Presentarán trilogía teatral “Alma, cuerpo y corazón” en la Noche de Museos online

Del escritor y periodista Edgar Estrada

La cita es este 30 de septiembre a través de las redes del Museo Archivo de la Fotografía

Arturo Arellano

“Alma, cuerpo y corazón” es la trilogía teatral del escritor y periodista mexicano Edgar Estrada, quien a través de tres historias nos lleva en un recorrido que te hace reflexionar sobre la vida y la muerte desde diferentes ángulos y perspectivas, asimismo, sobre el amor y otras emociones humanas. La cita para disfrutar de estas puestas en escena es el 30 de septiembre a través de las redes sociales del Museo Archivo de la Fotografía, como parte de la iniciativa Noches de Museo Online.

La trilogía se conforma por “Desde El Corazón”, protagonizada por Ana Kupfer y Diego Oseguera; “Un Alma Para Mi Pena” con Aleyda Gallardo, quien además es directora de los tres montajes; y “Sashimi De Sirena” con Laura de Ita y Alejandro Belmonte.

Algunos de los protagonistas de estas historias ofrecieron entrevistas par DIARIOIMAGEN, pero antes el escritor mismo de las narrativas, nos concedió una charla en la que comentó “Ya habíamos estrenado dos de estas obras, primero Desde el Corazón, luego Un Alma Para mi Pena, y ahora estrenaremos mundialmente Sashimi de Sirena. Son tres obras en versión corta y versión streaming, como parte de Noches de Museo. Yo podría decir que lo que las une el sentimiento, el amor, para llegar a un punto que es el perdón. Si bien, no tienen que ver una historia y otra, por ejemplo, en Desde el corazón se habla del amor, en Un alma para mi pena de robarte el alma, y Sashimi une a todos los elementos, alma, cuerpo y corazón”.

Describe que “Cada una tuvo su momento, curiosamente la primera en escribirse fue ‘Un alma para mi pena’, hace más de 15 o 20 años, como parte de mi proyecto de investigación para mi tesis, surgió una historia que se llama ‘Azul’, y de ahí hice la adaptación, escrita especialmente para Aleyda Gallardo. Fue la primera en escribirse, pero la primera que se montó fue ‘Desde el Corazón’, que habla de un publirrelacionista y del amor”.

Con el objetivo de llegar al corazón con cada uno de sus textos nos dice “Quiero que las historias le lleguen a la gente, que les mueva algo. Y se ha cumplido el objetivo, cuando montamos ‘Desde el corazón’, una juez nos llamó a Aleyda y a mí, para contarnos que ella no se permitía llorar, que era una mujer retirada y jubilada a quien no le gustaba que la vieran llorar, pero que ésta historia de verdad le había tocado el alma. Asimismo, recuerdo a una persona que nos dijo que no tenía ganas de vivir y después de ver la obra, buscó una nueva oportunidad y se atrevió a continuar”.

Con lo anterior, Edgar afirma que sus objetivos se han cumplido “Me siento muy contento y muy satisfecho con lo que se ha logrado con estas historias. Contamos con la dirección de Aleyda Gallardo que es extraordinaria, además, actúa en una de las obras, que es un monologo, es un texto complicado, pero ella lo hace de manera maravillosa. Es importante destacar que cada una de las obras tiene su magia especial”.

Teatro en la nueva normalidad

Sobre la idea de llevar el teatro a la nueva normalidad, en la que no se puede asistir a un recinto como antes refiere que “La dirección de Aleyda es muy puntual, ella quería atrapara al público y lo logra, de manera presencial. Ahora que se hará vía online, lo ha logrado también, porque rompe la cuarta pared, es una versión streaming, pero la captación de la gente será igual de contundente. Tenemos varias cámaras para que la gente se sienta inmersa y disfruten de la historia desde todos los ángulos”.

Finalmente nos adelantó que “Ya estoy trabajando en otra historia, esperamos estrenarla pronto, inicialmente se llamaba ‘Fotos sin recuerdos’, pero ahora se llama ‘Regálame un suspiro’, un monologo que inicia en la revolución mexicana, es una historia de amor, de una pareja. Nos la cuenta un personaje particular que es el viento, también aborda el tema del Alzheimer, por ello es que se la dedico a mi abuela”.

