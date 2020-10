Morena, un desastre sometido a la perredización

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Mario Delgado ya se veía operando comicios 2021

No les falta razón a los analistas que estiman que el Movimiento de Regeneración Nacional, (Morena), está sometido a un proceso de perredización y no sólo porque la mayoría de los integrantes del PRD, volaron para integrarse a las filas morenistas, en cuanto vieron que el ahora partido oficial tenía todas las posibilidades de ganar las elecciones presidenciales de 2018 y como ocurrió, arrasó en el Congreso de la Unión.

Sin embargo, “no todo es miel sobre hojuelas”, pues esa perredización ha sido el principal obstáculo para que -para variar- los morenistas no se puedan poner de acuerdo en la renovación de la dirigencia, que por lo demás, se la pasan trenzados en constantes y cada vez más radicales pleitos, a grado tal, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, de plano ya se deslindó del instituto político que formó, una vez que pudo comprobar que no hay manotazo en la mesa que le valga para aplacar los cada vez más encendidos ánimos de sus fieles seguidores.

Y si alguna duda hubiera de lo anterior, baste con reparar en un pequeño detalle; que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF), -como se filtró por las redes el pasado domingo-, tiró la elección interna que iba a llevar a cabo Morena para renovar a su Comité Ejecutivo Nacional y que sería, como se recordará, por medio de una encuesta.

De inmediato, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Martín Delgado -que fue quien filtró la información del Tribunal se lamentó de esa decisión, pues el diputado ya se veía en la dirigencia morenista, sobre todo, operando los comicios de 2021, pese a que sus contendientes, como Porfirio Muñoz Ledo, lo señalaron por despilfarrar recursos para promocionarse, incluso, criticó con esa ironía tan fina que lo caracteriza, a “Mario Morena”, llamándolo Cantiflas.

Otro dato que de alguna manera le propinó un revés al diputado Delgado, fue que en la realización de los primeros sondeos, le iba ganando su correligionario Muñoz Ledo, dos a uno con todo y sus más de ocho décadas que tiene encima. ¿Y los berrinches y pataleos de otro de los aspirantes, Gibrán Ramírez?, pues esos pasaron prácticamente desapercibidos.

El diputado Muñoz Ledo también se inconformó al considerar la acción del TEPJF, un atropello a la democracia mexicana. Un tribunal corrupto que ordenó inconstitucionalmente violar los estatutos de Morena…”. No obstante, lo que deberían de considerar seriamente los militantes de ese partido, es que en mucho han colaborado ellos mismos para Morena se convierta en un desastre; hacia allá se dirige inexorablemente, al fracaso.

Municiones

*** El flamante secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, jura y perjura que en lo que será el tema de la semana, la desaparición de 190 Fideicomisos que quiere perpetrar la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, no habrá discrecionalidad en el uso de los recursos de los fideicomisos que se eliminen. ¡Aaah!, ¿nooo?, entonces, “por qué tanto brinco estando el piso tan parejo”, como reza un clásico refrán, o lo que es lo mismo, ¿por qué tanto empeño de los de Morena, encabezados por el diputado Mario Martín Delgado porque se extingan estos Fideicomisos, si al final va a resultar lo mismo? Siguiendo con lo planteado por el responsable de las finanzas públicas, se supone que eso de los dineros se agilizaría (¿). El problema es que el secretario Herrera cayó en la aberración al señalar que “de hecho, hay un poquito más de discrecionalidad en los fideicomisos, porque ahí hay u comité donde los miembros deciden el destino. A través del presupuesto, las reglas son específicas”. Menuda explicación que lo único que refleja es lo que es capaz de hacer el titular de la SHCP con tal de quedar bien con su jefe. Patético.

*** La Industria de Protección de Cultivos y Luis Eduardo González Cepeda, vocero de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos A.C. (UMFFAAC), manifestaron que detrás de la campaña de desinformación que ha emprendido el Conacyt contra el glifosato y los alimentos que consumen los mexicanos, como la tortilla, por ejemplo, se esconde un objetivo estrictamente político e ideológico, ya que al intentar relacionar el uso de herbicidas con el neoliberalismo, lo que pretende esta llamada Cuarta Transformación, es desacreditar las políticas públicas de sexenios pasados que apoyaron al campo, le permitieron a México avanzar en autosuficiencia alimentaria y colocarse en los primeros sitios a nivel mundial en la producción y exportación de alimentos. Estimaron que en lugar de que esa institución continúe infundiendo miedo a la gente sobre los alimentos que consume y que son resultado de la noble labor de millones de mexicanos que trabajan el campo, mejor debería destinarle más recursos públicos a la investigación para desarrollar productos que les permitan a los agricultores producir de forma más eficiente y sustentable. González Cepeda hizo un exhorto: “Por el contrario, estamos viendo que el Conacyt recortará en 2021 más recursos a la investigación. Firmemente solicitamos a la titular de ese Consejo, María Elena Álvarez-Buylla, frenar su campaña de desinformación contra los alimentos y el glifosato, porque lo único que provocará es una grave crisis alimentaria en México”, expresó. Por cierto, la titular del Conacyt cuida muy bien su alimentación, por eso sigue teniendo en dicho consejo, chef de cabecera. ¡Qué tal!

*** El candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, no ceja en sus intentos de montarse en un debate ni más ni menos que con el presidente López Obrador, pues para eso, dijo, el también llamado “joven maravilla”, retornó a la escena política. Sin embargo, sus asesores ya le recomendaron al tabasqueño que no se enfrasque en una enésima discusión pues ahora, él es ya el Presidente y no se puede estar liando con quien se la ponga enfrente. De cualquier manera, el ex dirigente del PAN, lanzó el petardo: “Nuestra democracia está bajo amenaza porque López Obrador nunca ha sido un demócrata. De ahí su complejo de inferioridad frente a intelectuales que han demostrado su compromiso con la democracia. Nunca ha sido un demócrata. Por eso desprecia a los medios que lo critican. Por eso interviene en el Poder Judicial sin pudor. Por eso inventa una consulta popular que va a costar más que el avión presidencial, no para escuchar al pueblo, sino para manipular una elección. Por eso desprecia a Chihuahua y a su gobernador, porque le acompleja recordar una lucha en favor de la democracia, la de Chihuahua en 86, en la que ni él y ni los suyos, tuvieron los arrestos para participar”. Bueno, pues que siga insistiendo Anaya Cortés.

morcora@gmail.com