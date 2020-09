Pronostican expertos una atípica temporada de influenza estacional

Llaman a la población a prevenirse

Piden estar pendientes de síntomas y vacunarse en cuanto inicie campaña

Cancún.- Expertos en epidemiologia a nivel nacional prevén números atípicos de contagios durante la temporada de influenza estacional 2020-2021, debido a que coincide con la circulación del SARS-CoV2, virus causante de Covid-19. Por lo que invitan a la población a estar pendientes de los síntomas y no confundirlos, asimismo, en el caso de la influenza, recomiendan vacunarse en cuanto las dosis estén disponibles.

Arturo Galindo Fraga, subdirector de Epidemiología Hospitalaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, comentó que tanto pacientes como médicos deben estar alertas sobre los síntomas que estas enfermedades pueden provocar y diferenciarlos. “Tendríamos que echar mano de las pruebas de laboratorio, pero hay algunos datos muy sutiles que pueden ayudar a diferenciar uno del otro, como lo es el tiempo de duración, Covid tiende a ser más larga, en influenza los síntomas suelen aparecer de manera súbita e intensa, pero depende de la persona”, explicó.

Añade que es primordial que la población vulnerable busque la vacuna de influenza estacional, en cuanto sea posible. “Vacunarse ayuda a disminuir los casos graves de esta enfermedad. Y en caso de adquirir la enfermedad hay que buscar asistencia médica de manera temprana”.

Explicó que “en Covid a veces empezamos a ver las formas más graves hasta el día siete, 10 o 14, pero yo recomendaría que si pasan 72 horas y la enfermedad no parece ir mejorando, que se agrega tos, una fiebre muy intensa que no cede, falta de aire, diarrea, dolor en el pecho o en la espalda, ahí hay que irse al hospital, no hay que esperar mucho”, advirtió.

Destacó importante estar atento y recibir atención a tiempo, ya que aunque son virus, el tratamiento no es el mismo, por lo que los fármacos para influenza no tienen el mismo efecto en el Covid-19. “Hay que entender que no hay fármacos para combatir el Covid-19 y lo que se usan para la influenza no son de utilidad para la primer enfermedad, de modo que no queda mas que cuidarnos y cuidar a los demás y en caso de enfermar, buscar atención inmediata”.

A una semana de culminar la temporada interestacional de influenza (del 17 de mayo al 26 de septiembre), Quintana Roo permanece con cero casos positivos a esta enfermedad, pese a que de octubre 2019 a marzo 2020 se registraron 114 casos en el estado.

Llegan primeras dosis de vacunas contra influenza a Q. Roo

El 1 de octubre arrancará a nivel nacional la campaña de vacunación contra la influenza, debido a que se espera un descenso de temperaturas y con ello los sectores más vulnerables podrían ser propensos a contraer el virus.

Dado lo anterior, Quintana Roo ha comenzado con la recepción de las vacunas correspondientes, la cual tiene una meta de aplicación para esta campaña de 440 mil dosis para toda la entidad que serán distribuidas a todo el sector salud, es decir IMSS, ISSSTE y SESA, según declaraciones de la secretaria de Salud en la entidad Alejandra Aguirre Crespo.

“Sabemos que inicia el descenso de la temperatura ambiental y eso propicia mayor adquisición de enfermedades respiratorias agudas, una de ellas es la influenza. En ese sentido, a partir del 1 de octubre hemos de llevar a cabo la campaña de vacunación. Afortunadamente ya hemos comenzado a recibir la vacuna”, declaró.

Agregó que la Secretaría Estatal de Salud aplicará a través de sus unidades médicas la mitad de la meta establecida, equivalente a 220 mil vacunas, por lo cual recordó “la invitación es que la población acuda a la aplicación en su momento. Guardando los protocolos sanitarios para evitar la propagación del Covid-19, acudan a vacunarse en cuanto sepan que ya están disponibles las dosis en cada región”, destacó.

Recordemos que las proyecciones señalan que la influenza y el Covid-19 podrían estar presentes al mismo tiempo, por lo que, la vacuna de la influenza es la única alternativa para reducir los riesgos en la población vulnerable, ya que no existe tratamiento o vacuna para el Covid-19.