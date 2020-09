El saldo Covid: ¡Un millón de muertos!

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Mienten gobiernos y maquillan las cifras

Clase política mentirosa y manipuladora

H. López, debilitado, no exige precaución

Mujeres violadas, exigencia de ¡justicia!

¿Me necesitarán todavía, me alimentarás todavía,

cuando tenga sesenta y cuatro años?

John Lennon y Paul McCartney, cantantes y compositores ingleses

Esta semana se rebasó el millón de muertos a consecuencia de la pandemia. Como ocurrió el siglo pasado, en 1918, con la gripe española, que segó la vida de entre 50 millones y 100 millones de seres humanos, los gobiernos se negaron a hacer censos para tener el número de víctimas y contagios. Tan sólo en India, murieron 6 millones de personas en esa crisis sanitaria y, desafortunadamente, no hay estadísticas.

La clase política no deja de ser oportunista, manipuladora, mentirosa y, lo peor de todo, es incompetente para enfrentar crisis como las que generó la pandemia de Covid-19.

Ningún país, pasa la prueba de la honestidad. Ninguno. Todos anteponen sus intereses políticos, económicos y personales de su clase en el poder.

México, obviamente no es la excepción. Las autoridades sanitarias encabezadas por el vocero Hugo López-Gattel, mienten en las estadísticas, es incompetente en la aplicación de medidas oportunas y un desconocimiento monumental de la forma en que se combate en otras latitudes ese coronavirus.

Esas aberraciones ubicaron al país en una de las 4 naciones, con mayor número de muertos por Covid. No hay que perder de vista que el número de víctimas, según reconoció López-Gattel, podría ser mucho mayor. Aventajan Estados Unidos, con más de 205 mil muertos, Brasil, con más de 141 mil, India con más de 95 mil.

Un millón de muertos y no hay indolentes en la cárcel, ni en México, ni en el mundo. Bueno, eso es hasta el momento. Al tiempo…

PODEROSOS CABALLEROS

NAPITO Y SU ESPOSA: Como dueño del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, Napito, designó a su esposa Oralia Casso Valdés, como miembro del Comité Ejecutivo Nacional, sin cumplir uno de los requisitos fundamentales del estatuto de esa organización, que sea trabajadora minera.

GINGROUP: GINgroup, que preside Raúl Beyruti Sánchez, afirmó que la empresa no patrocina, ni avala, ni apoya de ninguna manera, ninguna expresión contraria al orden institucional. Es una empresa de colaboradores que tienen diversas opiniones y posturas que son de la entera responsabilidad de cada uno de ellos y se les respeta, pero desde luego no apoya ninguna postura que se aleje de la legalidad. Esto luego que la gobernadora Claudia Sheinbaum acusó a esa empresa de financiar a las mujeres que invadieron la CNDH. La activista Beatriz Gasca fue removida de su puesto como vicepresidenta de GINgroup, aunque no cometió ningún delito. Por cierto, Sheinbaum la invitó a participar en las mesas de diálogo.

KONFIO Y BID: Konfío, prestadora de servicios financieros digitales para pequeñas y medianas empresas en México, liderada por David Arana, obtuvo una línea de financiamiento por 1,300 millones de pesos de BID Invest, miembro del Grupo BID.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

AIRBUS: La empresa de construcción de aviones francesa, bajo el liderazgo de Guillaume Faury, lanzará su primera aeronave “Zero-emisiones”, que centra cero emisiones de carbono y utilizará como combustible hidrógeno. Es un proyecto ambicioso con una sólida visión del futuro. El concepto, llamado “ZeroE”, será la punta de lanza para convertir los aviones manufacturados por esa compañía como totalmente sustentables.

