Aferrarse al poder

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

La tragedia continúa en Venezuela, uno de los países con mayores reservas petroleras del mundo y en contraste, con uno de los niveles de pobreza, crisis humanitaria y autoritarismo más grandes del orbe.

Los idealistas de la izquierda en nuestro país siguen defendiendo algo que suelen llamar soberanía, aún cuando no se puede ocultar la crisis que vive aquel país desde hace ya varios años.

Sí, sabemos que los Estados Unidos de América han actuado de forma imperialista en nuestra América Latina desde el nacimiento mismo de nuestros países, nos consta que interfieren en todo, que han derrocado presidentes e impuesto dictadores (como el caso de Augusto Pinochet en Chile, por ejemplo), sin embargo, el que el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro se declare anti-imperialista no quiere decir, que en la búsqueda de esa soberanía esté haciendo las cosas bien.

La gente padece en Venezuela bajo el pretexto de la defensa de la patria, una caterva de ex militares y políticos que crecieron bajo el cobijo del fallecido Hugo Chávez, están aferrados al poder buscando nunca dejarlo, simulando una democracia que a todas luces no existe y teniendo en la miseria a un país entero.

Maduro y los suyos tienen como objetivo principal eso, aferrarse al poder, como sea y a costa de lo que sea, sin importar si van vidas y más vidas en su misión.

En México el gobierno actual se ha mantenido al margen, me parece positivo que no haya un apoyo (como muchos dicen) al régimen de Maduro, no hay visitas de Estado y tampoco lazos o tratados con Venezuela aun cuando los adversarios al Presidente vaticinaban una venezolanización de la política mexicana.

No se ve una salida pronta ni fácil para Venezuela, me parece que es la consecuencia no de un voto por la izquierda, sino de poner a militares al frente del gobierno, ese fue el principal problema.

Una intervención de los Estados Unidos no es una opción, es más, ni siquiera para el propio gobierno en Washington. No queda más que esperar que el propio régimen colapse, porque futuro no tiene.

