Fitz & The Tantrums se suman a los streaming live de Ocesa: “Irrepetible”,

El jueves 22 de octubre presentarán canciones de su más reciente disco “All The Feels”; venta de boletos en Ticketmaster Live

Precio General $275, Precio Citibanamex $192.50

El grupo de indie pop multiplatino Fitz & The Tantrums se hará presente de manera virtual en un show vía streaming “Irrepetible”. Esto sucederá el próximo jueves, 22 de octubre, a las 20:30 horas, a través de la plataforma de Ticketmaster Live.

Para esta noche, la banda integrada por Michael Fitzpatrick, Noelle Scaggs, John Wicks, Jeremy Ruzumna, James King y Joe Karnes darán un recorrido musical por sus más de 10 años de vida donde pondrán a cantar y bailar a todos sus fans con canciones como Moneygrabber, Complicated, Roll up, Out of mi league, HandClap y The walker, entre otros.

Fitz & The Tantrums comenzó su andar por la escena en el 2008. Dos años después, 2010, lanzaron su primer disco de larga duración Pickin ‘Up The Pieces con el que recibieron buenos elogios por parte de la prensa especializada. De este material se desprendieron éxitos como Breakin the chains of love, Moneygrabber, L.O.V. y Winds of change. Asimismo, el poder de este álbum los llevó como acto telonero de Maroon 5 por importantes ciudades de los Estados Unidos. Además, de que encontraron en el cantante Daryl Hall (Hall & Oates) un gran apoyo.

En 2014 lanzaron su segundo disco, More Than Just A Dream. De hecho, una de las mayores celebridades de Norteamérica, Ellen DeGeneres, fue un soporte muy importante para la banda, cuando escogió el tema The walker para promover su participación como anfitriona de los premios Oscar del 2014, canción que sonó por todo el mundo. Con ello, se convirtieron en una de las bandas más seguidas y queridas por el público.

Su tercer material de larga duración lleva por nombre Fitz & The Tantrums, fue publicado en el 2016. De esta producción, salieron tres sencillos: HandClap, Roll up y Complicated. Tres años más tarde, 2019, dieron vida y forma a su cuarta placa melódica bautizada como All The Feels, de donde se desprende el exitoso track I just wanna shine.

Con un sonido retro, pero a la vez con tintes pop, Fitz & The Tantrums ofrecerán lo mejor de su música en un concierto online que será IRREPETIBLE. La fecha para armar la fiesta a lo grande será el jueves, 22 de octubre, a las 20:30 horas, a través de la plataforma Ticketmaster Live.

En esta ocasión, como parte de “Irrepetible”, Citibanamex seguirá construyendo sobre el mundo de las experiencias, ofreciendo a sus tarjetahabientes un 30% de descuento permanente en todos los shows.

“Irrepetible”, una nueva forma de vivir los conciertos. Se trata de una serie de contenidos digitales en los que OCESA presentará hasta 75 artistas, entre ellos talento nacional, anglo y latino. Súbete y viaja con nosotros, a través de conciertos únicos.