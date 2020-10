Oxígeno a Muñoz Ledo

Punto por punto

Augusto Corro

El diputado Porfirio Muñoz Ledo logró encabezar la lista de aspirantes a la dirigencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Quedó por encima de los competidores Mario Delgado y Yeidckol Polevnsky en la primera encuesta. Falta la última, en la que se definirá quién será el presidente de esa organización política que se encuentra en una lucha interna sin cuartel por el poder. El segundo lugar lo ocupó el también diputado Mario Delgado por el que se apostaba como el candidato que arrasaría en la contienda. Quedó en tercer lugar la controvertida política, Yeidcokl Polevnsky, quien ya se desempeñó como presidenta interina y secretaria general de Morena, desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo de Presidente de la República. En el camino se quedaron Gibrán Ramírez, Alejandro Rojas y Javier Hidalgo. Muñoz Ledo obtuvo el 41.7 % de los encuestados; Delgado el 27.1%; y 2%, Polevnsky.

De acuerdo con el sondeo, avanzan nueve hombres y cuatro mujeres en busca de la secretaría general de la organización, con la senadora Citlalli Hernández a la cabeza. Serán nueve mujeres y cuatro hombres los participantes en busca del citado cargo. En total, estarán 18 nombres que aparecerán en la encuesta que se realizará del 2 al 8 de octubre, con la que se definirán los órganos directivos de ese partido. Cabe señalar que en esta primera etapa de selección depuradora, los más preocupados son aquellos que apostaban al triunfo de Mario Delgado, pero perdieron el primer round. Aún no concluye el proceso electoral. El propio Muñoz Ledo no está muy seguro de su victoria, pues al saber que se colocaba en la primera posición en las encuestas de reconocimiento, declaró que “sólo son un descontón, pero no un nocaut”. También consideró que en caso de llegar a la presidencia de Morena, se habrá ganado “no la rifa del tigre, sino, la del dinosaurio de cuatro cabezas”.

El legislador Muñoz Ledo es un sobreviviente de las luchas políticas en México. Su trayectoria empezó a conocerse cuando era el “jilguero” del entonces presidente Luis Echeverría Alvarez, de triste memoria. Hizo carrera, como se dice coloquialmente, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), del que se alejó junto con Cuauhtémoc Cárdenas para agrupar a organizaciones de izquierda y fundar el Partido de la Revolución Democrática. El tiempo pasó y volvió la inconformidad al líder moral Cárdenas y a su escudero Muñoz Ledo y renunciaron a la organización del sol azteca. Éste último siempre estuvo activo en la vida política de México. Recibió reconocimientos de propios y extraños, aunque algo por ahí no lo ayudó a conseguir el cargo de Presidente de la República. Su experiencia le ayudará a dar la pelea por el liderazgo de Morena, sólo que es necesario saber si será factor de unidad, o alimentará la semilla de la discordia en su partido, en caso de obtener el triunfo.

Uno de los contendientes, Gibrán Ramírez Reyes, de 30 años, fue el gran derrotado. Ya no pasó a la siguiente ronda. Fue uno de los aspirantes con más bríos en la lucha electoral en los últimos meses. Con un pensamiento más a la izquierda pudo ser el hombre que le daría brillo al opacado partido guinda que lleva por lo menos dos años sin actividad política importante. De quienes participaron en la encuesta, Ramírez Reyes es de los más jóvenes, en una institución política llena de “grillos” egresados de diferentes partidos como el PRD, PAN y PRI. Todos con sobrada experiencia para acabar con los sueños del joven recién llegado a la política, quien aseguraba que la encuesta de selección lo colocaba en los primeros lugares. En fin, la fiesta para Gibrán ya terminó, así decida ir o no a ventilar su caso en los tribunales electorales.

A Muñoz Ledo le llegó el oxígeno que necesitaba con urgencia para seguir en la política. ¿Volverá a ganar en la encuesta final y definitiva? ¿Usted qué opina amable lector?

