Más de un millón de personas viven con esquizofrenia

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Cáncer pulmonar de células no pequeñas, prevenible en 80%

En conferencia de prensa realizada por Lundbeck en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, María Elena Medina-Mora, doctora en psicología social por la UNAM y jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, brindó un amplio panorama sobre la situación actual de la salud mental en México y planteó soluciones que inciden en la política pública del país. La salud mental es un fenómeno complejo determinado por múltiples factores sociales, ambientales, biológicos y psicológicos, e incluye padecimientos como la depresión, la ansiedad, la epilepsia, las demencias, la esquizofrenia, algunos de los cuales se han incrementado. La doctora Medina-Mora hizo hincapié en la necesidad de contar con estadísticas actualizadas de salud mental en México, ya que el último estudio formal es la Encuesta Nacional de Salud Mental, realizada en 2001. En México, un 18% de la población urbana en edad productiva (15-64 años) sufre algún trastorno del estado de ánimo, como depresión, ansiedad, demencia o fobia. Se calcula que más de 1 millón de personas viven con esquizofrenia, 13 millones son adictas al alcohol, 13 millones son fumadores y más de 400 mil son adictos a psicotrópicos. El índice de enfermos de estos trastornos tienden a aumentar debido a problemas como pobreza, violencia, aumento de adicciones y envejecimiento. Contrariamente a estas necesidades, en el país el presupuesto para salud mental en 2017 fue de 2,586 mdp o poco más de 1.00 dólar per cápita. Del gasto total en salud, sólo el 2.2% se asignó a salud mental en 2017. En el Plan de Acción en Salud Mental 2013–2020 de la OMS se establecen 6 principios básicos que deben ser cubiertos en la política pública a favor de la salud mental, tales como: cobertura universal, respeto a los derechos humanos, estrategias de intervención basadas en evidencia científica y las mejores prácticas, consideración de las necesidades sociales y de salud en todas las etapas de la vida, trabajo conjunto de diversos sectores y empoderamiento de los pacientes. En su intervención, Sara Montero, directora general de México, América Central y Países Andinos de Lundbeck, señaló: “como compañía enfocada al cuidado y preservación de la salud mental en el mundo, nuestro esfuerzo se basa en los principios internacionales de la ONU, la OMS y de cada país en el que operamos. Queremos colaborar con todos los grupos involucrados, ya sea gobierno, comunidad, academia y sociedad civil organizada, con el objetivo de definir los mejores caminos para mejorar la salud mental.”

****

El cáncer pulmonar de células no pequeñas es prevenible en 80% de los casos. Diagnosticarlo. de manera oportuna, logra sobrevida gracias a tratamientos efectivos. El tratamiento pasó del análisis de tejidos a la clasificación molecular. Este cáncer se encuentra dentro de los 3 cáncer con mayor nivel de evidencia con relación a biomarcadores reconocidos y su identificación permite nuevas perspectivas para los pacientes a través de la medicina de precisión. El coordinador de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores Torácicos, y Jefe del Laboratorio de Oncología Experimental del Instituto Nacional de Cancerología, doctor Óscar Arrieta, destaca la importancia de personalizar el diagnóstico y que de nada sirve tener tratamientos si no se tiene el diagnóstico correcto. El mejor ejemplo de personalización es el cáncer de pulmón, en donde existen alrededor de 14 biomarcadores que dan un tratamiento específico. En el programa del doctor Arrieta han ingresado 680 pacientes (74% de ellos mujeres) con diagnósticos moleculares. “Hace cinco años tenían una sobrevida de apenas 20% a dos años, ahora es de 52%”. Por ello, Amgen, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Novartis, Pfizer y Roche, empresas integrantes de la AMIIF, decidieron unificar sus programas de biomarcadores y lanzar el “Programa de biomarcadores de cáncer de pulmón de células no pequeñas”. Único en su tipo en América Latina, en el que colaboran instituciones públicas, privadas y la industria farmacéutica con una causa común: mejorar el diagnóstico del paciente de cáncer de pulmón de células no pequeñas. La nueva estrategia permitirá que un paciente sólo pase por el proceso de una biopsia pulmonar para poder hacer las pruebas de cinco biomarcadores moleculares. Los resultados, que se entregarán en 7 días, darán al médico mejores bases para la toma de decisiones terapéuticas.

