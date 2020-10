Duros cargos contra Delgado, que prefiere pasear en bicicleta

Miguel Ángel Rivera

El diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, quien se ha proclamado “presidente legítimo” de su partido, presentó ayer una denuncia penal contra su competidor, el coordinador de los diputados federales “morenos”, Mario Delgado Carrillo, quien no parecía muy preocupado, pues ayer se sumó a una “rodada”, es decir, un recorrido en bicicleta desde el Zócalo capitalino hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro (un tramo muy corto, por cierto).

La denuncia de Muñoz Ledo puso en evidencia no sólo la división dentro de las filas del partido en el gobierno, sino también en la Cámara de Diputados, lo cual puede resultar más grave para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, que necesita una bancada sólida para sacar adelante las reformas legales para sustentar los cambios que desea el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La existencia de por lo menos dos grupos de diputados dentro de las filas de Morena se evidenció cuando un grupo de ellos acompañó al ex candidato presidencial (del desaparecido PARM) a presentar su denuncia ante la Fiscalía de Delitos Electorales (FEDE) por la comisión de presuntos delitos en ese terreno. No es frecuente, en las filas de ningún partido, que se manifieste públicamente en contra un grupo de legisladores, pues sus comisiones y la posibilidad de brillar dentro de su legislatura depende en gran medida de la buena o mala voluntad del coordinador.

Muñoz Ledo imprimió en su denuncia sus cualidades de tribuno, al destacar en el documento de acusación que trata de mover no sólo a los militantes y simpatizantes de su actual partido, sino en general a la ciudadanía, para someter el juicio de la autoridad lo que no representa más que el reflejo de los viejos y más pútridos vicios de la antigua y caducada fórmula de hacer política; la búsqueda del poder sólo por el placer de ostentar el mismo; la obtención indebida de ventaja electoral, sacando provecho de los cargos de elección popular, siendo que éstos deben ser exclusivamente para servir al pueblo y no para servirse de él; la utilización indebida de recursos públicos para posicionarse electoralmente; la compra de conciencias y el despilfarro en despoblado de recursos del pueblo.

En su denuncia, Muñoz Ledo también advierte que, “como es bien sabido, mediante la resolución del incidente de incumplimiento de la resolución recaída al juicio EXP SUP-JDC-1573/2019, la Sala Superior del TEPJF ordenó que, para renovar la dirigencia de Morena (esto es, presidencia y secretaría general), se debería llevar a cabo con inmediatez el proceso electivo de quienes ocuparían esos cargos, mediante una encuesta pública abierta a las y los ciudadanos que se auto adscribieran simpatizantes de Morena, así como a las y los protagonistas del cambio verdadero que para tal efecto fueran encuestados.

“Pese a que ello representó con toda arbitrariedad una apabullante trasgresión a la libre autodeterminación de Morena, y por ende, un atropello jurídicamente insostenible e injustificable, se acató completamente la determinación del tribunal, en estricto apego a la normatividad”, agrega el texto.

También sostiene que una cantidad bastante considerable de militantes de Morena decidió participar en este ejercicio democrático, en pleno uso de sus derechos como miembros activos y como ciudadanos, acatando la legalidad y apegándose estrictamente a los principios que deben regir los procesos electorales.

Sin embargo, dice el documento, no todos los contendientes basaron su candidatura con miras a ganar la encuesta por la dirigencia de Morena de una forma limpia, por medio del trabajo, del diálogo, de las propuestas y de la construcción de una carrera política honesta, tal y como debe hacerlo todo aquel que verdaderamente tiene la vocación y el deseo de servir al pueblo de México.

“Es así que se presenta este día una denuncia en contra de MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO, quien ha sacado un grotesco provecho de su posición como servidor público y líder de la bancada morenista en la LXIV Legislatura, en la cámara baja del Congreso de la Unión.

