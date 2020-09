Ayotzinapa, crimen de Estado

Ángel Soriano

Si en seis años el Estado mexicano no ha podido desentrañar lo ocurrido en Iguala, con los 43 normalistas de Ayotzinapa, es que el aparato de seguridad nacional sólo funciona para los desfiles y no para garantizar la tranquilidad de la población.

Cada 16 de septiembre nuestras fuerzas armadas exhiben su poderío, pero en la práctica vemos como no disminuye la delincuencia, sino al contrario, aumenta cada vez más perfeccionada y con nuevos bríos. Inmenso presupuesto es insuficiente para cumplir con el objetivo de dar seguridad a la sociedad.

En el caso de Ayotzinapa se activaron todos los protocolos policiacos: pese al alto número de víctimas, sus amigos y familiares, comunidad estudiantil nacional e internacional, vecinos y policías de todas las corporaciones, nada se ha podido avanzar para hacer justicia.

Si ya hay ordenes de aprehensión contra mandos policíacos y militares, es obvio que están involucrados también mandos civiles, pues las fuerzas públicas no se mandan solas. Se requiere hacer justicia y esclarecer los móviles, pues como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador para que ya no vuelva a suceder y el aparato del Estado mexicano efectivamente esté al servicio del pueblo de México.

Rebrote y vacuna

Como ocurre en todo el mundo, la contingencia sanitaria trae una carrera o a la carrera la búsqueda de una vacuna para combatir a la Covid-19 y dar vuelta a la normalidad, pero esto no escapa al oportunismo político y electoral de los que desean convertirse en héroes de la humanidad. Y eso no es grave, al contrario, muy importante, el problema es que de acuerdo a los científicos, una vacuna para que se apruebe tiene que pasar los protocolos necesarios que consumen cuando menos 12 años si es que se quiere garantizar seguridad y calidad. En el caso de México, hay quienes ya les urge aplicarla sin cumplir con los requisitos establecidos, y sólo con afán propagandístico. Todos los esfuerzos son bienvenidos y todos esperamos soluciones, pero lamentablemente no es así de fácil. Y todavía falta el rebrote esperado para octubre que se juntará con la influenza. Lo importante es que estamos en manos de científicos serios y responsables ha dicho el presidente López Obrador… En Oaxaca nadie acepta los argumentos del alcalde Oswaldo García Jarquin de que iban a vender 3 mil hectáreas de reserva ecológica del Creston para comprar gasolina para el parque vehicular con los 3.5 millones de pesos de la venta. Cada vez crece la inconformidad social por los malos manejos de los recursos públicos.

