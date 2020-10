Fox encabeza campaña contra Alfonso Durazo

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

“Aguas, Sonora, no puedes ir con un fracasado”.

“Pobre Sonora, sin pedirlo, te lo endilgaron. Ahora digamos sí por Sonora y rechacemos al inútil y descalificado Alfonso”.

“Durazo da su último informe de seguridad en mañanera con cero resultados”.

Los anteriores son algunos de los comentarios que publicó en redes sociales el ex presidente Vicente Fox Quesada acerca de la renuncia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de la llamada Cuarta Transformación para lanzarse como candidato de Morena al gobierno de Sonora en las elecciones del año venidero.

Durazo, que anteriormente militó en el PRI, donde fue secretario particular de su paisano, el malogrado candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, dio el salto al equipo del llamado presidente de la alternancia, Vicente Fox, postulado por el PAN, con el cual trabajó como secretario particular y vocero hasta 2004 y solo dos años después, anunció que se incorporaba al equipo de Andrés Manuel López Obrador, entonces abanderado de una coalición encabezada por el PRD.

La renuncia a Fox se dio en circunstancias conflictivas, pues por entonces ya estaba en efervescencia el proceso para elegir al candidato presidencial del PAN y circulaban rumores de que desde Los Pinos se alentaba la posibilidad de que el relevo sería la esposa y ex jefa de prensa del primer mandatario, Marta Sahagún.

El secretario particular de Fox, el sonorense Durazo estaba muy al tanto de los rumores que circulaban en torno a la Presidencia de la República y, al parecer, no simpatizaba con la posibilidad de que el guanajuatense heredara el cargo a su cónyuge.

Sin mencionar esa posibilidad, Durazo presentó una larga carta de renuncia —que él mismo se encargó de hacer llegar a los medios de comunicación— en la cual expresó su desacuerdo con lo que ocurría en el entorno presidencial.

“Es mi convicción que el enrarecimiento del ambiente político nacional está íntimamente vinculado con el proceso de sucesión. En consecuencia su restauración reclama tener muy claro cuál es la responsabilidad del Estado y del gobierno en su conducción. Históricamente la sucesión presidencial ha sido una carrera de obstáculos, con mayor razón ahora en plena democracia. Debemos asumir que dicho proceso no es ya más un simple asunto electorero o de popularidad sino un tema que tiene que ver con la estabilidad del Estado y la solidez de sus instituciones”, escribió entre otras cosas el ahora precandidato a gobernador que, al parecer, dejó profundo resentimiento.

Los mensajes en Twiter de ayer firmados por el ex presidente Fox no son los únicos reproches dirigidos a Durazo. Por ejemplo, en octubre de 2019, el político guanajuatense dijo de su ex colaborador: “Desde que conozco a Durazo ha tenido un lunes negro cada ocho días. Es un inepto sin color, olor y sabor”.

En 2004, cuando el sonorense renunció, legisladores federales de todos los partidos, así como dirigentes del PRI y PRD, además de empresarios, dijeron que su salida como secretario particular de Fox abría la más grave crisis política del sexenio, debido a que la figura central de la disputa era la esposa del mandatario, Marta Sahagún, quien se convirtió “en factor de desestabilización”.

Los críticos inclusive marcaron el fin adelantado de la presidencia de Fox, que “cansado, débil, sin liderazgo, ha dejado que Marta llene el vacío político, la que gobierne desde la cabaña”.

“El cerco de Marta Sahagún sobre Fox se cierra, ya no hay ninguna persona cercana a él que no pase por el retén de esta mujer, que no sólo controla la puerta de la alcoba, sino de la residencia oficial de Los Pinos”, comentó el diputado Oscar González, del PT.

En consecuencia, los mensajes de Fox en redes sociales resultan un desquite de viejos agravios, pero también exhiben las limitaciones de Durazo como candidato a gobernador a pesar de que tiene el respaldo del ahora poderoso Morena y de su líder y guía, el presidente López Obrador.

