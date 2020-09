Cárdenas Gracia rectificó el rumbo

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

No se hizo “ojo de hormiga” ante corrupción en la 4T

No, no fue por falta de ganas, como lo asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que Jaime Cárdenas Gracia presentara su renuncia al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) como se le conoce también al Instituto “Robin Hood”, creado en esta llamada Cuarta Transformación, por cierto, con el nombre más ridículo que pudo encontrar el tabasqueño.

Cuando muchos suponían que Cárdenas Gracia ya se había perdido en el marasmo de esta llamada Cuarta Transformación, a la que apoyó desde su curul en la Cámara de Diputados, siendo diputado del cuestionado PT, todo indicaría que rectificó el rumbo, no quiso ser cómplice de la corrupción que se ha gestado en la actual administración y optó por “pintar su rayita”, aunque eso no le gustara nada al Presidente, que ya no sabe qué decir con tal de justificar su renuncia.

Finalmente, algo operó en la mente del ahora ex funcionario y pudo ser que formó parte del primer Consejo Ciudadano del entonces Instituto Federal Electoral, que presidió, José Woldenberg.

Muy desafortunado hubiera sido que el ex consejero del IFE se doblegara a los intereses del tabasqueño, es decir, que se hubiera hecho “ojo de hormiga” ante la corrupción que impera en la gestión lópezobradorista, -no sólo en el Indep, por cierto- con tal de complacer a su ex jefe.

Por ello, no resultan nada creíbles las justificaciones del Presidente que dejó entrever en su gustadísima conferencia de prensa mañanera, de que como él sabía la corrupción que había en el denigrado Instituto “Robin Hood”, entonces por eso había enviado a Cárdenas Gracia, quien al final no le quiso entrar a la supuesta “limpia” del Indep, porque lo suyo, lo suyo, es la academia.

Total que el debate llegó al Senado de la República, donde los legisladores de Morena, impidieron que se abordara el tema en la sesión de ayer con lo que, evidentemente, respaldaron al Ejecutivo.

La bancada del PAN, solicitó crear una Comisión de la Verdad que tuviera como objetivo investigar las acusaciones del ex titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Cárdenas Gracia, y “Morena se negó a investigar lo robado”, señaló el senador Julen Rementería del Puerto.

Rementería agregó que “El Grupo Parlamentario de Acción Nacional propuso que se forme una comisión y se investigue lo declarado por Jaime Cárdenas, quien era titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y que denunció que se han robado los recursos y lamentablemente la triste respuesta del gobierno de la República es sólo cambiar al titular”.

Obvio, con 46 votos en contra y 36 a favor, la mayoría morenista y sus aliados en el Senado, el PES y el PT, se negaron a incorporar dicha discusión, para la creación de la comisión que investigue los actos de corrupción en el Indep, pero la propuesta fue buena, con todo y que a lo largo de la historia política de este país, se ha dicho que las Comisiones sirven para dos cosas, para nada y para nada.

Otra senadora que participó fue la ex morenista, Lilly Téllez, quien cerró el debate a la voz de que, “hay un profundo enojo e indignación en la población. Que quede claro que los cómplices de este lado no quisieron tocar el tema sobre estos ladrones”.

Y es que el actuar de pseudofuncionarios del Indep fue de lo más burdo y ruin y no hay manera de justificarlos o defenderlos, como lo intenta hacer López Obrador. Cuestión de recordar los motivos de Cárdenas Gracia para irse del tan llevado, traído y corrupto instituto, “se robaban joyas, manipulaban subastas, se quedaban con los premios y, de pilón, no han liberado dos mil millones de pesos que supuestamente se habían usado para pagar los premios de la Rifa del Avión Presidencial, realizada el 15 de septiembre”, y tanto que cacareó, sobre todo ante la ONU, como una pírrica victoria haber rifado la aeronave y luego, venderla. Entonces, ¿dónde quedó el dinero de la rifa-no rifa?

Municiones

*** Cada vez que corre el rumor de que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, podría salir de la dependencia porque a cada rato, el presidente López Obrador le enmienda la plana, suda y se desespera. Pues ayer de nueva cuenta, tuvo la misma actitud, pero dejó en claro que no tiene pensado renunciar a la titularidad de la SHCP y menos aún porque su subsecretario, Gabriel Yorio, advirtió que de registrarse un rebrote de Covid-19 en nuestro país, de plano se tendría que adquirir deuda porque de lo contrario, no habría posibilidades de que México pudiera salir de esta terrible situación. Lo que sí hay que subrayar es que el subsecretario Yorio, de que le sabe, le sabe.

*** En reunión de trabajo, la Comisión de Salud, que preside el senador Miguel Ángel Navarro Quintero, aprobó que Jorge Carlos Alcocer Varela, secretario del ramo, comparezca ante el Pleno del Senado el próximo 30 de septiembre, con motivo del análisis del Segundo Informe de Gobierno. Los integrantes de la Comisión también acordaron que posteriormente comparezca el flamantísimo subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez; Zoé Robledo Aburto, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS) y Luis Antonio Ramírez Pineda, que está al frente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, (ISSSTE).

*** En votación económica, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó dos acuerdos remitidos por la Junta de Coordinación Política para modificar la integración de comisiones ordinarias. Uno de ellos es que la senadora Beatriz Elena Paredes Rangel, del PRI, asume la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe.

*** ¿Y ahora cómo le va a hacer el Presidente para castigar a los delincuentes y narcotraficantes?, con eso de que el Senado de la República desapareció lo que se conoce como “Ley chancla voladora”, con la que se supone que las madres sobre todo de los delincuentes castigarían a sus hijos una vez que los acusaran con ellas, pues ya no habrá forma de que el tabasqueño pueda hacer su sueño realidad, sí, ese de combatir al crimen organizado mediante un discurso moralino y totalmente aberrante de que sólo basta que las madres reprendan a golpes a sus hijos para bajar los índices de violencia y criminalidad. ¡Qué tal!

