La traición al 68, desde el gobierno

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

CUANDO CUMPLÍA 68 AÑOS, al lado de mi amigo José García Sánchez tuvimos la idea de ir dictando algunas notas que posteriormente al pasarlas en limpio por José y apoyarme en preguntas que salían de pronto al paso de la charla, se nos ocurrió publicar el libro: EL 68 VISTO A LOS 68, posteriormente, como dicen en mi rancho, “ya picado”, publicamos LA DICTADURA DE LA MEMORIA, después LA TRAICIÓN SE VOLVIÓ GOBIERNO, finalizando con EL SILENCIO DE LOS POLITÉCNICOS.

Seguramente hay en los recuerdos muchas cosas que se saltan por la desmemoria o el dolor o los odios y resentimiento que no se habían superado, creo que esto ha sido un excelente ejercicio personal donde, cuando menos, logré al paso de los años limpiar muchos odios y resentimiento y aclarar la vista y el corazón para entender a muchos “cobardes” que, al final de cuentas no actuaron más que como lo que siguen siendo y pues ni modo, como dice Obrador, pues :“los perdono”, claro, pero no olvido…

En los tiempos que caminamos por años acumulamos muchos, 76 en este, y creo que cuando menos ya somos tan viejos que me llega un recuerdo de un extraordinario hombre de ciencia, el doctor Kumate, cuando alguno de los delegados de Salubridad pretendía usar el foro que se les daba en una reunión para “ponerse la chaqueta nueva” y hablar mal de su antecesor, a lo que el maestro Kumate, con valor y seriedad le dijo: “MIRE AMIGO, YA SOY SUFICIENTEMENTE VIEJO PARA PERDER AMIGOS”, dejó pasar aquellas palabras y las tomó como lo que eran, las de un oportunista que siempre buscó los puestos y presupuestos y así, también en el 68, vimos a muchos que llegaron con los bríos y terminaron dando los traseros y cayendo, a lo mejor por inocentes o por “camiones” en las trampas del poder y se aliaron a los grupos que buscaban y buscan a toda costa encontrar culpables entre las víctimas para ocultar la traición y la matanza desde los puestos del gobierno y de sus personales puntos de vista, cuando eran miembros de la CIA y ocupaban puestos en el país y se ocultaron las razones para dar los apoyos a los norteamericanos en tiempos de la “guerra fría”, para continuar con el golpismo militar y desaparecer a los jóvenes que creíamos en los tiempos del socialismo y la libertad, y así, al paso de muchos eventos donde algunos transaron con funcionarios y esto les llevó, al paso del tiempo, hasta convertirse en subsecretarios y hombres ricos y políticos, pues a lo mejor no entendieron que solamente les usaron para ocultar la gran traición, porque finalmente así sucedió en esos tiempos.

Mucho se ha escrito por los días y en esos años de muchos datos que van sucediendo, algunos trataron con todo el apoyo de la publicidad política del sistema y de los datos que les daban los “sicarios” del EMP y los políticos entramados en la traición contra otros, y acusaban a muchos de nosotros acusándonos de violentos y extremistas, y así, desde el 27 de agosto, ahora sabemos que el famoso discurso del DIÁLOGO PÚBLICO fue desarrollado entre otros, por Guevara Niebla y que usara para ocultar su manejo trató de culparnos de que éramos los que decidimos solicitar el plantón en el Zócalo, más cuando era un acuerdo salido del CNH y aprobado y desarrollado en la práctica por sus aliados de aquellos tiempos, también acusa a los hermanos Tordesillas, a José Nazar Tenorio y a mí de que fuimos los que armados llegamos a destruir las instalaciones de la Vocacional siete, cuando eso es totalmente falso y todos supimos después, por medio de la prensa, que miembros del EMP ordenaron ese ataque para culparnos a un grupo de representantes que las autoridades juzgaban difíciles para negociar y así nos eliminarían de las negociaciones, como al final sucedió, para dar paso a la gran traición y llevarnos, aparentando de que existía el acuerdo con los representantes presidenciales: Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo, aceptando de que dejábamos la marcha de Tlatelolco a Santo Tomás y se iniciaban las pláticas, creando las comisiones de los seis puntos a discutir y a cambio, el gobierno, nos daba el permiso garantizando la paz de que se realizara el mitin en Tlatelolco para anunciar el inicio de las pláticas y el retorno a clases, tendríamos que preguntar mucho sobre el tema, el asunto es que ahora sabemos por muchos datos y documentos, incluyendo las memorias publicadas por Julio Scherer del general García Barragán: PARTE DE GUERRA, donde cuenta cómo el jefe del EMP determinó con gente de Gobernación y las policías atacar a los estudiantes con el fin de detener y matar, en su caso, a muchos de los representantes y por esa razón ellos iniciaron la balacera que tenía como fin último mostrar que en México se desarrollaba un complot comunista y que por esa razón los agentes desde la CIA, donde existían muchos altos funcionarios incluyendo al presidente GDO en sus filas, alentaban el GOLPE MILITAR EN MÉXICO, el cual, por el nacionalismo y las convicciones del general Marcelino García Barragán surgido de las filas de la Revolución y cercano amigo del general Lázaro Cárdenas no les aceptó este golpe y por ello trataron de ocultar posteriormente, por muchos años, la verdaderas causas en la sucesión presidencial adelantada y el posible golpe militar a los protagonistas reales de esos sucesos que se van aclarando poco a poco, hasta llegar en muchos casos, a los famosos “intelectuales orgánicos que se apoderaron en su momento de la Secretaría de Educación y trataron de cambiar los hechos en los libros de texto gratuitos”, y bueno, pues ahora ya sabemos cómo van las cosas y de cómo se han dejó ver los traseros de muchos que aparentaban ser honestos izquierdistas, cuando en la realidad fueron los socios y cómplices de los políticos, agentes de la CIA y reaccionario que continuaron en el poder dentro del proceso del neoliberalismo que hoy deja al descubierto sus traseros de paja, por lo que tienen mucho miedo a la lumbre cercana.

