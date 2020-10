Más contagios y sin vacuna

Punto por punto

Augusto Corro

El martes, anteayer, DIARIOIMAGEN, cuyo director es el periodista José Luis Montañez, informó sobre el récord de contagios de Covid-19 en el mundo: 378 mil en un día. En total suman 37.5 millones de casos y los decesos suben a 1.07 millones en el orbe. Más de 30 millones de infectados se concentran en América, el sur de Asia y Europa, las regiones más afectadas, con 17.7 millones de positivos en el continente americano; 7.9 millones en Asia Meridional y 6.9 millones en el territorio europeo. Cabe señalar que las cifras cambian a cada rato para actualizarse; además de que se utilizan diferentes métodos para obtener información.

En México, los últimos datos sobre la invasión del coronavirus son los siguientes en el 228 día de la epidemia: 84 mil 420 muertes y 825 mil casos acumulados de coronavirus. Las cifras sobre el coronavirus y sus efectos dañinos nos sirven para saber dónde estamos parados. Nos encontramos, pues, frente a una realidad con un problema que no parece tener fin. Los científicos aún no encuentran el arma para vencer el virus letal. Las investigaciones avanzan y se detienen. No se contempla con certeza la fecha en que podría empezar la campaña de vacunación contra el virus. A la fecha, la población mundial tendrá que prepararse para salvarse del contagio viral con las medidas sanitarias que se conocen. Es decir, de ninguna manera bajar la guardia.

Mientras no contemos con la vacuna efectiva para frenar la pandemia, todo será especulación. En algunas informaciones se habla de que en varios países ya se cuenta con la vacuna; pero en otros se comenta sobre la pausa en los ensayos por los efectos negativos en los voluntarios que se prestan para las pruebas. Por supuesto que es importante que México se prepare para ser de los primeros en la aplicación del antídoto contra Covid-19; pero de nada sirve si no hay nada efectivo. Los avances de la ciencia no fueron suficientes para detener el avance de la epidemia.

También es muy importante el avance del coronavirus para saber cómo actuar en las políticas de regreso a la nueva normalidad, tras varios meses de confinamiento obligado o voluntario. La conducta irresponsable de la población provocó el rebrote de Covid-19 en países europeos, que viven en el presente la multiplicación de los contagios, peor que en el inicio de la pandemia. La experiencia de meses en la lucha contra el coronavirus no les sirvió y buscan medidas más duras que rompan la cadena de contagios, que en esta etapa las víctimas, en su mayoría, fueron adolescentes y jóvenes.

El coronavirus ya demostró que su avance es incontenible. No se cuenta con la medicina ni con los tratamientos salvadores. En este espacio siempre nos pronunciamos por el exagerado cuidado de nuestra salud para evitarnos complicaciones. Debemos revisar en que situación nos encontramos. No olvidar que México tiene una población con números elevados de diabéticos, obesos y con problemas cardiacos. Nunca será tarde para aplicar las medidas sanitarias que nos alejen de los contagios. Todos debemos manifestar nuestra solidaridad si queremos que acabe la pesadilla que vivimos.

También es necesario que las autoridades sean más severas en los planteamientos para avanzar o detener el semáforo sanitario. Deben entender que si se relajan las medidas contra el virus caeremos en el círculo de los rebrotes. Es urgente rescatar la economía pero es más importante salvar vidas. En esta tarea debe encargarse el gobierno y no emplear el tiempo en cuestiones intranscendentes que sirven como distractores para desviar la atención de los problemas reales que México padece. ¿Usted qué opina amable lector? Por cierto, no olvide usted que una de las mejores armas contra Covid-19 es quedarse en casa.

aco2742@hotmail.com