base y el sustento de la paz social, la creación de la riqueza y los valores nacionales, pues sí, a lo mejor nos dicen chairos y bueno, pues es una forma de mostrar su idiotez y poca abuela.

Sabemos y conocemos las transas de los reaccionarios, de los miembros del Yunque, de los estúpidos clasemedieros que al final de cuentas solamente son utilizados porque no razonan sino reaccionan con las vísceras y no usan el cerebro y no entienden la realidad porque solamente se miran a ellos y no ven lo que hay a los lados, miles y miles y miles de pobres que pueden desesperadamente reacionar y entrar en la violencia y esto es lo que todos debemos evitar, que sigan con sus marchas “sobre ruedas”, que sigan diciéndonos chairos, que nos insulten, pero que recuerden que un buen día algunos, pueden perder la paciencia y reaccionar y así que generan las tragedias y se pierde en muchos lugares la paz.

El Presidente no es el culpable de que vivamos una crisis de salud, no la provocó él, trata de salir lo mejor librado y trata de apoyar a los enfermos y claro, hay tantas necesidades y fueron tantos años de saqueos y robos que no es sencillo recomponer el sistema que estaba totalmente quebrado. No es el culpable de la crisis económica y de las consecuencias generadas por el desempleo obligado al que nos llevó la pandemia, no es responsable que una tendencia de vacunas tenga un momento para reaccionar una respuesta mala y sea criticado como sí él fuera el responsable de lo que sucedió a esa empresa o que apoye la buena voluntad de Carlos Slim y otros empresarios para darnos esa oportunidad de tener la vacuna a tiempo, no es responsable AMLO de que se requiera pagar dotaciones de agua de acuerdo a tratados internacionales que se firmaron desde tiempo atrás y no es responsable de la violencia generada y apoyada y sostenida por muchos riquillos y pillos de cuello blanco que sostienen a las mafias del narcotráfico, del tráfico de armas, de gente, que se adueñó de la prostitución y de territorios enteros para generar los daños por todos esos actos delincuenciales, no es responsable de que algunos grupos desesperados se dejen manipular por algunos grupos y pillos de la política, de que los niños no puedan asistir a la escuela por la pandemia, de que aumenten los precios de los productos alimenticios por la ambición y la tolerancia que todos mostramos ante los pillos, especuladores y acaparadores de alimentos, en fin, no es responsable de que muchos solamente esperen estirar la mano y recibir apoyos y ayudas y no aportar nada al esfuerzo nacional, muchos, incluso con los años encima tratamos de aportar algo para el beneficio de todos y hay que hacerlo y no nos molesta que nos digan chairos, nos vale, sabemos que el hacer es mejor que el no hacer, que el dar es mejor que el demandar, en vez de quejarnos actuamos y hacemos lo que podemos por el bien del presente y lo que viene en el futuro… por México. Este miércoles será el día de la Independencia y ¡VIVA MÉXICO TRAIDORES, Y CABRONES!, TOTAL, ACÁ ESTAMOS LOS MEXICANOS.

socrates_campos8@yahoo.com.mx