Servicio de salud domiciliario para enfermos de coronavirus

Necesario, prevenir un rebrote: AMLO

Afirmó que es prioridad garantizar atención médica y los fármacos necesarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer durante su conferencia de prensa mañanera que aunque la pandemia por Covid-19 está perdiendo fuerza, el virus sigue vigente y no ha dejado de causar daño, por lo que adelantó, que se implementarán más acciones a fin de que el país esté preparado ante un eventual rebrote de la enfermedad y en la medida de los posible, evitarlo.

Entre otras acciones, el Presidente dijo que “tenemos que intensificar visitas domiciliarias para detectar enfermos contagiados y convencerlos de que vayan a los hospitales. Estamos ante una nueva etapa, que si bien, ya ha pasado lo crítico, aun se requiere de mucho más atención, para evitar un rebrote. En la mayoría de los estados y en la Ciudad de México ya se están practicando estas visitas”, sostuvo.

En ese sentido, añadió: “En vez de decir: vamos bajando y confiarnos, no, una nueva etapa de mucha más atención en lo domiciliario, las visitas a las casas, que se hacen en la mayoría de los estados, aquí en la Ciudad de México es el mejor modelo de atención preventiva, pero se hace en Chiapas y otras partes”.

López Obrador también lamentó las 76 mil 603 muertes ocurridas, hasta ayer, en el país y aseveró que “no hemos terminado de enfrentar la pandemia, desgraciadamente todavía se padece de este virus. Entonces tenemos reuniones periódicas todos los integrantes del gobierno que tienen que ver con la salud y en particular con la contingencia. Tenemos que seguir con las medidas preventivas, la sana distancia, cuidarnos, actuar con libertad y al mismo tiempo con responsabilidad, sin tutela, ya se ha informado bastante y hemos aprendido a cuidarnos”, señaló.

Afirmó que “ha sido un seminario de conocimiento sobre como cuidarnos frente a esta pandemia y yo diría que de temas de salud en general, sobre todo en lo que tiene que ver con lo preventivo tenemos que seguir. Aunque ya está disminuyendo la fuerza de la pandemia, tenemos mas disponibilidad de camas y pasamos la etapa critica, tenemos que cuidar que no haya un rebrote. Afortunadamente hasta ahora no lo hemos tenido, ha ido a la baja en general el numero de contagios y lo que nos importa mas, hay una disminución en fallecidos, pero no hay que descuidarnos”.

Asimismo, garantizó que “tenemos el dinero suficiente para pagar los anticipos de las vacunas y tenerlas a tiempo para atender a la población”, pues afirmó que es una prioridad “garantizar la atención médica y los medicamentos necesarios para hacer frente a esta pandemia”.

Finalmente, aseguró que tanto médicos como enfermeras están actuando de manera responsable “y no hay rebrotes en los hospitales, tenemos menos ocupación en los hospitales Covid. Hay que aprovechar todo lo que se hemos aprendido, tenemos casi mil hospitales Covid y no hay rebrotes hasta ahora. En los hospitales públicos se tendrá mucho mayor atención y también en los hospitales privados, donde se ha atendido al 65 por ciento de personas con otros problemas de salud, aunque ahora se busca que también atiendan a enfermos de Coronavirus”, concluyó.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que a 121 días de iniciada la llamada “nueva normalidad”, se mantiene una tendencia general de disminución en la pandemia de coronavirus. En este sentido, dijo que la positividad de contagios en el país es de 39 por ciento, es decir, alrededor de 4 de cada 10 personas con síntomas resultan positivas al virus SARS-CoV-2.

Asimismo, aseguró que ya se cumplieron ocho semanas con disminución en el número de enfermos por Covid-19 a nivel nacional y, en el último registro de la semana 38, esta reducción es cerca del 9 por ciento. Finalmente dijo, que hasta ayer en el país había 16 entidades en amarillo, 15 en naranja y una en verde.