Avanza lento en Senado extinción de fideicomisos

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Van a regañar a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación

A pesar de lo lento que avanzó en el Senado de la República la extinción de 109 fideicomisos, la aprobación de esta arbitraria medida a cargo de la mayoría legislativa, Morena, se veía como inminente. Pese también a todas las acciones de las que echó mano el bloque opositor que se reunió con el grupo de gobernadores federalistas que también están en contra de esta desaparición, que incluso, vía el senador Miguel Angel Mancera, solicitó un certificado sanitario para poder estar en condiciones de sesionar.

Inminente, porque se trata de un cambio a un ordenamiento y no de una reforma constitucional, lo que le facilitó las cosas a Morena, pero el camino fue muy largo y pesado.

Y aquí vale la pena destacar el papel que ha venido jugando la senadora por el PT, Nancy de la Sierra, por lo menos en dos aspectos. El primero, porque ella pertenece a uno de los partidos que son aliados de la aplanadora morenista, que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, han sabido llevarle la corriente y apoyarlo en todas sus causas, salvo, ojo, en este tema de los fideicomisos.

Segundo, cuando anunció: “Yo voy a votar en contra y mi partido también, seis votos en contra”, dijo la también integrante de la comisión de Estudios Legislativos Segunda, donde su voto fue decisivo. Para reforzar su argumento, la senadora petista explicó que, “una vez que estás en el cargo tienes una responsabilidad mayor, tenemos que entender que para gobernar hay que saber escuchar” y agregó que ella es también “representante de todos los que piensan distinto a mí… cómo voltearle la espalda a ellos, que han demostrado los elementos suficientes para que no desaparezcan (los 109 fideicomisos)”,

Para matizar, dijo ser parte de esta Cuarta Transformación, “pero somos un poder independiente”. Sin duda, la postura de la legisladora resultó ser una agradable sorpresa, porque si por algo se han caracterizado varios legisladores del PT, es por tener lealtad ciega -por citar a un clásico- hacia el inquilino de Palacio Nacional.

Pero además, no se puede soslayar que estamos en medio de una pandemia, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador gasta el dinero, sin miramiento alguno, en estadios de futbol para complacer a su hermano Pío, así como en sus faraónicas y estériles obras.

Durante todo el día, la senadora De la Sierra expuso su propuesta que consistía en discutir uno por uno 37 Fideicomisos que cuentan con la transparencia y el apoyo directo a los beneficiarios y luego votarlos.

Por lo pronto y al momento de escribir estas líneas, luego de muchos tironeos, pudieron legislar los 12 integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, donde se trenzaron en menudo pleito entre el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, que se molestó muchísimo con la presidenta de dicha Comisión, Ana Lilia Rivera, de Morena, porque le apagó el micrófono a la voz de que se le habían acabado sus 15 minutos para hacer uso de la palabra.

No obstante de que la aprobación de la extinción de los fideicomisos era inminente, hay que reconocer que la oposición peleó hasta el final y con argumentos sólidos, pero la cerrazón de los morenistas, no tiene medida.

Municiones

*** Israel Rivas se dice contento porque estuvieron en el INE para presentar una iniciativa ciudadana para reformar la Constitución para que a los niños que padecen cáncer se les mencione como minorías vulnerables y reciban todo un apoyo estratégico que requieren los tratamientos oncológicos y que sería buena alimentación, apoyo psicológico, entre otros, lo cual sin duda, es una reforma de gran calado. Rivas explicó que se necesita el 0.13% del padrón electoral o sea, algo así como 115 mil firmas. Ahora, el jueves al mediodía los recibirá el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova Vianello, y aprovecharán para hacer un llamado a todas las fuerzas políticas para que en este tema, el de los niños con cáncer, pudieran hacer una tregua y sentarse a la mesa para apoyar la referida iniciativa y los legisladores se solidaricen con los papás de los niños con cáncer y voten esta reforma. También está previsto que asistan al Congreso de la Unión. Cómo es posible que haya dinero para los caprichitos del Presidente y para un tema tan sensible en el que se pretende salvar vidas, de plano, de parte de esta llamada Cuarta Transformación, solo hay cerrazón.

*** En el marco de la celebración por el Voto a la Mujer, de plano la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se le rebeló ni más ni menos que a su jefe, el presidente López Obrador, o, ¿de qué otra forma puede interpretarse que al participar en un evento alusivo, la responsable de la política interior del país, contundente, respondiera que en el gabinete de esta llamada Cuarta Transformación sí hay misoginia. Específicamente señaló Sánchez Cordero: “Había veces, inclusive, en estos gabinetes de Seguridad exclusivamente de varones, en donde, en ocasiones, mi opinión, y digo, no por el Presidente, al contrario, el Presidente siempre me ha dado mi lugar, pero entre los miembros, una participación mía podría, inclusive no ser tomada en consideración en ese momento, aunque yo tuviera la razón y aunque estuviera aportando algo importante”. Con todo y que la secretaria hizo lo que pudo para deslindar a su jefe y colocarlo en el pedestal de siempre, lo que se espera, es que a la titular de la Segob podría ser llamada a Palacio Nacional para que explique el por qué de su declaración. O sea, la van a regañar y luego, en las gustadas y tempraneras reuniones del Gabinete de Seguridad de esta llamada Cuarta Transformación en la que sólo toman café, la van a ver feo, ¡pobrecita!

*** Duane R. Lyons, es el nombre del abogado del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, que solicitó libertad bajo fianza para su cliente, mediante un pago de 750 mil dólares, cuestión que le fue negada a pesar de que el abogado explicó que apresarlo, constituiría ponerlo en riesgo de contraer Covid-19, ya que el general forma parte de la población vulnerable.

