AMLO, ahora el Financial Times

Arturo Ríos Ruiz

Que el diario se disculpe con México

Por criticar su proyecto de la 4T

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el diario británico debería de ofrecer disculpas a México y al mundo en lugar de cuestionar su proyecto de transformación. El rotativo británico catalogó al mandatario como el nuevo caudillo en Latinoamérica.

AMLO aseveró que aunque al The New York Times, Financial Times, Washington Post y Wall Street Journal no les guste, “vamos a seguir adelante con nuestra política”.

El Presidente no alcanza a comprender que no es intocable, que la prensa extranjera no está dentro su influencia y tienen bien cimentado el derecho a la información sustentada en la esa libertad de expresión que tanto le estorba.

El 4 de septiembre pasado se publicó lo siguiente: “Tal es el caso del periodista Diego Fonseca del periódico internacional The New York Times, quien aseguró que “la doble moral es el trago de la casa”, además de señalar que, aunque los videos, refiriéndose al de su hermano Pío, “no tienen estatuto jurídico”, sí lo tienen en el rubro de la ética política.

The Washington Post, tiene entre sus columnistas a Carlos Loret de Mola, a Denisse Dresser y a León Krauze, hijo de Enrique Krauze, todos ellos criticados por AMLO, por señalarle sus fallas.

The Wall Street Journal, en el artículo titulado ‘The Trouble in Mexico’ El Problema en México, el 7 de julio del año en curso, previó que Trump cuestione al tabasqueño por todas las acciones que ha tomado y que de una u otra manera, han repercutido en el desarrollo financiero de México; sobre todo, porque la Cuarta Transformación ya metió al país en una recesión.

Son los medios que han dado a conocer críticas severas al mandatario que de todo se duele y lo convierte en pleito público desde las mañaneras, planeadas para dirigir el país desde ese espacio, rodeado de escribientes “jilgueros” que sumisos acatan las instrucciones de Jesús Ramírez, el vocero de la Presidencia.

La lista de exigencia de perdones se alarga en cada ocasión, a España por la Conquista y al Papa Francisco para que ofrecieran una disculpa por los crímenes cometidos durante la llamada conquista de América, fue causa de hilaridad por todas partes por lo desfasado del Presidente. Ahora, se va contra la prensa extranjera ¿Quién sigue?

AL CIERRE. – Morena, una olla de grillos que no entienden, la regañada de AMLO se la pasan por el arco del triunfo. Aunque el golpe fue directo a Héctor Ramírez Cuéllar, se la tragó todita y los demás no agarraron la picada presidencial.

