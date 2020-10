Temen que el problema de la basura dañe imagen de Cancún

José Luis Montañez

Exhorta CPTQ a solucionarlo para no frenar recuperación turística

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) reconoció que el tema de la basura en Cancún es delicado, por lo que temen que la imagen del principal destino turístico de México se vea afectada e invitaron al municipio a que lo resuelva pronto para evitar más frenos a la recuperación turística y económica.

Darío Flota Ocampo, director del CQPT, indicó que “la basura no puede estar muchos días a la intemperie porque su descomposición genera no sólo mal olor, sino también plagas y enfermedades. Es un problema grave y delicado que espero se resuelva pronto por el bien de todos”, subrayó.

Señaló que en momentos en que los principales actores del quehacer turístico trabajan arduamente para lograr una optima reactivación económica, con reuniones por internet, campañas emergentes y muchas otras acciones para sacar adelante la actividad turística, fue acertado que el ayuntamiento tomara la decisión de asumir el servicio, mientras la concesionaria resolvía sus problemas, no obstante, reiteró que es urgente que se complete la recoja de basura en su totalidad.

“Esperamos que en poco tiempo se regularice el servicio y que se supere el problema, insistió. Si bien el tema no ha generado repercusiones en redes sociales ni entre los turistas que actualmente visitan este polo turístico, no debemos esperar a que eso suceda. Si acaso algunos paseantes lo podrían haber visto en los medios locales, pero nosotros monitoreamos lo que se publica y lo que se dice de nuestros destinos y todavía no detectemos que el tema haya trascendido en un sentido alarmante, pero de seguir así las cosas no tardará mucho en que aparezca por todos lados”, advirtió.

Sabedor de que la Coparmex Cancún se encuentra buscando un acercamiento con el Ayuntamiento para conocer cómo se está resolviendo el tema de la recoja de basura, dijo que al consejo que preside no le corresponde hacer algo similar.

“Supe de las medidas que tomaría el Cabildo, de hacerse cargo, y creo que fue una decisión correcta, pero aquí lo importante para beneficio de la ciudadanía y, obviamente, la imagen del destino es que el tema se resuelva totalmente”, concluyó.

Ayuntamiento no informó del regreso de Inteligencia México

El regidor José Luis Acosta Toledo, afirma que el ayuntamiento de Cancún, continúa beneficiando a la empresa Inteligencia México S.A. de C.V., al no haber realizado ningún acto administrativo para autorizar que la empresa retomara el servicio de recoja de basura y se le pague por la basura que está recolectando sin que hayan garantizado la capacidad para continuar con la concesión.

Este cuestionamiento surgió porque la empresa concesionaria, desde el martes, retomó las actividades de recoja de basura en la ciudad, cuando el ayuntamiento tiene intervenida la concesión desde el pasado viernes y los funcionarios municipales continúan también en labores de recolección.

“Estoy esperando una respuesta, saber si le vamos a seguir pagando a la concesionaria o no, porque se especificó que cesarán los pagos, ahora qué pasará con la basura que están recolectando camiones de Inteligencia, técnicamente son operadores de Inteligencia los que están llevando la basura al relleno y no sabemos cómo es que el ayuntamiento autorizó que continuara con el servicio sin saber si ya cumplen con lo que marca la concesión”, preguntó.

El regidor insistió en que el municipio una vez más, está pasando por alto las cuestiones jurídicas e incluso Siresol no ha convocado al consejo directivo para informar sobre el tema. “El artículo cuarto de la concesión establece que la intervención temporal de las rutas cesará al normalizarse la prestación del servicio por parte de la concesionaria, perdón, pero a mi criterio no se ha normalizado, ¿no está diciendo que podrá intervenir cuando cumpla con todos los requisitos?”, dijo.

Concluye que la cuestión es si la concesionaria legalmente hace su trabajo y documenta la basura que está llevando, el municipio tiene legalmente que pelear esa solicitud de cobro, “yo veo que están más legalmente para defender a la concesionaria y no al municipio esa es la realidad”, puntualizó.

Entra en vigor decreto de libre acceso a playas nacionales

Ayer entró en vigor el decreto en el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, a fin de que se garantice el libre acceso y tránsito en las playas nacionales, por lo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) puntualizó su compromiso para hacer valer el marco normativo y buscar que todos los mexicanos puedan disfrutar de estos lugares, pues de lo contrario quienes violen la disposición se harán acreedores a multas, incluso de más de 1 millón de pesos.

Dado lo anterior, desde el miércoles pasado todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a las playas de Quintana Roo y en los lugares donde no haya forma de hacerlo, los dueños de los terrenos deberán facilitar la entrada.