Por ejemplo, cabe recordar que Durazo no había tenido éxito electoral en su estado, a pesar de haber sido senador y diputado. En ambas oportunidades se benefició del sistema de representación proporcional. Al Senado llegó como integrante de la “segunda fórmula” —es decir, quedó en segundo sitio en las votaciones— y fue diputado como integrante de la lista de candidatos “de partido”, no obstante lo cual fue el coordinador de la bancada del recién aparecido Morena.

Al momento de ser designado secretario de Seguridad era senador nuevamente, pero en esta ocasión sí ganó por mayoría relativa, como parte de la gran ola provocada por Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2018, a la cual se incorporó como dirigente estatal de Morena.

En la administración pública su cargo más importante es al que renunció ayer, el de titular de la Secretaría de Seguridad y la verdad es que sus resultado no son para presumir.

Precisamente ayer, antes de confirmar su renuncia, en la mañanera del presidente López Obrador presentó un último informe de labores, con resultados que no son precisamente para presumir.

El político sonorense aseguró que entre agosto y septiembre se registraron 250 homicidios menos, en tanto que el feminicidio se incrementó en 1.7 por ciento. Al hacer el desglose manifestó que en 22 entidades se redujo el número de homicidios dolosos y en 10 entidades se registró un incremento, destacando en el primer rubro la baja del 21 por ciento en Guerrero, un estado conflictivo; en Coahuila y la Ciudad de México se registró una baja de 19 por ciento, en tanto que en Veracruz fue de 18 por ciento.

En este capítulo cabe recordar que precisamente en septiembre se registró el fin de semana más sangriento desde que se lleva esta clase de registros.

Además, Durazo reveló que se han incrementado sustancialmente los recursos bloqueados que se vinculan con delincuencia organizada, pues pasaron de 800 cuentas bancarias en 2018 a 12 mil 800 en 2019. En lo que va de este año se han congelado 13 mil 328.

Los montos involucrados pasaron de 70 millones en 2018 a siete mil 900 millones de pesos.

Entre 2016 y 2017 los homicidios crecieron 30 por ciento; entre 2017 y 2018, 14 por ciento y el incremento entre 2018 y 2019 fue de 0.57 por ciento de aumento, señaló también el funcionario.

En su reporte incluyó la toma de casetas, de las que dijo que la difusión de fotografías de estos hechos “no descalifica lo logrado en la materia”, con lo que se han recuperado siete mil 922 millones de pesos de cobros en casetas como la de México-Cuernavaca y en Palmillas y Baja California, con cuatro mil 979 millones de pesos y dos mil 448 millones de pesos, respectivamente.

Extinción de fideicomisos, duro golpe al desarrollo de México: PRI

Luego de que Morena impuso su mayoría y, tras más de doce horas de discusión, logró la extinción de los fideicomisos, la dirigencia nacional del PRI lanzó un comunicado en el que protesta por esa imposición, a pesar de la protesta de amplios sectores de la sociedad, entre los que estaban distinguidos científicos que recibieron el respaldo de 700 colegas extranjeros.

“Morena y sus aliados no escucharon los reclamos de los mexicanos, que demandaban su permanencia”, afirmó el CEN del tricolor, al destacar que de esta manera se extinguieron recursos para la investigación científica, la cultura, la defensa de los derechos humanos, el deporte y el campo.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, encabezado por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, afirmó que con la desaparición de los fideicomisos, aprobada por el grupo parlamentario de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, se dio un duro golpe al desarrollo de México, y no se escucharon los reclamos de los mexicanos, que demandaban su permanencia.

A través de las redes sociales, el CEN del partido mencionó que sus legisladores votaron en contra de la eliminación de los fideicomisos y estableció que, por el contrario, el partido en el gobierno extinguió los recursos para sectores muy importantes.

El PRI recordó que, luego de haberse alcanzado un acuerdo para eliminar el IVA a los productos de higiene femenina, Morena y sus aliados se retractaron, “dándole la espalda otra vez a las mujeres de México”.

Por lo anterior, la dirigencia del PRI considera que a los legisladores “morenos” “les preocupa más sacar dinero para sus clientelas, que apoyar las causas de las mexicanas”.

arcangelpaz@me.com