Muñoz Ledo cierra fuerte su campaña para dirigir Morena

Encuesta abierta culmina el 8 de octubre

“Corruptos tendrán que irse del partido”, reitera el polémico aspirante

La semana pasada se llevó a cabo la encuesta de reconocimiento, cuyos resultados arrojaron que los candidatos finalistas para la dirigencia de Morena son: Adriana Menéndez, Yeidckol Polevnsky, Hilda Mirna Díaz, Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, éste último lideró la lista, al ser quien mejor porcentaje de aceptación obtuvo. Ahora deberá refrendar esa posición con la encuesta abierta que arrancó el viernes pasado y culminará el 8 de octubre.

Para efecto de lo anterior, Muñoz Ledo se encuentra cerrando muy fuerte su campaña para lograr ostentar la presidencia del partido, pues como un “viejo lobo de mar” en la política, argumenta que no puede confiarse de que “este arroz está a punto de cocción, logramos una evidente ventaja en la encuesta por la dirigencia nacional de Morena y fue gracias a que apostamos por una estrategia digital, en lugar de una campaña matraquera como el viejo PRI”, aseveró.

El diputado federal aseguró: “no dejaré que me hagan trampa en la recta final de la contienda interna; si me quieren meter un gol, yo lo meteré primero”.

De su principal oponente, Mario Delgado agregó: “Mario Delgado apostó por hacer una campaña con fórmulas viejas, al grado que decidió poner en espectaculares que es ‘Mario Morena’, para que se hiciera la asociación con Mario Moreno, “Cantinflas”, pero eso ya no funciona. Mario tuvo asesores bastante anticuados, porque todo esto que hicieron no les salió para nada. Es de la época de la matraca, del PRI, de los grandes espectaculares que había en las épocas de las campañas del PRI”, afirmó.

Asimismo, aclaró que él no empujará para que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el diputado federal Mario Delgado, a quienes denominó “Batman” y “Robin”, se vayan de Morena, pero lo que si sostiene es que los corruptos deberán dejar el partido. “Quien sea corrupto y no quiera dejar de serlo, tendrá que irse. Yo no estoy corriendo a nadie, pero es como un partido de futbol, que te sacan la tarjeta amarilla y luego la roja. No es que te estén expulsando, es que tú estás violando las reglas del juego y entonces tienes que dejar la cancha”, expresó.

Sobre el caso específico del canciller mexicano y de Mario Delgado, reiteró: “Yo dije que si cometen actos indebidos, yo llamaré a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. De todas maneras eso tiene que hacerse para que avale los resultados. Yo no los iba a expulsar; no tengo ninguna autoridad jurídica para expulsarlos, por Dios. Es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la que haga el dictamen. Yo no empujaré para que se vayan, pero me atengo a la autoridad competente”, precisó.

Los resultados de la encuesta, que se cumple desde el pasado 2 de octubre y que culmina el 8 del mismo mes, deben ser presentados el 10 de octubre, esto deriva de un mandato del Tribunal Electoral, luego de que por más de un año el partido político no resolvió internamente la renovación de sus líderes.

El nuevo presidente de Morena saldrá de entre cincos aspirantes ya antes mencionados, mientras que para el cargo de secretario general habrá 13 aspirantes, nueve mujeres y cuatro hombres, porque el INE determinó que “el género de quien ocupe este cargo se definirá de acuerdo con la persona elegida en la presidencia”.