María Campos, la voz que se quedará en ti

La artista que fue nominada a los Premios Gardel 2019 como Mejor Álbum Artista Femenina Pop por su álbum debut “Popular”, dispuesta a conquistar a México bajo su “Santo Entendimiento”

María Campos cuenta con más de 1 millón de reproducciones en Spotify tan solo en 2019, recientemente compuso el tema central para “Separadas”, una de las telenovelas más exitosas de Argentina en 2020. “Santo Entendimiento” fue el segundo álbum de su carrera, grabado entre Miami, Nueva York y Buenos Aires a comienzos del 2020 y en entrevista nos revela que a pesar de los grandes avances en la sociedad en la industria musical siguen existiendo muchos claroscuros en el tema de la apertura de espacios para mujeres, asegura que aún hay machismo pero se encuentra en algunos sitios disfrazado.

Para su material, María trabajó de la mano de los productores de artistas como Luis Fonsi, Calle 13, Nelly Furtado, Britney Spears, La Ley y DaddyYankee, solo por mencionar algunos. “Si llegó el amor” es el nuevo sencillo en promoción y fue producido por Yadam, productor de Carlos Vives y Diego Torres. María relata que comenzó a escribir canciones a los 12 años de edad, pero pasarían muchos años para que se decidiera a ser profesional de la música y alcanzara en solo dos años un reconocimiento que a otros artistas les lleva mucho más tiempo. Actualmente tiene millones de reproducciones a su música en Spotify y YouTube, lo cual hablan por ella.

“Yo no conozco México, estaba en la agenda de este año, pero fue imposible que se realizara por la pandemia, pero sin duda por algo pasan las cosas y ya tocará estar por allá, me encanta mucho su cultura, su tradición, ayer me la pasé escuchando todo el tiempo a José Alfredo Jiménez, me encanta esta forma que tiene de expresar tanta emoción, ese amor, desamor, tan desgarrador que sin duda refleja lo que el humano puede llegar a vivir”, dijo.

En su momento María rechazó una propuesta de Gustavo Santaolalla (Café Tacuba, Juanes, Molotov) para hacer un disco y no por dudar del talentoso productor. Como ella misma confiesa: “las canciones estaban listas, la que no estaba lista era yo”, así lo relata la nacida en Buenos Aires, Argentina, hija de una artista plástica y un ingeniero agrónomo, es la segunda de cuatro hermanos, madre de una pequeña y una mujer que se reconoce contradictoria, amable, buena y también autodestructiva, a la que le ha costado mucho vivir y estar cómoda en su realidad, siempre con la música como una aliada que la va curando día a día. María no se imagina una vida sin escribir canciones.

Fanática del rock argentino, le dijo que no a Charly García cuando le propuso ser su corista a los 19 años y lo mismo pasó con Fito Páez, con el que vivió hace poco uno de los momentos más importantes de su joven carrera cuando en 2019 compartió escenario en un concierto ante más de 25 mil personas que reconocieron en ella uno de los nuevos talentos argentinos de la música.

A comienzos del 2020 estrenó “Santo Entendimiento”, su segundo álbum de estudio y con el que busca llegar a México por primera vez para compartir su propuesta musical. La pandemia la obligó como a todos a detener giras de promoción presenciales y todos los conciertos programados. En cuarentena pudo ver de manera más clara sus prioridades y funcionar mejor, ser más fuerte como persona y salir con más coraje a la conquista de sus sueños. Irónica y auténtica, María Campos ya tiene casi listos los temas de su próximo disco para el 2021, pero mientras eso llega está haciendo todo lo posible para que más personas cola autora de “Si llegó el amor”, su nuevo sencillo.

