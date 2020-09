Jaime Cárdenas y la corrupción

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Un hombre honesto y leal

López Obrador lo desestima



Apenas el 2 de junio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), Ricardo Rodríguez Vargas, renunció y en su lugar designó a Jaime Cárdenas Gracia, hace apenas tres meses.

Cárdenas Gracia, de 60 años de edad, con una gran trayectoria, tanto en la academia, como en la política, ha sido cercano a Morena.

En aquella ocasión, así lo presentó AMLO: “Es un constitucionalista, un abogado de primera, honesto y limpio que ayudará al gobierno federal a poner orden con su profesión”.

Cárdenas Gracia presentó prontamente su renuncia, sin dejar de lado un motivo muy polémico, la corrupción que se encontró en la dependencia a su cargo, la mutilación de joyas que se pusieron a subasta por funcionarios, contratos perjudiciales e irregularidades administrativas en la dependencia.

La respuesta del Presidente no pudo ser más desafortunada para el colaborador: señaló este miércoles que Jaime Cárdenas ‘no le entró’ a la limpia de corrupción y por eso renunció al INDEP. Más bien parece que careció de apoyo para emprenderla la lucha, no sería el único que atravesó con esa desgracia.

Recordemos que Germán Martínez, salió pitando, muy molesto por las intromisiones de otros funcionarios en el área del IMSS, a su cargo, él culpó de esto a Carlos Urzúa. Pero comodinamente se acurrucó en el Senado, gracias a la licencia para irse al Seguro y desde ahí, calladito quiere contender para la gubernatura de Michoacán, seguro le fallará.

Más tarde, Urzúa tronó contra Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, por entrometerse en las decisiones de la Secretaría de Hacienda de la que era titular y en la renuncia fue contundente.

Le tocó el turno a Víctor Manuel Toledo al filtrarse un audio suyo, que fue una bomba, pues tronó con severidad contra la 4T exponiendo calamidades de las misma y especialmente con Alfonso Romo, que lo conminó a ser más accesible con la minera México, porque la presionaba mucho por su responsabilidad, del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en el Río Sonora en 2014.

Bien, lo de Jaime Cárdenas es otra muestra que los dignos mejor se van al no ser tomados en cuenta, al convencerse que la lucha anticorrupción no es verídica, si la denuncian, son criticados por el mismo Presidente que los desestima como algo o, alguien que ya no le sirve, pero no hay remedio para lo que dan a conocer.

AL CIERRE.- Siguen los pleitos de AMLO, ahora contra Agustín Carsten y José Narro Robles, al primero lo llamó “maiceador” y al segundo “matraquero”. Ah!, dijo hacer a un lado la investidura.

rrrart2000@hotmail.com