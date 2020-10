Por luchas de tribus perdió Cárdenas

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

MENUDOS CONFLICTOS DE INTERESES EN LA UABJO, ADEMÁS DEL ENORME ROBO DE RECURSOS QUE SE HA HECHO EN CONTRA DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO Y DE LA NACIÓN POR MÁS DE 500 MILLONES DE PESOS, QUE ESTÁN CONTROLADOS POR LOS PORROS Y LOS EX RECTORES CONOCIDOS COMO “LOS CHAPOS”, AHORA MUCHOS SE OPONEN A QUE EXISTAN CAMBIOS Y SE INVESTIGUE A ESTE GRUPO PORQUE AL PARECER LE TEMEN MÁS A LOS PORROS Y A LOS SICARIOS DE “LOS CHAPOS” QUE A CUALQUIER OTRO… Será que algunos “chapos morenistas” andan ya infiltrados en otras cosas y controlar a los porros es controlar la ciudad y los negocios en el narcotráfico y la trata, por la que no hay definiciones y siguen las negociaciones?

Muchas felicitaciones a Fabián Medina, jefe de la oficina del canciller Marcelo Ebrad, al recibir el premio del MICRÓFONO DE ORO de la Asociación Nacional de Locutores de México que dirige Rosalía Consuelo Buaún Sánchez, por sus importantes aportaciones a la comunicación y sus investigaciones periodísticas sobre el tráfico de armas a México, además de sus muchos méritos profesionales a lo largo de su productiva carrera profesional.

Muchos conflictos se avecinan bajo el criterio de que una cuestión es la 4T y otra cosa es Morena. Existe en el ánimo del Presidente desde su campaña electoral de realizar un cambio profundo en México y prometió realizar no solamente el cambio administrativo, sino el cambio de sistema y esto implica nuevas reglas en la política, la economía y lo social, es decir se rompería con el viejo sistema capitalista ligado al neoliberalismo y se construiría una nueva relación económica en la sociedad con otra visión para el presente y el futuro. Ahora explica el Presidente de que los cambios y las tendencias las tiene que marcar el partido porque es la fuerza motriz y de control en el país y que él solamente llevará lo que sea necesario para apoyar a todos los mexicanos respetando, incluso protegiendo, a los “contrarios” de la derecha o ultraderecha a los que al final de cuentas en todos lados se van desnudando sobre sus intenciones y sus participaciones con quiénes los comandan o “borreguean”.

Explica que él no se meterá en el cambio de mando de Morena porque es el Presidente de todos los mexicanos y esto nos llevaría a preguntarnos si en verdad está convencido de la lealtad de sus muchos ambiciosos que pretenden controlar el partido a menos que con todo el enorme desmadre que tienen en muchos estados y por los malos resultados en algunos más, tenga la convicción de que sea la organización y no el Presidente el que pague las consecuencias para que en el trascurso del tiempo que faltaría para la elección principal de cambio y fin de su mandato pueda enderezar muchas cosas que ahora están en la oscuridad y no se ven.

Seguramente el presidente está mucho más que curtido con eso de las fallas y traiciones de muchos que a lo largo de años ha comprobado, se habla de que no es lo mismo ser oposición a estar lidiando en el poder y es que al final de cuentas el Presidente como hombre de palabra ha sostenido de que no utilizará los mecanismos de represión para controlar ni a sus bases ni a sus contrincantes y que todos los que quieran estar en la oposición pueden tener la seguridad de que tendrán la protección del gobierno y de él en lo particular, pero a lo mejor abusa y deja que esos opositores se pasen de la raya y no solamente tengan sus ideas, sino también usen sus resentimientos y violencia en su contra y en este camino andamos, ya que hemos visto muchos actos que buscan sabotear la labor presidencial y no sólo son acciones de pico o de blablabla, sino acciones que afectan a los ciudadanos que tienen confianza en el Presidente con el fin de generar la desconfianza en su contra.

No es verdad que los llamados a la paz y el dialogo dan resultados, es una buena propuesta pero de buenas intenciones que andan pavimentados los caminos al Infierno y no se podrá olvidar que estamos aún en una sociedad llena de rencores y de frustraciones y esas son malas consejeras.

En la medida en que avancen las acciones y las consultas populares que dejarán al descubierto los estragos ocasionados por los ex presidentes y los muchos daños que se ha ocasionado al país y su desarrollo, la respuesta de los “contrincantes” dejarán de estar en el límite de la simple protesta y pueden generarse acciones violentas que nos lleven en muchos puntos a un proceso de descontrol anárquico.

Dentro del mismo organismo de Morena vemos cómo se mueven las aguas y cómo llegan, por las ambiciones o los intereses, por los puestos y presupuestos o por las ambiciones en la sucesión presidencial adelantada, que algunos grupos aceleran, a las confrontaciones internas y esto no es cuestión de llamar a los contrincantes para que se pongan en paz y que dejen que las bases elijan al mejor, no, están en una reñida lucha política por el poder inmediato y el que resulte para el futuro, cuando el tiempo de AMLO termine y empiecen los nuevos “dirigentes” a controlar el país, y en este proceso todo puede suceder, desde el buen comportamiento hasta la confrontación más violenta entre grupos y tribus que hayamos visto en el país. Así perdió Cuauhtémoc Cárdenas.

socrates_campos8@yahoo.com.mx