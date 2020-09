Regresa Anaya y ofrece ayudar a que México mejore

Miguel Ángel Rivera

“¿Cómo se atreven a decirnos que vamos bien, cuando México es el cuarto país de todo el mundo en el que más personas han perdido la vida?”, preguntó el ex candidato presidencial de la alianza PAN-PRD, Ricardo Anaya Cortés, al anunciar su vuelta a la vida política.

“Me alejé de la política porque creí que era correcto darle espacio a quien ganó la elección. Pero la misma razón que me llevó a alejarme ahora me trae de regreso. Y eso me lleva a hablar del presente, porque frente a los enormes problemas que se están acumulando y ante la falta de soluciones, creo que lo correcto es estar presente”, recalcó el también ex dirigente nacional del PAN.

“El desastre con el gobierno de López Obrador es evidente. Ve la economía: aún antes de la pandemia del coronavirus, México tuvo su peor desempeño en una década; la inseguridad: el número de homicidios, con datos del propio gobierno, es el más alto desde que existen registros, hace más de 20 años”, agregó.

El ex candidato reconoció que perder la elección de 2018 fue un trago amargo, pero también fue una oportunidad para madurar y para poner a prueba su carácter.

En un video difundido en redes sociales, el que una vez fuera considerado “joven maravilla” de la política nacional, informó que pasó “los últimos 2 años con mi esposa y con mis hijos, dedicado principalmente a dar clases y aproveché este tiempo para reflexionar sobre el pasado, el presente, pero principalmente sobre el futuro de México”.

“Quiero ayudar a construir un mejor futuro para México”, aseguró Anaya Cortés, al advertir acerca de los “ graves riesgos que corremos” si no corregimos el rumbo del país.

Advirtió, sin embargo, que no basta con criticar al gobierno y señaló que más que oponer, el reto es proponer.

“No basta con alzar la voz y cuestionar al Presidente. Tenemos que demostrar que nosotros lo podemos hacer mejor”, dijo el ex dirigente panista, culpable en gran medida de la salida de ese partido de Margarita Zavala y de su esposo el ex presidente Felipe Calderón.

Anaya Cortés calificó como desastroso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia económica, seguridad, combate a la corrupción, manejo de la pandemia de Covid-19 y política energética.

Indicó que para corregir ese rumbo están las elecciones venideras y anunció que durante las próximas 12 semanas presentará otros tantos videos, relativos a los 12 capítulos de un libro que prepara, con su visión sobre los problemas que México enfrenta y sus propuestas para tratar de superarlos.

Las manifestaciones llegaron casi de inmediato

Como se suponía, parece haberse abierto una temporada de manifestaciones y de protestas.

Ayer se lanzaron a las calles los padres de los jóvenes desaparecidos en Iguala, junto con sus simpatizantes y seguidores, mientras que grupos de supuestos maestros revivieron, sobre todo por el rumbo de Michoacán, los bloqueos a las vías férreas, con lo cual obstaculizan el movimiento de mercancías necesarias para diversas ramas de la debilitada economía nacional.

En Iguala, un contingente estimado por los medios locales en 600 personas, entre padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, normalistas y personas de otras organizaciones, se plantó para protestar ante el Palacio de Justicia.

Uno de los aspectos sorprendentes de esa protesta, a casi seis años de cumplirse la fecha en que los normalistas fueron “levantados” y desaparecidos, es que sus padres y compañeros demandan que sean presentados con vida, con olvido de que por lo menos en tres casos se comprobó que fueron asesinados. También piden la entrega de videos grabados desde cámaras instaladas en edificios públicos que presumiblemente recogieron imágenes de cómo fueron interceptados los jóvenes normalistas.

Los manifestantes llegaron a bordo de autobuses que fueron secuestrados, como también sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014 en que los jóvenes normalistas fueron detenidos por policías locales, que luego, se presume, los entregaron a una organización criminal.

