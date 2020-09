El primer concierto virtual de OV7 se convirtió en “Irrepetible”

Ofrecieron un show de 1 hora con 12 minutos

Óscar Schwebel acompañó a sus compañeros a través de una cámara, pues el intérprete no pudo estar físicamente con sus compañeros ya que radica en Estados Unidos

OV7, agrupación conformada por Ari Borovoy, Kalimba, M Balia, Mariana Ochoa, Óscar Schwebel, Erika Zaba y Lidia Ávila, realizó su primer concierto streaming live, el cual formó parte de los conciertos “Irrepetible”, que realiza Ocesa.

Fue un concierto emotivo, ya que debido a la pandemia, derivada por COVID-19, la agrupación tuvo que posponer sus presentaciones para festejar sus 30 años de trayectoria.

Para su primer concierto en línea, OV7 eligió como primer tema “Cuál”, siguió con “Al ritmo de la vida”, sencillo que forma parte del álbum “CD 00”, mismo que marcará un regreso musical de la agrupación. Después se escuchó “Prohibido quererme”.

La parte romántica y acústica llegó al sonar “Me gustan los dos”, “Desintoxicada”, entre otras en la voz de las mujeres, para darle paso a “Un pie tras otro pie”, en un concierto de una hora con 12 minutos.

OV7 interpretó canciones de su primer disco como “Que triste es el primer adiós”, “La coqueta del grupo”, entre otras. También éxitos como “Shabadabada”, “Aum aum”.

El concierto tuvo un formato en 360 grados, que permitió que los fans disfrutaran a la agrupación desde diversos ángulos.

“Siento el no poder estar allá físicamente con ustedes, pero que agasajo revisitar estas canciones que hacia tanto tiempo que no revisitábamos. Esta presentación se la quiero dedicar a todas las chicas de mi grupo que mis respetos, que como se la han rifado, que son madres, que son artistas, que son empresarias, las quiero mucho, los extraño a todos, ¡Yeah, que siga la fiesta!”, dijo Óscar Schwebel, quien apareció en un cuadro independiente a la imagen de los demás integrantes, pues hay que mencionar que debido a la pandemia el cantante no pudo trasladarse de Los Ángeles, California, donde vive.

El concierto finalizó con éxitos como “Triste es el primer adiós”, “Un buen día”, “Tus besos”, “Aum aum”, “Enloquéceme”, “Te quiero tanto, tanto”, entre otras.

Los chicos de OV7 aprovecharon el concierto virtual para cantarle “Las Mañanitas” a su compañera Lidia Ávila, quien celebró su cumpleaños 41.

“Nos moríamos de ganas de volver a estar con ustedes y celebrar los 30 años, pero la pandemia lo impidió y estamos muy emocionados de estar conectados por este medio con todos ustedes” Mariana Ochoa