Por su parte Ana Kupfer, protagonista de “Desde el corazón” nos adelantó “La obra trata de un RP que está harto de la vida, pero luego conoce a una chava y las cosas cambian drásticamente. Lo que está pasando en el teatro es un tema, aunque yo soy de la idea de que el teatro debe ser de manera presencial, no nos podemos quedar atrás, debemos adaptarnos. Aquí se cuidan mucho los detalles, las obras se harán en vivo, le pondremos todo el corazón, para que nuestros sentimientos y el texto le lleguen a todas las personas”.

Reconoció esta situación como “Una oportunidad para traer nuevas personas al teatro, porque probablemente antes de la pandemia incluso, la gente no se daba la oportunidad de asistir a un foro, pero ahora si ven la historia el línea y se enganchan, probablemente cuando ya se pueda ir al teatro, lo hagan, con una nueva visión de lo que se trata”.

Al tratarse de una historia de amor que nace de una relación en redes sociales, Ana comenta “Yo no sabía, pero surge mucho el amor en redes sociales. A mí me cuesta trabajo entenderlo porque las redes me parecen poco personales, pero si sucede. Hay que tener cuidado porque hay de todo. En este caso los personajes en la primer vista se van a un cuarto de hotel, es incómodo pero emocionante”.

A esto Diego Oseguera, compañero de Ana en este título añade que “Hemos tenido gran complicidad, es un texto increíble. No me cambia la perspectiva de las redes sociales, es una plataforma para conocer personas, pero si hay que tener cuidado con quienes tenemos ahí”. Recuerda que “Llegue a la obra a través de Ana y me encantó. Mi personaje es muy honesto en decir las cosas, las dice sin pensar, pero sin ofender ni querer ser el punto de atención, creo que yo soy un poco así, no tengo filtro para decir las cosas y en el caso del personaje, esa característica lo vuelve hasta divertido”.

De actuar frente a una cámara u no un auditorio dice “Es la primera vez que lo hare en este formato, pero si tenía ganas de vivir esta experiencia. Me parece que el trabajo es duro, porque como actor estas tratando de transmitir emociones y sentimientos y entender algo, pero en nuestro caso hay detalles de producción muy bien cuidados, para lograr algo dinámico y divertido”.

“Sashimi de sirena” es un estreno mundial

Laura de Ita por su parte, nos habla de Sashimi de Sirena “Es un gran trabajo de Edgar Estrada, será transmitida vía online. Me encanta, porque todos tenemos muchas vidas, si quieres creer en eso o no, porque finalmente te pasan cosas en ese sentido. A veces te encuentras con quien te rompe el corazón o quien alguien que regresó y parece que inicias de nuevo, una nueva vida”.

Explica que “En este caso yo soy una cazadora con un cuervo, que en otra vida, era un hombre al cual yo condene siendo una juez. Luego nos vamos a otra vida y vemos que él era un vikingo y yo una sirena, que quedó completamente enamorada de él, pero él solo quería un rato de diversión y de juego, solo quería un besito y le rompe el corazón a la sirena. Pero la sirena regresa como juez y lo condena en otra vida, también la cazadora y bueno, ojala lo vean para ver el desenlace. Es buscar la venganza o el perdón a través de otras vidas”.

Asimismo aclara que “Es más una lectura dramatizada, pero no será aburrida con los actores leyendo el texto. Porque nosotros le daremos la intención y los movimientos, iniciamos sin personajes, con las tarjetas, pero conforme avance la situación nos convertimos en los personajes. Nos preguntamos que es el amor y luego nos vamos a la historia, nos decimos cosas terribles, es algo original y divertido”.

Museo Archivo de la Fotografía

Por su parte, Daniel Vargas director del Museo Archivo de la Fotografía, que servirá como sede para la presentación de esta trilogía, comentó “Hemos tenido más de 45 actividades desde la segunda semana que inició la contingencia, con artistas de todas las áreas. Es para nosotros un honor recibir la trilogía teatral de Edgar Estrada, dirigida por la extraordinaria Aleyda Gallardo, que es muy talentosa y con una trayectoria envidiable”:

Destaca la importancia de seguir acercando la cultura a la gente “Que no dejen de estar al pendiente de los contenidos culturales del museo, todos son de muy buena calidad, queremos seguir tejiendo redes con profesionales, estudiantes, con el público en general. Que la gente no se exponga a la enfermedad pero que tampoco dejen de absorber este tipo de contenidos”:

Finalmente adelantó que “Se vienen conversatorios con fotógrafos, historiadores, artistas visuales, de México y el mundo. Además de la celebración de la Feria del Libro, que también tendrá como sede este museo”. La transmisión de la trilogía teatral “Alma, cuerpo y corazón” será este 30 de septiembre a la 20:00 horas.

