Dona la OPS pruebas rápidas a México

Desde el portal

Ángel Soriano

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que México está entre un grupo de países a los cuales la Organización Panamericana de la Salud ofreció un donativo de 200 mil pruebas y desde hace tres semanas, el doctor José Luis Alomía ha instruido al InDRE para que evalúe formalmente estas pruebas y tengamos certidumbre sobre su desempeño técnico.

En el momento en que estén evaluadas, dado que el InDRE es el laboratorio nacional de referencia epidemiológica, habrá una recomendación y ahora sí Cofepris podrá analizar con base en la evidencia generada con los métodos apropiados de un laboratorio de referencia si esta prueba es aceptada o no. Diferente a lo que ocurrió con las pruebas rápidas, que no tenían la evidencia de un laboratorio nacional de referencia, ésta sí.

Y no quiero anticipar vísperas, dijo, creo que la siguiente semana ya anunciaremos el resultado del análisis de desempeño y si el desempeño es favorable, hasta ahorita parece que sí, estaremos anunciando la adquisición y uso de estas pruebas. Y la consecuencia en la medida en que tengamos instrumentos de detección más sensibles podemos tener una detección mayor de casos. ¿Cuál puede ser la consecuencia?

Y en la medida en que hay una nueva tecnología… Que quede claro aquí, me estoy anticipando a la distorsión que se le va a dar a esto, si no existe esa tecnología no se puede tener la capacidad, cuando existe la tecnología por supuesto que hay que usarla si la tecnología es competente. El resultado en términos de la estadística es que se puede generar una mayor sensibilidad de detección. Esto es semejante a nuestra decisión recientemente comentada por el doctor Ryan, como lo acaban de ver, de incorporar el diagnóstico confirmatorio por asociación epidemiológica.

TURBULENCIAS

Aclara Ebrard a Financial Times

El canciller Marcelo Ebrard aclaró al diario británico Financial Times que la consulta a la que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su trascendencia histórica, es similar al de Irlanda para adherirse al Tratado de Lisboa o al referéndum detrás del Brexit, “empoderará al pueblo mexicano”. Indicó que en el pasado reciente de México hemos padecido una serie de gobiernos extremadamente corruptos. Algunas de las acusaciones contra gobiernos previos son el financiamiento de campañas con sobornos transnacionales y la protección a las organizaciones de tráfico de drogas. Al respecto, la voz de la gente debe ser escuchada”. En su carta al diario británico por llamar a AMLO nuevo dictador en AL, Marcelo Ebrard resaltó que el proyecto del Presidente que cumple los procesos legislativos y judicial busca inaugurar una nueva era en donde se implemente la voluntad del pueblo respetando plenamente el estado de derecho. La iniciativa del Presidente, aprobada por la Suprema Corte en un fallo de 6-5 y apoyada por 3 millones de personas que firmaron una petición en apoyo de la celebración del referéndum, no pretende reemplazar una investigación adecuada ni juicios justos. Esta no es la voluntad de un solo hombre. Frente a las decisiones más importantes, López Obrador confía en la voluntad del pueblo”, y como en cualquier democracia sólida, el pueblo no debe temer al gobierno, sino el gobierno debe temer al escrutinio de su pueblo. Al respetar el Estado de Derecho y empoderar a la gente, estamos profundizando nuestra democracia, una en la que nuestros ciudadanos tendrán la última palabra”, finalizó…

