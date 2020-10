Calderón tendría qué reclamarle a Gordillo

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Olga Sánchez Cordero, también lealtad ciega a la 4T

Ahora que la llamada Cuarta Transformación cortó de tajo los anhelos de formar un partido de Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, con México Libre, el ex presidente tendría mucho que reclamarle, ni más ni menos que a la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE), Elba Esther Gordillo, ya que cuando Calderón era candidato presidencial del PAN, antes que otra cosa, se reunió con ese sector, entonces encabezado por la maestra chiapaneca.

En ese encuentro, hubo “apapacho” recíproco. Es más, la dirigente magisterial se adelantó a declarar “Presidente Electo” a Calderón Hinojosa y habló maravillas del partido que enarbolada el entonces candidato, el PAN. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que la maestra Gordillo había sido recién expulsada del instituto político por el que militó por muchos años, el PRI.

Allá por el año 2006, todo fue, en la referida reunión, “miel sobre hojuelas” y puro amor. Ambos se comprometieron a trabajar hombro con hombro por la educación en México.

Muchos años después, la vida ha colocado a cada uno de estos personajes en sitios completamente distintos y ni trabajaron juntos por la educación ni nada.

La profesora tuvo que pasar en supuesta prisión, prácticamente toda la gestión de Enrique Peña Nieto, mientras que Felipe Calderón ha soportado estoicamente el odio que le tiene ni más ni menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien el michoacano ya le provoca una tremenda obsesión y le ha dado la estocada final, al haber destruido las aspiraciones del ex presidente de formar un nuevo partido político con la intención de contender en las elecciones del año entrante.

Cosa parte, mucho se especuló en la semana que concluye que el matrimonio Calderón-Zavala podría tomar la opción de que las puertas del partido en el que nacieron, Acción Nacional, se han entreabierto por aquello de que se les ofreciera regresar, pero ambos lo han negado. Ahora bien, habrá que ver que pasa porque el ex presidente y su esposa llevan muchos años en las lides políticas y resulta difícil creer que se retiraran de lo que ha sido su vida, la política.

Retomando la idea inicial, ¿por qué tendría que reclamarle Calderón a la maestra Gordillo? De alguna manera que a ella, si le regaló esta llamada Cuarta Transformación un partido, al aceptar a Redes Sociales Progresistas, (RSP), liderado por el yerno de la chiapaneca, Fernando González, en la escena política.

A propósito, en su discurso, el presidente del nuevo partido de plano “se curó en salud” y dijo que RSP no quieren ser oposición a la llamada Cuarta Transformación, (¿podrían?), sino ser una “oposición con ideas, con diagnósticos claros” (¿quién lo entiende?).

“Hoy día vivimos en un mundo polarizado que se está complejizando aún más por la pandemia. Debemos estar en condiciones de aportar nuevas ideas y nuevas formas para llevar este cambio de régimen a buen término”, declaro en una entrevista Fernando González.

Desde luego que este nuevo partido cuyos hilos mueve Elba Esther Gordillo, ni de broma quiere confrontarse con López Obrador porque el hacerlo enojar equivaldría a ponerse en un serio riesgo de que les quiten todo lo ganado.

Municiones

*** ¡Qué curioso!, por decir lo menos. El mismo día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador lloró y se lamentó presentando una lista de columnista que se atreven a no estar de acuerdo con él, lo cuestionan con argumentos y bases y no son aplaudidores de esta desastrosa Cuarta Transformación, la siempre flamante secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, compareció ante Comisiones en la Cámara de Diputados, donde fue recibida casi, casi con alfombra roja, por el presidente de la Junta de Coordinación Política de esa instancia legislativa, Mario Martín Delgado y ya ante los legisladores, la responsable de la política interna del país presumió que el gobierno federal garantiza la libertad de expresión sin cortapisas y ya entrada en emociones, aseguró que sus esfuerzos como titular de la Segob, están abocados a estar “al servicio de la Patria, no de un patriarca”. Pues ¡qué bueno que avisa doña Olga, porque por lo que se puede ver, ella también está comprometida con la lealtad ciega que dice el Presidente se le debe tener a esta llamada Cuarta Transformación. Esta respuesta, porque la diputada del PAN, Adriana Dávila, calificó a la titular de Gobernación como “secretaria enlatada” sujeta incondicionalmente a las órdenes de López Obrador y que está dispuesta a defender la destrucción de las instituciones como evidentemente lo está haciendo el tabasqueño para centralizar él todo el poder. ¡Qué tal!

*** Por cierto, a lo largo de la semana que concluye y por más intentos que hizo, el diputado Delgado no pudo “fumar la pipa de la paz” con su adversario en la rebatinga por el liderazgo del partido oficial, Morena, Porfirio Muñoz Ledo, así que la guerra continúa en la semana que está por iniciar. Diputados afines a Delgado Carrillo presentaron una denuncia para que se investigue al añoso legislador porque se gastó la nada despreciable cantidad de un millón 300 mil pesos para promocionarse y los pagó con su tarjeta de crédito. ¡Vaya que tiene poder adquisitivo, sobre todo en esta crisis económica, Muñoz Ledo quien a su vez, disparó un obús pidiendo al Instituto Nacional Electoral, (INE), que preside Lorenzo Córdova, que se suspenda la tercera encuesta. Evidentemente, en el Instituto no le van a hacer caso y ahora nada más falta que el veterano legislador intente tomar por asalto por segunda ocasión, la sede de Morena. Mientras, el Presidente siguió “lavándose las manos” del gran conflicto en el que se debate el partido que fundó y eso, puede afectarle seriamente en las elecciones de 2021. Ojalá.

*** Otro que también ha mostrado “lealtad ciega” al Presidente, es el diputado morenista Pablo Gómez, quien volvió a “poner el dedo en el renglón” y propuso que para evitar un gasto y que haya más participación la propuesta de consulta popular para someter a juicio a los expresidentes, se lleve a cabo el mismo día que las elecciones del año entrante, es decir, el 6 de junio.

