Feminicidios

Punto por punto

Augusto Corro

Los feminicidios multiplican el dolor en las familias mexicanas. Los asesinos actúan en una atmósfera de total impunidad. Las cifras nos muestran la triste realidad de este problema social sin solución: Veamos: en los primeros ocho meses de 2020 se registraron 645 feminicidios. Las entidades con más mujeres asesinadas son Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Nuevo León, Puebla, Jalisco, Morelos, Baja California, Oaxaca y Chihuahua, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Varios estados intercambian los primeros lugares por ese tipo de delito que parece no importarles a las autoridades, pues son constantes los secuestros de las jóvenes que luego aparecen sin vida. Son innumerables los crímenes en parejas que mantienen una relación sentimental. Cabe señalar que el feminicidio es la muerte violenta de las mujeres por razones de género. Cada día crece la lista de víctimas. Las autoridades se ven poco comprometidas para frenar las agresiones o atender las denuncias de desapariciones de personas.

Los familiares de los secuestrados, lo piensan para solicitar la intervención de los representantes de la ley porque saben bien que no serán atendidos. Se comprobó que la actuación rápida de la policía logra salvar vidas, pero no quieren entenderlo; además, no se logra bajar el número de asesinatos contra las mujeres, porque las autoridades son incapaces de acreditar el delito de feminicidio y no se castiga. El mal ejemplo lo practican sujetos sin escrúpulos y sus acciones se reflejan en los índices de criminalidad.

El problema social que representa el delito de feminicidio no es atendido con dedicación o empeño por las autoridades de los tres niveles: municipal, estatal y federal. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador, según opiniones diversas, banaliza la violencia contra las mujeres, trata de minimizar las situaciones relacionadas con esta agresión, así como con los datos de feminicidio. La violencia de género no se encuentra dentro de las prioridades del gobierno (federal) y eso es muy preocupante.

No se entiende cómo un gobierno de izquierda, eso se dice, hace a un lado las banderas de la lucha de las mujeres contra el machismo, la humillación y el sinnúmero de agresiones que sufren por parte de los hombres, sus parejas sentimentales en ocasiones; pero víctimas de todas maneras de sujetos enfermos, abusivos o enfermos mentales. ¿Si los adoctrinados de la llamada izquierda no les brindan atención, a quién acudir en busca de ayuda?

Sin posibilidades de ser escuchado el movimiento feminista en México rema con su propio esfuerzo contra la corriente. Así como la delincuencia contra las mujeres no cesó en la cuarentena, tampoco las acciones de las inconformes que ocuparon la sede de la Comisión de los Derechos Humanos, como un acto desesperado en demanda de justicia. En marzo, miles de mujeres protestaron en las calles de diferentes ciudades de México, e inclusive llevaron a cabo la manifestación singular del paro nacional: “Un día sin nosotras”.

Esas manifestaciones de protesta no fueron suficientes. Los feminicidios continúan sin control alguno. ¿Usted qué opina amable lector?

PUNTOS SUSPENSIVOS… En el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) crece la lucha por la dirigencia y los aspirantes a la presidencia de esa organización política no se pusieron el saco o no quisieron entender lo que les dijo su líder moral, el presidente López Obrador, en el sentido de que en Morena no están a la altura… La dirigente local del PRD, Nora Arias, comentó que la desaparición de los fideicomisos representará un “despojo” a la sociedad, porque son un patrimonio que no debe ser propiedad exclusiva del gobierno para manejarlo con fines políticos-electorales… Sigue en suspenso el registro del partido México Libre, del matrimonio Calderón-Zavala, pues la defensa del calderonismo se agudizó en algunos magistrados del tribunal electoral y no se ponen de acuerdo.

aco2742@hotmail.com