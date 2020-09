AMLO con Trump, calladito…

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

A todos les responde airado

El güero en campaña es peor

“Amor y paz…” la misma respuesta cuando Donald Trump arremete contra México o con el mismo AMLO, el Presidente, no se atreve a la mínima contradicción a su homólogo de Estados Unidos.

Pero que no se trate de periodistas, empresarios, personajes de la oposición, políticos del pasado y de cualquier otro sector, entonces su se trenza en constantes dimes y diretes, desde la mañanera, donde está cubierto por un grupo de informadores a modo, que hasta “Honoris Causa” los convirtieron ya.

Trump, amigo de nadie, lanzó el primer disparo de la temporada en su campaña en la que busca la reelección y se acabó el encanto:

“Falta más por hacer”; Trump incluye a México en lista de principales países productores de drogas.

Nuestro Presidente precisó que el amago del magnate forma parte de un informe anual de EU, en el cual hay puntos que se comparten y otros que no, destacó que la relación bilateral es buena, por lo que no caerá en provocaciones.

O sea, dicho en palabras coloquiales, “aguanta vara” y no responde como es su costumbre y prefiere callar, “por la buena relación con los Estados Unidos”, aunque de allá para acá, Trump, no ve las cosas así, no le importa nadie, solo él y sus intereses y hace lo que quiere y dice, de nuestro país lo que le viene en gana.

Esta es la amenaza de Trump: advierte en un memorando que en caso de que México no trabajara más en el combate al narcotráfico podría ser sancionado por el presunto incumplimiento de compromisos internacionales en la materia.

Sabemos que todo lo que declara el estadounidense busca avanzar en su popularidad y vencer al demócrata Biden que lo aventaja en el conteo rumbo al Capitolio.

Los abrazos y no balazos han dado nulos resultados, el país está cundido por el “narco” en un porcentaje descomunal y no se nota, menos se ve, que nuestro gobierno tenga acciones de combate al crimen organizado, al contrario se advierte complacencia y no se olvida el “cualiacanazo”, que el mismo mandatario, admitió que él dio la orden de liberar al “Chapito”. La excusa: “salvar vidas inocentes, pero calló que fue un pésimo operativo que no previó los riesgos. En fin, calladito se ve más bonito.

AL CIERRE; Ya pasamos a más de 71 mil muertos y López. Gatell, muy cómodo sin despeinarse.

rrrart2000@hotmail.com