Los tiempos de la vacuna

Desde el portal

Ángel Soriano

Coincidentemente, los primeros cachitos del avión presidencial que resultaron premiados con 20 millones de pesos cayeron en clínicas del IMSS e ISSSTE en Michoacán, Estado de México y Nayarit, cumplimiento el propósito altruista de contribuir a la adquisición de instrumental e insumos médicos en tiempos de crisis sanitaria.

Las cuentas de la rifa, los donativos, las aportaciones voluntarias, las adquisiciones forzadas o sugeridas y las compras desinteresadas de cachitos para participar en la rifa no cuadran, de acuerdo a la versión de los analistas, aunque si bien la suma y resta de los dineros públicos y privados no importa para el sector oficial, lo importante es salvar vidas.

Y en esa misma curva de la rifa y de la consulta pública, también está en entredicho la petición de juicio a cinco ex presidentes de México -desde Salinas hasta Peña Nieto-, señalados como causantes de todas las pandemias y del agobio económico de empresarios, comerciantes y agricultores; familias de todas clases sociales golpeadas por la crisis económica.

Pasará la rifa del José María Morelos y Pavón, la consulta pública, pero nadie acierta todavía en saber cuándo se irá el coronavirus para que el país retorne a la normalidad y las actividades productivas se reanuden, vuelvan las clases presenciales y el país, pese a los saqueos e ineptitudes presentes, pasados y futuros, reanude su marcha en beneficio de todos. Esa es una lejana aspiración.

TURBULENCIAS

Un centenar de aspirantes en Morena

Ante un centenar de aspirantes a la presidencia y secretaría general de Morena, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó modificar los lineamientos y la convocatoria, para considerar el principio de paridad de género en la integración de los órganos de dirección de Morena. Para ello, deberá implementar los mecanismos apropiados para asegurar la designación paritaria de los cargos en disputa… Las comunidades indígenas, la grandeza cultural, la libertad, la justicia!, la democracia, la igualdad, nuestra soberanía!, la fraternidad universal, el amor al prójimo y la esperanza en el porvenir fueron incluidas entre los héroes que nuestros dieron Patria y Libertad y las ¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva México! En el segundo Grito dado por el presidente López Obrador desde Palacio Nacional… El laurel de la India que cayó frente al Portal de Flores, en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, tenía una altura aproximada de 15 metros, un peso aproximado de 12 toneladas y una edad superior a los 100 años informó el alcalde de la ciudad, Oswaldo García Jarquín, que se presentó en el lugar del siniestro para coordinar los trabajos para la recuperación de la zona al tránsito peatonal y al lamentar la caída del emblemático ejemplar, dijo que la raíz que quedó descubierta se nota seca, lo que muestra un daño irreversible en lo profundo del árbol que puede estar asociado a su antigüedad… Como linchamiento político considera el ex gobernador de Chihuahua y ex director del ISSSTE, José Reyes Baeza, la congelación de sus cuentas bancarias así como las de otros dirigentes sociales que defienden el agua de la presa La Boquilla ante la escasez del vital líquido, en tanto que otros actores políticos y agrupaciones adversarias a la 4T consideran que en la demanda de juicio a cinco ex presidentes denota resentimiento acumulado de tres décadas… Crece la inconformidad en Oaxaca ante la presencia de funcionarios recomendados o acomodados como parte de favores entre grupos políticos y que desplazan el talento de los coterráneos, además de que la presencia de foráneos implica gastos extras para el erario para sus amigos y numerosa familia con la que llegan a las zonas residenciales de la capital del estado…