En este decreto se adiciona un párrafo tercero en el artículo 8, un párrafo segundo al artículo 127 y un artículo 154 en la Ley General de Bienes Nacionales. En estos se puede leer lo siguiente:

“El acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que establezca el reglamento”.

El artículo 127 del mismo ordenamiento menciona que en caso de no existir vías públicas, los propietarios de predios colindantes con la zona federal marítimo terrestre deberán permitir el libre acceso.

“(Esto será) a través de los accesos que para el efecto convenga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con los propietarios, mediando compensación en los términos que fije el reglamento. Dichos accesos serán considerados servidumbre, en términos de la fracción VIII del artículo 143 de esta Ley”, detalla el texto.

Asimismo, aclaran que el incumplimiento a las nuevas disposiciones pude provocar sanciones económicas que van desde los 260 mil 640 pesos hasta un millón 042 mil 560 pesos, es decir, de tres mil a 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

E incluso en caso de reincidir podrían perder la concesión de la zona de playa. “Para el caso de titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto del aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, en caso de reincidencia, además de la sanción señalada en el párrafo anterior, se revocará la concesión, autorización o permiso, observando en lo conducente, lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley”, detallaron.

Algunos empresarios se manifestaron en contra

Las reacciones sobre este nuevo decreto no se hicieron esperar y el sector empresarial turístico fue el primero en mostrar su desacuerdo, bajo el argumento de que las modificaciones a la Ley, violan la privacidad de la propiedad privada.

Abelardo Vara Rivera, empresario hotelero, manifestó que es necesario que establezcan reglas, pues desde los lobbys de los hoteles no pueden dar los accesos, porque eso incluso vulnera la seguridad del lugar y los derechos de los clientes que pagan por un servicio más intimo y privado “Las playas siempre han estado disponibles para todos y si llegan por el lado de la costa están en su derecho. Uno paga un impuesto por la concesión a la Zona Federal Marítimo Terrestre, pero estamos claros que esto no nos da derecho a ser propietario de la playa. Sin embargo, el acceso por las propiedades privadas es imposible, y en mi caso no le permitiría, pues se presta a inseguridad”, agregó.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (Amav), capítulo Cancún, también opinó en contra de la nueva disposición, e informó que incluso los afectados podrían promover amparos, ya que ingresar por propiedad privada también es violatorio de derechos, por lo que no esperarán a proceder por la vida legal, para revertir por lo menos el punto de los accesos a la playa por medio de la propiedad privada.

Vendedores ambulantes son multados por no respetar protocolos de salud

La Dirección de Comercio en la vía pública en Cancún, informó que se han impuesto 44 sanciones a vendedores semifijos y ambulantes entre septiembre y octubre, con el estado en color amarillo del semáforo epidémiológico estatal, esto por no respetar las los protocolos de salud para evitar la propagación de Covid-19.

Del total de sanciones, 30 fueron durante el mes de septiembre y las otras 14 en lo que va del mes de octubre, por lo que en promedio, el ritmo de la aplicación de las multas se mantiene igual y al final de este mes se podrían igualar las del mes anterior.

Autoridades explicaron que las sanciones son, principalmente, por no usar cubrebocas o no portarlo correctamente, por no usar agua colorada, ni gel antibacterial o por no guardar la sana distancia.

Asimismo, indicaron que si se incluyen las multas de agosto, en los últimos tres meses, ya son 64 sanciones, pues en agosto se dieron 20 a este tipo de vendedores que no contaban con las medidas sanitarias.

Aclaran que estas sanciones no necesariamente se dan en vendedores ubicados en la zona norponiente del municipio, identificada por las autoridades sanitarias como las zonas donde más contagios de Covid-19 ha habido, sino que éstas se dan en varias zonas de la localidad sin concentrarse en un solo punto.

Explicaron que los inspectores han levantado sanciones contra vendedores por incumplir las disposiciones sanitarias en puntos, como el parque de Las Palapas, las avenidas Tulum, López Portillo, en la Ruta 4, en la Región 100.

Sobre las sanciones, detallaron que se les deja un acta de verificación, por lo que los vendedores sancionados deben acudir a la Dirección de Comercio en la Vía Pública y pagar una multa, de acuerdo con la gravedad de la falta cometida.

Las sanciones van desde las 3 UMA hasta casi 4 mil 500 pesos, que en este último caso no se han aplicado ese tipo de sanciones, pues en promedio las multas van de los 500 a los 800 pesos. Asimismo revisan que los comerciantes tengan su permiso y su tarjeta de salud al día.

Finalmente, explicaron que en caso de detectarse que sean comportamientos con negligencia y reincidan, la sanción puede llegar incluso a la cancelación de la autorización para la venta en la vía pública, aunque por el momento tampoco se ha dado el caso.