“Es evidente a toda luz que, en su intención de agazapar la presidencia de Morena, el hoy denunciado ha sacado un indebido e ilegítimo provecho de su posición como legislador federal, como Presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y como coordinador del grupo parlamentario de Morena para: hacer públicas sus intenciones por ser presidente del partido; promocionar su imagen y propuestas en un espacio que debería ser ajeno a los intereses y asuntos de la vida interna del partido; obtener provecho y difusión indebidos; y aprovecharse de los recursos de origen público a los que tiene acceso, disfrazándolos mediante truculentos enredos y subterfugios como parte de su actividad como legislador.

Muñoz Ledo enumera otras muchas supuestas irregularidades a cargo de Delgado y sostiene que lo anterior resulta extremadamente grave, ya que se ha hecho un indebido uso de recursos públicos que hoy por hoy lo han llevado a estar en la última etapa de la elección de la dirigencia de Morena.

“Es más que obvio que los actos realizados por MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO han afectado gravemente el proceso y han repercutido en la certeza y la legalidad de esta elección, ya que usando una cantidad exorbitante de recursos económicos logró hacerse de una indebida ventaja en la carrera por la dirigencia del partido, lesionando irreparablemente la equidad en la contienda”, expresa también la denuncia presentada por el ex embajador mexicano en la ONU.

Precisa también que, “es por ello que se presenta esta denuncia de carácter penal, para someter a la consideración de la autoridad las responsabilidades en su caso penales en que pudiera haber incurrido el hoy denunciado, por haberse hecho valer de la plataforma con que cuenta como servidor público así como de los medios y recursos de su cargo obtenidos para posicionarse en su intención por ser Presidente del Partido”.

Mientras tanto, el acusado Delgado Carrillo, junto con su compañero Javier Hidalgo Ponce, estuvo en la mañana en la “rodada” convocada con motivo de la reforma constitucional en materia de movilidad que se discutirá en su cámara. Fueron 12 minutos de recorrido en el que participaron diputados de otros partidos, como la panista y ex presidenta de la cámara, Laura Rojas.

El coordinador “moreno” dijo que esta reforma busca ceder espacios para el transporte sustentable, con el uso de la bicicleta, además de impulsar la seguridad vial en todas ciudades de la República mexicana. El documento que se discute en el pleno en una minuta que fue enviada por el Senado

Delgado hizo una breve referencia a la sucesión en Morena. Recordó que la tercera encuesta concluye el próximo jueves y aseguró que respetará el resultado.

PRD postula a Martínez Veloz al gobierno de Baja California, pero se dice dispuesto a ir en coalición

El presidente del PRD en Baja California, Omar Sarabia Esparza, anunció que el ex diputado federal y local será por segunda ocasión su candidato al gobierno de ese estado fronterizo en las elecciones del año venidero.

Martínez Veloz, ex priista, y ex titular de la Comisión Para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, quedó en cuarto sitio en las anteriores elecciones de gobernador de Baja California, en las cuales triunfó el actual mandatario, Jaime Bonilla Valdés, postulado por Morena, pero se distinguió por la lucha para evitar que quedara vigente la reforma a la Constitución local, conocida como “Ley Bonilla”, por la cual el candidato “moreno”, considerado amigo personal del presidente López Obrador, pretendía ampliar a cinco años su mandato, a pesar de haber sido elegido sólo para dos.

El dirigente del PRD en Baja California dijo que se le apuesta a la figura de Martínez Veloz, pues se trata de un perfil que es conocido en la entidad, y que cuenta con experiencia en el servicios público (fue subdelegado de Sedesol con Luis Donaldo Colosio). Dijo además que su propuesta es que el ex funcionario federal y ex legislador, sea abanderado a la gubernatura en una amplia coalición opositora, en donde no se descartan incluso el PAN y el PRI.

Sarabia Esparza, reconoció que han entablado pláticas con esos institutos políticos, además del PBC y Movimiento Ciudadano, aunque hasta ahora con ninguno se ha concretado.

