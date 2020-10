López-Gatell olvidó pandemia y se dedicó a defender a la 4T

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

“Hace unos momentos algunas de ustedes, respetables senadoras, me increpaban diciéndome que satisfago las expectativas del señor Presidente. Sí, por supuesto y con muchísimo orgullo; con mucho orgullo, porque no son las expectativas de un hombre, no son las expectativas de un dirigente político. Son las expectativas de un pueblo que ha estado dolido, que ha estado históricamente violentado en todos sus derechos.

“La Cuarta Transformación no es una casualidad. La Cuarta Transformación es la síntesis de la aspiración nacional de un pueblo que ha encontrado en el dolor la causa de levantarse, la posibilidad de defender su dignidad y sus derechos y eso es lo que representamos”.

Así respondió el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, a las protestas de las senadoras de oposición por lo que consideran un mal manejo de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19. Sobre todo, las legisladoras se manifestaron inconformes por el manejo “político” de la pandemia y, por supuesto, la respuesta del que se supone que es un especialista en asuntos sanitarios, reventó la comparecencia ante la Comisión de Salud del Senado, cuyo presidente Miguel Ángel Navarro, consideró que no había las condiciones para continuar

La decisión de Navarro se produjo luego que la panista Martha Cecilia Márquez se acercó a López-Gatell para darle gel antibacterial mientras hablaba.

Desde el inicio, la comparecencia se desarrolló en un ambiente de tensión creciente. Cartulinas con mensajes críticos y reproducciones de cartones periodísticos con reproches al subsecretario aparecieron por todo el salón donde se realizaba la comparecencia. Las más destacadas sostenían: “Exceso de ineptitud” y “Exceso de soberbia”.

El subsecretario, que parecía candidato en campaña, no se quedó con las expresiones anteriormente anotadas, sino que abundó en defensa del actual gobierno federal:

“La Cuarta Transformación no es una casualidad. La Cuarta Transformación es la síntesis de la aspiración nacional de un pueblo que ha encontrado en el dolor la causa de levantarse, la posibilidad de defender su dignidad y sus derechos y eso es lo que representamos”, dijo López-Gatell como respuesta a las críticas.

Agregó que México es una nación “que estuvo a punto del colapso, de la inviabilidad; por un momento considerada como un Estado fallido por la malversación sistemática, la corrupción rampante y el abuso de poder; el abuso y la negligencia y la arrogancia de quienes, desde una minoría rapaz gobernaron el país, en particular en los últimos 20 o 30 años.

“Por eso es sorprendente, pero no inexplicable que hoy haya representantes de esa minoría, que haciendo uso del foro parlamentario; haciendo uso de la crítica en tribuna pretendan dar lecciones de moralidad, de ética, de probidad, cuando todos y todas, el pueblo en su conjunto conocen exactamente la historia”, afirmó el funcionario federal que supuestamente acudió al Senado a responder acerca de la política oficial para tratar de superar los efectos de la pandemia que ya ha ocasionado en nuestro país más de 80 mil muertes, luego de que él mismo, hace unos meses, advirtió que sería “catastrófico” llegar a 60 mil defunciones.

En su crítica a la política supuestamente preventiva que adoptó López-Gatell, como principal responsable de la lucha contra la pandemia de Covid-19, la senadora del PAN, Martha Cecilia Márquez, anunció que lo denunciará penalmente por mentir, mientras que la priista Nuvia Mayorga, destacó que el funcionario se refería a “una pandemia rosa” y Verónica Delgadillo, del MC, sencillamente le pidió renunciar.

En su defensa, el médico epidemiólogo, insistió en responder que las críticas en contra de la política del gobierno de la llamada Cuarta Transformación provienen de una minoría que utiliza la mentira para hacerse escuchar.

Ya convertido en abogado de la actual administración federal, y tal vez en potencial candidato a un cargo de elección popular, López-Gatell dijo que México es una nación “que estuvo a punto del colapso, de la inviabilidad”.

Las senadoras de oposición respondieron al exhibir una gran manta –que intentaron colocar a espaldas del funcionario– con una caricatura en donde se critica su actuación como responsable de combatir la pandemia.

Al más puro estilo del PRD, continúa la disputa por la presidencia de Morena

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó hacer comentarios acerca de la disputa dentro de las filas de Morena por la presidencia del partido, los dos principales aspirantes a ese cargo sostenían una intensa lucha que recordaba mucho a las disputas que marcaron la caída del antes influyente PRD.

Con amplia experiencia en las luchas perredistas, el ex presidente de ese partido y ahora aspirante a encabezar a Morena, Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega no pudo cumplir su amenaza de rendir protesta aunque no tuviera el respaldo del Instituto Nacional Electoral, que mientras tanto supervisa el avance de los trabajos para una tercera encuesta que se espera sea definitiva para decidir quién es el ganador de la contienda interna.

Interrogado en la mañanera de ayer acerca de la lucha dentro del partido que fundó y que lo llevó a la Presidencia de la República, López Obrador evitó comentar la lucha por la presidencia de Morena y se limitó a pedir que se pongan de acuerdo.

Señaló que una cosa es Morena y otra cosa es el gobierno. Explicó que “partido, como su nombre lo indica es una parte”, mientras que gobierno es todo. “Tenemos que representar a todo el pueblo, por eso no puedo hablar de estos temas. Lo que quisieran mis adversarios, que es muy obvio, es que me inmiscuyera en estos asuntos. Ya tengo otros asuntos que atender para andarme metiendo en estas cuestiones”, agregó.

Muñoz Ledo, que se declaró vencedor -“presidente legítimo”, como su líder López Obrador- a pesar de que el INE declaró un empate técnico entre él y el coordinador de los diputados federales, Mario Delgado Carrillo, no pudo cumplir su anuncio de que tomaría posesión de la presidencia de Morena ayer mismo.

Al estilo de su anterior partido, el PRD, el ex presidente de la Cámara de Diputados se encontró con que no era posible llegar a las oficinas de Morena porque habían sido ocupadas previamente por un grupo feminista que había anunciado con anterioridad esa acción, encaminada a evitar que lo tomaran quienes son conocidos como “acosadores”.

Obviamente, todo mundo supuso que las pretendidas feministas responden a los intereses del otro aspirante a la dirigencia nacional, Mario Delgado, pidió respeto a la legalidad.

Delgado se presentó ayer por la tarde en las oficinas del INE, en donde solicitó “a las autoridades electorales que, a la brevedad posible, se defina el nuevo calendario, la metodología y las encuestadoras de la tercera fase para la renovación de la presidencia nacional de Morena”.

El coordinador de los diputados federales, advirtió que “es fundamental agilizar el proceso de desempate”.

Por otra parte, desaparecido el fondo contra desastres, el Fonden, ¿quién y cuando va a responder a los damnificados por los recientes fenómenos que afectaron a la Península de Yucatán y el sureste del país?

Tan sólo en Quintana Roo, el gobierno que encabeza Carlos Joaquín González declaró el estado de emergencia en seis municipios, Cozumel, Puerto Morelos, Solidaridad (Chetumal), Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.

En esos municipios, por el paso del huracán “Delta”, 20 mil 946 personas fueron evacuadas de zonas vulnerables y alto riesgo. En la zona hotelera de Cancún, 9 mil 322; en la isla de Holbox, 6 mil 263; Puerto Morelos, 3 mil 500; en Isla Mujeres (zona continental), mil 322; y en Punta Allen y Tulum, 500 personas.

