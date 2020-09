Las mujeres exigen justicia

Punto por punto

Augusto Corro

En México, las mujeres exigen justicia que no encuentran por ningún lado. Están hartas de las promesas de las autoridades que no castigan a los criminales que las agredieron. Es casi total la impunidad de la que gozan los feminicidas que no distinguen las edades de sus víctimas.

Solo que las mujeres ya se cansaron y demandan la atención rápida y efectiva de sus derechos humanos. Desde el mes de marzo empezaron a mostrar su fuerza y lograron comunicar su desesperación y demandas de justicia. El día 8 del mencionado mes se realizó una marcha histórica de protesta. Además marcaron una fecha importante con el Día Sin Mujeres.

El movimiento feminista empezó a cobrar fuerza, pero debido a la pandemia del coronavirus se guardó una pausa obligada. En fechas recientes las manifestaciones de protesta volvieron. Oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y estatales fueron tomadas por mujeres en busca de atención y justicia.

Esa acción de inconformidad volvió a evidenciar que la CNDH es un elefante blanco que nadie pudo echar a andar. Ese organismo no goza de la aceptación de la sociedad mexicana, entre otras cosas porque quienes la dirigieron eran funcionarios incondicionales a los hombres del poder.

En el caso de su nueva presidenta, Rosario Piedra Ibarra, también sobran los señalamientos que critican su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En medio de esas discusiones crece la violencia contra las mujeres que tienen que enfrentar, sin apoyo de nadie, a las autoridades que les niegan sus derechos.

Para los familiares de las víctimas se vuelve un calvario la relación con los representantes de la ley. Los representantes del Ministerio Público subestiman las quejas. Si llegan a ocuparse de las denuncias en poco tiempo las olvidan. Son innumerables los casos en los que el feminicida logra su libertad sin problema alguno.

También en los asuntos de los secuestros, las autoridades se tardan demasiado tiempo para atender las denuncias. Se trata de trámites burocráticos que entorpecen la rápida localización del plagiado. ¿Y él o los delincuentes? Siguen libres. Son los propios afectados los que tienen que realizar las labores de policías.

En el tema de los derechos humanos, los poderes Ejecutivo, Legislativo Y Judicial están en deuda con la sociedad mexicana. Aunque en las leyes se contemplen beneficios para las víctimas nadie se esmera en ponerlos en práctica. ¿De qué sirve que en el servicio público se encuentre un número considerables de servidoras si no ayudan a las víctimas?

Agotada la paciencia de las feministas, a las autoridades no les queda otro camino que cumplir con la ley. Si bien es cierto el asunto de los feminicidios no es nuevo, sí creció de manera incontrolable en los últimos años. Ahora que se encuentran en el poder personajes de la llamada izquierda, tampoco son atendidas las quejas de las mujeres.

El presidente López Obrador es criticado por su desdén a los temas feministas. En la toma de la sede de la CNDH una madre se quejó de que el primer mandatario mostró más malestar por la pintarrajeada de un cuadro, que por el dolor de perder a una hija.

Las protestas de las feministas continuarán. Les asiste la razón. Las autoridades de izquierda, derecha o centro tendrán que ponerse las pilas y sacudirse esa abulia que las tiene pasmadas desde hace varios sexenios. ¿Usted qué opina amable lector?