Un grupo de los manifestantes logró entrar al edificio del Poder Judicial estatal, en donde al parecer le prendieron fuego a un vehículo y en el interior lanzaron cohetones que dañaron parte del mobiliario y destruyeron documentos.

Por otra parte, en Michoacán contingentes supuestamente integrados por profesores afiliados a la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sección XVIII, bloquearon las vías de ferrocarril al menos en dos puntos de los municipios de Pátzcuaro y Nueva Italia, aunque algunos medios locales mencionaron que también hubo cortes en territorio de Uruapan y Maravatío.

Además, decenas de otros sedicentes normalistas realizaron una marcha en el centro histórico de la capital michoacana.

Los profesores disidentes, que en ocasiones se han manifestado como simpatizantes del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, demandan el pago de bonos rezagados y reclaman plazas automáticas para los egresados de las ocho escuelas normales de la entidad.

También, los normalistas inconformes exigen la liberación de ocho de sus compañeros detenidos en mayo pasado por bloquear las vías del tren a la altura de la comunidad de Caltzontzin, municipio de Uruapan, el pago de becas, la garantía de seguridad social para los nuevos maestros contratados y, en general, recibir el mismo trato que el personal dependiente de la federación.

Al respecto, se tienen informes de que, a partir de la quincena pasada, los docentes estatales protagonizaron diversas actividades de presión, debido a que los maestros federalizados sí recibieron pago de bonos y ellos, no; por lo que advirtieron que, a partir de hoy, radicalizarían más sus acciones.

En noviembre del año anterior, representantes de las empresas ferroviarias denunciaron que entre 2017 y 2018, por bloqueos a las vías férreas, las afectaciones a la economía han sumado más de 24 mil millones de pesos.

En esa oportunidad, el director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), Iker de Luisa Plazas, detalló que tan sólo en 2019 se contabilizaron 57 días de bloqueos en el estado de Michoacán, casi el doble de lo registrado en todo 2018.

Por otra parte, integrantes de la Asociación de Industriales de Michoacán lamentaron el impacto negativo de las acciones del magisterio disidente y destacaron que ante la emergencia sanitaria por Covid-19, el ferrocarril se considera una actividad esencial para la transportación de bienes de primera necesidad en todo el territorio nacional.

“No nos gusta lo que está sucediendo en el estado, el mensaje no debe ser así como lo plantean los estudiantes y algunos docentes de que las cosas así se hacen en Michoacán. No nos representan este tipo de movimientos, afirmó el dirigente empresarial Carlos Alberto Enríquez Barajas.

El fin de año será complicado, advierte el presidente del PRI

Los priístas vamos a dar la cara por los sectores que nos necesitan, ya que hay preocupación e incertidumbre por la pandemia y el cierre de año será complicado para muchas familias, afirmó el presidente del PRI, Alejandro Moreno, al arribar a Coahuila, para apoyar a los aspirantes del tricolor a diputados locales.

Acompañado por la secretaria general del partido, Carolina Viggiano, el dirigente nacional del tricolor asistió a la Planta Despepitadora de San Pedro, en donde expuso ante los algodoneros que la propuesta del tricolor debe ir enfocada a dar tranquilidad a las personas, así como a la recuperación económica, a apoyar a las familias, a los sectores productivos y a las pequeñas empresas.

Posteriormente, en una reunión en Torreón, reconoció el trabajo de los presidentes de los comités municipales, seccionales, representantes de los sectores, organizaciones y organismos políticos y les exhortó a incentivar el voto, con la finalidad de que el 18 de octubre, Coahuila vaya a las urnas con la certeza de que votar por el Revolucionario Institucional hará la diferencia, al tiempo que consideró que la entidad será una “prueba de fuego” para el nuevo PRI.

En la comunidad de El Nacimiento, del municipio de Múzquiz, afirmó que un voto por el PRI es un voto por la certeza, por seguir estando seguros, como lo ha demostrado en Coahuila, en donde ha gobernado bien, con un mandatario, Miguel Ángel Riquelme, que es cercano a la gente y da resultados.

