Ayer, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gattel, y el titular de la Cofepris, José Alonso Novelo Baeza, comparecieron ante el Senado, en una sesión que ambos, con rostros de monolitos en contemplación, recibieron todo tipo de recriminaciones por el pésimo manejo de la pandemia y la desatención TOTAL a los niños con cáncer.

Los resultados que mostraron los legisladores de esos funcionarios de 100 mil pesos mensuales, son peor que repugnantes. Así los dibujaron senadoras. En especial a López-Gattel, quien debe ya ir diseñando su uniforme a rayas, por decenas de miles de muertos por la pandemia, por “omisión”.

Su actuación en la pandemia de Covid-19, es un caos. Estadísticas de pena ajena por imprecisas y manipuladas con fines electorales o políticos. No tienen el escrúpulo científico, aunque se califiquen como tales. Su cuerpo de asesores es de una ridícula ignorancia. Su miserable actitud no llamó a los mejores especialistas del mundo para la solución de in problema de la magnitud que tenían encima.

No tienen especialistas en economía, trabajo, inversión, sicología social; ni vergüenza. Se creen sabedores de la verdad absoluta.

Estamos, a nivel mundial, con todo y la manipulación de las cifras (obviamente a la baja), en el 4º lugar en número de muertos en términos absolutos (por cada cien mil habitantes).

En relación a los niños con cáncer, el asunto está peor. Sospechosamente, desaparecieron o robaron, 40 mil dosis oncológicas y no se dieron cuenta. Esto es una locura.

Y, sale el Presidente a decir que no hay mala fe con los niños que viven de milagro; sin medicamento su vida se acorta. Es un crimen de lesa humanidad. Son miles de pequeños. No tienen escrúpulos estos políticos.

Además, Cofepris, tardó 5 días en denunciar el robo y dicen que se tomaron su tiempo; tiempo que le roban a la vida de los niños. ¡Cinismo al máximo!

Acusó a la una empresa privada mexicana, PROFARMA, de no cumplir la farmacovigilancia. La dejaron en manos de una empresa extranjera; suiza, pues.

Estos funcionarios deben renunciar, como exigieron las legisladoras por incompetentes y demagogos. Ya no pido que por dignidad, ya que se aprecia que no la tienen, sino por precaución ya que Hugo López-Gattel, Alcocer y Novelo, tienen tantos cadáveres que ya no les caben en el clóset.

GUANAJUATO: El súper delegado en la entidad, Mauricio Hernández, es el ariete para golpetear al gobernador Sinhue Rodríguez, con el remitente de la 4T. Pero los motivos no faltan. No ha logrado la coordinación entre Estado, Federación y Municipios, contra la delincuencia. Todo, por motivos ideológicos y electorales. Mal hecho del panista.

SANTANDER: En el Santander X Global Award, iniciativa de Banco Santander, que en México lidera Héctor Grisi, para impulsar el emprendimiento universitario, 39 de las 100 mejores propuestas fueron mexicanas y 4 startups formaron parte de los 11 finalistas mundiales. Los finalistas mexicanos en la categoría Startup fueron: Totolines, snacks hechos de insectos con proteínas sustentables, de Alejandra Álvarez y Andrea Gómez; y Cuéntame, una plataforma online de bienestar y autocuidado de Regina Espinoza, Omar García, Fernando Chávez y Enrique Jiménez.

