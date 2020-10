General Cienfuegos o el claroscuro de una insospechada detención

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El casi sabadazo gringo asestado por Estados Unidos contra México con la sorpresiva aprehensión en el aeropuerto de Los Ángeles del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, abrió un amplio momento de reflexión y análisis entre sábado y domingo del cual no hay una conclusión.

El tamaño e importancia institucional, política, castrense, de inteligencia nacional y regional hacen que Cienfuegos Zepeda no sea un bocado fácil de tragar ni siquiera para la justicia norteamericana, obviamente indigerible para la DEA, que es la promovente de esta aprehensión, una agencia corrupta hasta el tuétano.

Seguramente que el general ex secretario no es un ángel de la guarda, impoluto, ajeno a pecados o errores.

Pero, yo digo, es poco creíble que un personaje con más de 50 años de carrera militar sobresaliente, con todos los honores y relaciones, mandos e influencia, con disciplina e ideales, con un manejo durante 6 años al menos de presupuestos multimillonarios, pudiera ser tentado y convencido, como ahora se afirma, por un cártel mediano para que el titular de la Defensa pusiera a sus órdenes al Ejército.

¿En serio creen tal cosa?

Ahora se habla de que le decían “El Padrino” (para empatarlo en la percepción de los ciudadanos con el personaje quizá más sobresaliente de Marlon Brando) lo cual a mi me parece una ofensa a la inteligencia de los mexicanos.

Pero, bueno.

Decía Mario Vargas Llosa: el problema de las mentiras es que siempre hay alguien que se las crea.

El propio Andrés Manuel López Obrador desde su tribuna mañanera ha afirmado que “tiznar (acusar) siempre mancha”.

Jean Daniel, el famoso periodista francés-argelino, creador de Nouvel-observateur afirmaba que lo verosímil hoy (lo que es aparentemente verdad) es para las masas más creíble que la verdad misma.

Para muchos, sin duda, que el general Cienfuegos Zepeda haya sido detenido por los norteamericanos, es suficiente para considerarlo culpable de lo que lo vayan a enjuiciar.

Hoy todavía no se sabe de qué se le acusa. Mucho menos nadie sabe de las pruebas que se tenga.

Yo, hasta no ver no creer.

Mientras todo esto ocurre, vale la pena adelantar algunas opiniones:

1) La detención sin aviso o comentario previo al gobierno de México -de Andrés Manuel López Obrador– advierte no sólo desconfianza, sino desprecio. Una sobrevaloración de EU sobre México. Un: sí, lo detuve ¿y qué?, ¿a ver dime o haz algo?

2) El general Salvador Cienfuegos Zepeda no sólo es ex secretario de la Defensa, sino un militar del más alto rango dentro del Ejército, que merecía una reacción fuerte del gobierno mexicano, no una defensa a ultranza, pero sí exigir una explicación a fondo. Sobre todo porque en México no había ninguna investigación en su contra.

3) Hasta hoy, la detención de este personaje y la ausencia de reacción del gobierno de López Obrador por este caso, muestra una indudable y ominosa sumisión, evidente pérdida de soberanía.

4) En este caso el golpe de EU no es contra una persona y sólo contra el gobierno mexicano y el país mismo, sino directamente en contra del Ejército mexicano.

5) Es además, en los hechos, el traslado de la justicia mexicana a los centros de poder en Washington. ¿cómo creer en la Fiscalía General de la Nación y en su titular, Alejandro Gertz Manero, si las detenciones importantes de mexicanos y para México (Genaro García Luna, César Duarte, otros), las hacen las autoridades de justicia de Estados Unidos?

6) ¿México podría detener aquí al ex secretario de la Defensa de los Estados Unidos?

7) ¿En el supuesto de que Cienfuegos Zepeda hubiera actuado en favor del cártel que dicen protegió, sólo él era responsable? ¿Cómo un secretario de la Defensa pudo proteger a un cártel o narco sin darle órdenes y explicaciones a sus subalternos? ¿Cómo no pudieron saber sus cercanos y jefes militares regionales lo que estaba haciendo? ¿cómo no lo pudo saber el actual secretario de la Defensa, si era su Jefe de Operaciones?

