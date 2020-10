El Hijo de Octagón demanda a “Exatlón” el pago de 2 millones de pesos

El luchador profesional advirtió que no dará marcha atrás en su demanda contra el reality show de TV Azteca, pues en el programa pudo haber perdido la pierna

El Hijo de Octagón, luchador profesional, lleva dos años en un proceso legal contra la producción de “Exatlón”, de Tv Azteca, a la que exige alrededor de 2 millones de pesos por su participación en el programa y los gastos que ha generado su proceso.

En una entrevista para “TvyNovelas” advirtió que no dará marcha atrás en su demanda, pues en el programa pudo haber perdido la pierna.

El exponente de lucha libre mexicana participó en la primera temporada del exitoso programa de TV Azteca, que se estrenó en octubre de 2017.

Sin embargo, meses después entabló una demanda contra la producción “porque no me quisieron pagar estos individuos; yo salí sospechosamente del reality show, y obviamente saliendo nada más exigí mi pago, yo no quería ni un peso más ni un peso menos, y aquí se metió otra empresa de lucha libre que no tiene caso mencionar, y dijeron que eran dueños de mi nombre, cosa que es totalmente falsa, y gracias a eso se frenó un poquito la situación, pero nosotros tenemos papeles, documentos sellados, y se mostró todo a los dueños de Exatlón, que son turcos, y creo que se quisieron agarrar de ahí para ahorrarse una lana”.

Con información de la agencia INFOBAE,

Además de la compensación económica, El Hijo de Octagón desea una disculpa pública por el daño moral y psicológico que ha enfrentado.

“Yo nada más exijo lo laboral, pero como veo que se están poniendo las cosas y que se quieren poner pesados, me voy a tener que ir con todo, porque no me pienso dejar. Voy a exigir una disculpa pública, ya que esto no se puede quedar así, me hicieron quedar mal”.

Como también está pidiendo que se cubran sus gastos de abogados y lo que ha pagado en terapias para recuperarse, el luchador considera que la suma total podría ser de “hasta los dos millones, un poquito más”, e insistió en que aun cuando fuera una cantidad mínima, igual la exigiría porque no le cumplieron.