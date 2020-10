Desde la fe a AMLO

Espacio Electoral

Eleazar Flores

AHÍ TE HABLAN PEJE-.“Necesitamos líderes que convoquen a la unidad, no a la polarización”, dice en una parte de su contenido del domingo 11 el semanario católico Desde la Fe y los observadores políticos coinciden en que este documento podría tener destinatario directo.

“Pareciera que el Papa habla directamente a México cuando asegura que en muchos países se usa el mecanismo político de exasperar exacerbar y polarizar, añade el semanario católico.

“En medio de la emergencia sanitaria más difícil de los últimos años, con una crisis de valores que ha desatado más violencia e inseguridad y la crisis económica que parece no tener fondo, es cuando estamos más necesitados de valores y líderes que convoquen a la unidad, que tangan por virtud la suma y la multiplicación, no la resta y la división”, insiste Desde la Fe.

Estos no son tiempos de presunciones y mucho menos personales, pero este espacio ha dejado constancia en distintas entregas y tiempos, que el padre de la Cuarta Transformación seguramente sacó puro diez en dos de las operaciones básicas, dividir y restar, pero pudo haber salido reprobado en las otras dos, sumar y multiplicar, de lo que ha dejado constancia en su vida política.

Usted puede o no ser católico y menos asiduo asistente dominical a los oficios religiosos en Iglesias, parroquias y capillas donde se oficia misa -ahora menos por la contingencia-, pero para eso están los medios, para multiplicar los mensajes de los ministros oficiantes. También pudiera o no estar de acuerdo con el contenido del semanario Desde la Fe, pero muchos sí.

Y ni atreverse a someter a consulta si la mayoría de los mexicanos apoyan el sentir del documento dominical católico o lo rechaza, no vaya a suceder que nos enfrentemos a un “horroroso empate técnico” como el obtenido entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo en la búsqueda de la presidencia de su partido político, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena.

Lo innegable son las evidencias que se ven, viven o sufren en casi todos los sectores de nuestro país, por ejemplo la condena de empresarios no comulgantes con la 4T, como Claudio X González y Gustavo de Hoyos, el divisionismo entre los gobernadores, etc. Mejor no seguirle, pues recuerde que las dos obras “cumbre” del actual gobierno siguen gracias a amparos como los interpuestos para continuar con el aeropuerto de Santa Lucía… Y del Tren Maya ni hablar.

Entre tanto, el gobierno sigue exigiendo disculpas a España y El Vaticano por hechos de hace 500 años o más. Seguramente la señora Müller nos traerá noticias a su regreso del Viejo Mundo.

