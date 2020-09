Los verdaderos héroes y heroínas

Ángel Soriano

En el marco del 210 Aniversario de la Independencia de México, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregó 58 condecoraciones Miguel Hidalgo en Grado Collar al personal médico y de enfermería en todos los niveles que ha colaborado directamente en la atención clínica de los pacientes con Covid-19 dentro de los hospitales Covid.

En la ceremonia presidida por el presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes de su gabinete y de los poderes Legislativo y Judicial, la funcionaria dijo:

Y dijo: ‘El cálculo no hace al héroe’, decía un cardenal y escritor inglés, John Newman, y cuánta razón tenía, porque así, sin cálculo, sin reserva, jugándose la vida minuto a minuto han actuado muchos servidores públicos del gobierno federal y muchas otras personas en distintos ámbitos durante esta pandemia Covid-19.

Es, dijo, la máxima distinción que otorga el Estado mexicano a sus nacionales. Y se hace a propuesta y postulación de pacientes dados de alta de esta enfermedad, personal de salud lo que sin duda hace de este reconocimiento algo muy especial, pues es concedido por colegas y pacientes que atestiguaron el actuar digno, profesional y entregado, sin importar tiempo, sus propias necesidades aún a costa de su propia salud y arriesgando su vida, derrocharon solidaridad y empatía en la atención profesional de la enfermedad, indicó.

TURBULENCIAS

Innovación digital gubernamental en la CDMX

La Coparmex de la Ciudad de México destacó que en la gestión de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hay que destacar como el mayor éxito y la transformación más visible de la capital se encuentra en la implementación de políticas de gestión de datos, gobierno abiertos, gobierno digital y gobernanza tecnológica que ha desarrollado la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX (ADIP). Algunos logros que reconocemos como valiosos son: 4 mil puntos de internet gratuito, el cual fue ganador del premio a la mejor iniciativa de conectividad del mundo de la World Summit on the Information Society (WSIS) y la creación de sistemas y aplicaciones que permiten la interoperabilidad del gobierno de la Ciudad, lo mismo que representan un avance sustancial en materia de simplificación administrativa, tales como: Llave CDMX, Denuncia Digital, Mujeres SOS así como el Portal de Trámites y Servicios y el Sistema Unificado de Atención Ciudadana… La ciudadanía oaxaqueña considera que el colapso del laurel de la India -15 metros de altura y 12 toneladas de peso- con una antigüedad de 100 años y que cayera frente al portal de Flores, se debió a la negligencia, omisión e irresponsabilidad del Ayuntamiento, dado que esas especies de valor incalculable carecen de mantenimiento oportuno y la inusitada actividad en el zócalo capitalino donde se concentran todo tipo de actividades, provocó el estrés del centenario árbol que fue vencido por la irresponsabilidad… La coordinadora de Puertos y Marina Mercante, Rosa Icela Rodríguez, ex secretaria de Gobierno capitalino, dio positivo a Covid después de atender a una persona contagiada. Se encuentra aislada y atendida debidamente. Deseamos su pronta recuperación… Como obvia persecución política se considera la congelación de cuentas bancarias de activistas que defienden el agua de la presa La Boquilla, en Chihuahua, entre ellos el ex gobernador José Reyes Baeza…

