Sufre secuestro exprés en CDMX; pensé que me iban a matar: Aylín Mujica

La actriz, quien actualmente interpreta a “Doña Inés” en la puesta en escena el “Cuarentenorio Cómico”, reveló que los hechos ocurrieron mientras iba de madrugada al Aeropuerto de la Ciudad de México a bordo de un taxi

La actriz Aylín Mujica, quien actualmente interpreta a “Doña Inés” en la puesta en escena el “Cuarentenorio Cómico”, reveló al programa “Suelta la sopa” que fue víctima de secuestro exprés en la Ciudad de México.

La actriz de 45 años de edad, reveló que los hechos ocurrieron mientras iba de madrugada al Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar un vuelo a las 6:25 am. Como su transporte no llegó tuvo que subirse a un taxi en la zona de Polanco.

“Fui a la calle por el nervio de no llegar al aeropuerto y caminé por una zona cerca de Polanco. Camino como dos cuadras y tomo un taxi que veo en la calle. Al subirme me ponen una navaja”, platica.

Aylín mencionó que tras subirse al taxi el chofer se volteó y le puso una navaja entre las piernas, para después exigirle sus pertenencias porque ‘perdió su trabajo y necesitaba dinero’. La actriz le contestó que no traía mucho efectivo con ella, por lo que le dio lo poco que cargaba consigo.

“Me dijo: ‘No te quiero hacer daño. No te voy a hacer nada, simplemente necesito dinero, perdí mi trabajo y necesito dinero, necesito que me ayudes’”.

Aylín Mujica comentó que le dijo al conductor que no traía demasiado dinero disponible, pero le dio el efectivo con el que en esos momentos contaba.

“Me dijo: ‘Eso no me sirve para nada, ¿dónde están tus tarjetas? Entonces me llevó primero a un cajero automático para sacar dinero. En ese cajero, pues nada más dio una cantidad y me quitó el monedero, me siguió revisando las tarjetas y me llevó a otro cajero. Le di el dinero que pude”.

Asimismo, la actriz mencionó que le dio varias vueltas por la ciudad y pensó que podría hacerle algún daño físico. “Pensé que me iban a matar te lo juro, pensé que me iban a matar”, comentó Aylín Mujica.

Aylín mencionó que tras subirse al taxi el chofer se volteó y le puso una navaja entre las piernas, para después exigirle sus pertenencias porque ‘perdió su trabajo y necesitaba dinero’.