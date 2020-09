Frentes abiertos

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Es cierto una golondrina no hace verano, pero, si esa golondrina es la avanzada de que muchas más vienen en camino, las cosas cambian.

Eso es lo que vienen sucediendo en México, donde un conjunto de situaciones debe prender los semáforos de alerta para un gobierno federal que deja correr las acciones, sin resolver ninguna de ellas.

Los frentes se mantienen abiertos y la suma de ellos puede derivar en situaciones nada gratificantes que podrían provocar un gran alud al paso de las próximas semanas.

Todo se encuentra encaminado a lo mismo, minar lo que parecía hasta principios de año una ruta cómoda para el actual gobierno y el partido del que emanan que preveía otra victoria contundente en los comicios de 2021.

Los pronósticos, encuestas y sondeos todavía lo hacen ver así, hasta el término del mes de agosto, aunque las cosas tienden a descomponerse con una serie de asuntos que pueden salirse de las manos y detonar conflictos de diferentes clases.

El plantón de FRENAAA establecido frente a Bellas Artes, en una transitada arteria de la capital del país no es menor, aunque las pocas personas (unas dos mil) que en el participan así lo hagan parecer.

Protestan en contra del Presidente y forman parte del llamado bloque opositor y son azuzados desde el norte del país y aunque mantienen protestas periódicas no han logrado la consistencia y asistencia esperada, aunque la acción desplegada de cerrarles el paso, podría despertar a otros que no se animan a salir a las calles, para manifestar su enojo.

Comparativamente con el pasado, los del plantón actual no son nada, si consideramos que maestros, Antorcha Campesina y otros grupos sentaban reales en el Zócalo, la Secretaría de Gobernación, Monumento a la Revolución y tardaban semanas y meses en desalojar. El actual Ejecutivo federal hizo lo propio con la Avenida Reforma en 2006.

Sin embargo, en esta ocasión el plantón de FRENAAA pudiera ser un detonante que algunos requieren para sacudir a la 4T y que sus reclamos sean atendidos.

Los frentes abiertos son muchos y los detractores del actual gobierno federal crecen y se ramifican en diversos sectores: por una parte se encuentra la rebelión de 10 gobierno estatales y sus reclamos que los llevaron a salirse de la Conago y que exigen solución a sus peticiones de un reparto más equitativo del presupuesto.

En Chihuahua, el asunto del agua mantiene encendidas las alarmas, por encontrarse el gobierno federal ante dos fuegos. De un lado los campesinos del estado sobre la necesidad del reparto de agua y por el otro del gobierno estadounidense de que el mexicano cumpla con el convenio de dotación del vital líquido.

La pandemia no cede, el número de muertos crece desorbitadamente y el de contagios no cede, mientras la vacuna no acaba de convencer de ser la adecuada y comienza a aflorar la escasez de medicamentos de todo tipo, especialmente los especializados. En otras naciones aflora el rebrote de Covid-19, algo que en México todavía no llega porque no se ha logrado abatir la plaga que mantiene el mismo ritmo desde hace cuando menos cinco meses.

Los reclamos son múltiples, empresarios, comerciantes y empleadores en general se encuentran afectados económicamente, mientras que las clases desprotegidas cada día sufren más por la escasez de circulante y los problemas para completar el sustento.

La violencia continúa imperando en la mayor parte de los estados, donde se presentan asesinatos a mansalva y los grupos delincuenciales se apropian de vastas extensiones de terreno. La Guardia Nacional no ha mostrado la efectividad necesaria.

El gabinete del presidente López Obrador se advierte sumamente disperso y muchos de sus colaboradores no han respondido a la confianza que en ellos se depositó.

Como si fuese poco, un compacto grupo de periodistas e intelectuales exigen respeto a la libertad de expresión.

Hay quienes ven dentro de todo un propósito final que conlleva a la elección de 2021 y que la finalidad es aflojar al gobierno actual y sentar las bases para convocar a una cruzada nacional que permita que el 6 de junio de 2021, Morena pierda la mayoría en la Cámara de Diputados y no triunfe en las 15 elecciones para gobernador. ¿Será?