8) ¿En qué situación quedan las instituciones de inteligencia de EU, si durante 6 años tuvieron como aliado a Cienfuegos Zepeda? ¿Si compartieron con él información altamente confidencial? ¿Si lo alabaron, reconocieron, premiaron?

9) ¿Cómo no considerar que todo es una patraña de poderes norteamericanos para debilitar al Ejército mexicano, a la Presidencia del país y colocar a país en un extremo de sumisión en el que no puedan reaccionar ante dictados de otra naturaleza, económicos, políticos, etc?

10) ¿Si ya capturaron a un ex secretario de la Defensa, ahora quién sigue, un ex presidente, cuál de entre Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto?

11) Si esto ocurriera ¿significaría que allá van a continuar deteniendo a quienes AMLO prometió meter a la cárcel aquí?

En fin, que ahora cualquier cosa fue ocurrir. No debemos olvidar que Donald Trump advirtió que si López Obrador no actúa con la fuerza y contundencia que él espera en el combate a narcos y delincuentes organizados, bien podría calificarlos como terroristas, lo cual le daría facultades para actuar incluso militarmente en territorio mexicano sin avisar ni pedir permiso a México.

¿Es lo que sigue?

Cuando Morena despertó, el dinosaurio estaba ahí

Todo indica -claro que eso lo deberán confirmar los números oficiales- que el PRI dio una severa paliza electoral a Morena y de paso al PAN y los otros partidos en Hidalgo y Coahuila. Y si esto se confirma, estos estados continuarán siendo priístas. Ahí no ha habido alternancia hasta ahora. Sólo ha gobernado el PRI.

Hasta aquí sólo vale la pena señalar lo anterior. Nada de cargos alcanzados y número o porcentajes de votos. Eso va a acomodarse entre hoy y mañana. El hecho es lo que importa: al que daban muerto, revivió de nuevo. Y al que consideraban ya invencible, pues no lo fue.

¡Vaya adelanto de las elecciones de 2021!

Y en lo interno, más desgarrados que nunca

Por lo demás las denuncias y contradenuncias entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado han dejado ya deshecho a Morena. La confrontación interna es guerra y la guerra exterminio. Podríamos estar pensando ya que quien resulte oficialmente derrotado, saldrá a formar nuevo partido. O al menos integrará su presidencia legítima, para continuar hundiendo a lo que quede de Morena.

Triste Caso.

De deuda a deuda

Mientras la deuda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador subió en sus apenas dos años de administración de 46 por ciento del PIB a 54 por ciento del PIB, la de los estados, municipios y sus entes públicos subió a 596,397.9 millones de pesos, indica la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez del Senado. Esto representa el 2.7 por ciento del PIB. O sea, la deuda de todos los estados y municipios apenas pinta en relación a la federal.

¡No pasarán! ¡no pasarán!

En el Senado, la tropa mayoritaria de Morena que comanda Ricardo Monreal se prepara para avanzar esta semana en la desaparición selectiva de los fideicomisos, frente a un Bloque Opositor integrado por PAN, PRI, PRD, MC y ahora PT, que ha jurado y perjurado que esa iniciativa no pasará.

El bloque afirma que la desaparición de 109 fideicomisos deberá ser revalorada. Que deberán escucharse las voces y opiniones de expertos y afectados antes que aprobarla.

Al parecer eso piensan también algunos senadores de Morena. Así que a lo mejor Monreal no logra darle gusto esta vez a AMLO.

A Mario Molina, la Belisario Domínguez

Hay preseas que dignifican y enaltecen a quienes las reciben, pero hay otros casos que quienes las reciben enaltecen el reconocimiento.

Tal es hoy el caso del otorgamiento de la Medalla Belisario Domínguez de este año, un tanto desprestigiado por los más recientes repartos. Ahora piensan darla al premio Nobel Mario Molina, a quien sin duda nada agregan dándole esta medalla. En su caso él enaltece a la presea.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa